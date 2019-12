Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey féminin Fem élite : Tonitruante victoire Besançon qui a remporté son premier succès en dominant Grenoble espère doubler la mise face aux Provençales qui terminent la marche. Les Aigles ont littéralement survolé leur vis à vis leur infligeant une terrible défaite Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/12/2019 à 12:08 Tweeter Besançon - PACA Besançon - PACA

29 - 0 29 - 0

(8-0, 12-0, 9-0)

Photographe : Philippe Rouinssard



Le deuxième tiers est encore pire pour les visiteuses qui encaissent 12 buts ! Le calice est bu jusqu'à la lie en dernière période avec 9 buts supplémentaires infligées par les locales pour un terrible 29-0.

Dans cette démonstration bisontine, Kelly Thevenot marque 12 points ! six buts et six assistances pour la sniper bisontine. 8 points (4 buts et 4 assistances) pour Léa Vautrin. La capitaine Leclerc compte cinq buts et 2 assitances pour 7 points, même total mais avec 2 buts et cinq assistances pour Bumann. Manon Baverel termine, elle, avec 6 points (3 buts et 3 assistances).



Photographe : Philippe Rouinssard

Le match retour s'est déroulé le lendemain, toujours à La Fayette, cette fois les Bisontines l'ont emporté 22-0. Le match démarre sur les chapeaux de roues côtés locales puisque Bumann ouvre le score dès la 1ère minute de jeu. Puis l'avalanche s'abat quasiment sans interruption jusqu'à la toute fin du match. 8 buts inscrits en à peine 13 minutes, les Bisontines sont déchaînés et les Provençales dominées dans tous les secteurs du jeu cèdent de tous côtés. Incapables de sortir de leur zone les Amazones subissent la déferlante et leur gardienne Giuliano.







