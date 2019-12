Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey féminin Féminines - Cergy-Pontoise remporte le duel face à Tours Les féminines de Cergy-Pontoise (3e) ont dominé la rencontre qui les opposait à Tours (2e). Pourtant, ne parvenant pas à tuer le match, elles ont été rejointes au score dans le dernier tiers avant de forcer la décision aux prolongations. Elles restent donc troisièmes, à une longueur de leurs adversaires du jour. Cergy - l’Aren Ice, Hockey Hebdo Florent Gasparini le 26/12/2019 à 18:00 Tweeter Photographe : Olivier Bénard (Archives Cergy vs Evry-Viry) Lena Rault n’a pas ménagé ses efforts Les Cergypontaines mènent jusqu’à 3-0 dans le premier tiers grâce à des buts de Lena Rault, Sarah Benamghar et Lea Mullender avant que les visiteuses ne réduisent l’écart par l’intermédiaire de Manon Roy.



Le deuxième tiers est vierge en but malgré une nette domination des Jokers et de nombreuses occasions en leur faveur.



Photographe : Olivier Bénard (Archives Cergy vs Evry-Viry) Gwenola Personne a transmis un état d’esprit conquérant à ses co-équipières

Au début du troisième acte, Lea Mullender aurait pu permettre aux Jokers de prendre définitivement le large, mais son lancer heurte le montant de la cage de Marie Pierre. La chance est du côté des visiteuses. Suite à un engagement en zone offensive sanctionnant un dégagement interdit, les Tourangelles réduisent le score par Déborah Iszraelewicz qui reprend le centre de Raphaë Grenier. A huit minutes de la fin du match, les remparts égalisent par Raphaë Grenier, profitant du rebond suite au lancer de Caroline Cadot. Malgré les offensives cergypontaines, aucun autre but n’est marqué dans le temps règlementaire.



Photographe : Olivier Bénard (Archives Cergy vs Evry-Viry) Grâce à leur victoire les Jokers reviennent à un point de Tours

A trois contre trois, les prolongations ne tardent pas à rendre leur verdict. Sur le premier engagement, Gwenola Personne déborde sur la gauche puis sert parfaitement Morgane Rihet qui oppose sa palette pour envoyer la rondelle en lucarne après seulement neuf secondes de jeu.



Les Cergypontaines remportent ainsi une victoire méritée sur l’ensemble du match. Menant jusqu’à 3-0, elles peuvent nourrir le regret de ne pas avoir pu conserver leur avantage. Elles signent tout de même une quatrième victoire d’affilée avec détermination et se positionnent comme un candidat sérieux à la phase finale du championnat Elite. Elles affronteront les Amiénoises (4e) le 18 janvier prochain à l’Aren’Ice à 20h30.

