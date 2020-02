Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France Festival des Petites Crosses Le Festival des Petites Crosses a rassemblé 560 enfants U9 pour un tournoi de hockey hors normes à l'AccorHotels Arena. Rencontre qui se déroule lors de la finale de la Coupe de France. AccorHotels Arena, Paris, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 19/02/2020 à 07:00 Tweeter Le Tournoi des Petites Crosses a été crée en 2007 par Françoise Brodin, à l’origine, il devait rassembler les équipes de hockey sur glace U9 des clubs de la Ligue Magnus, mais en fait, ce sont les équipes de la France entière qui ont pu y participer.



Il a lieu tous les ans lors de la finale de la Coupe de France.



Jusqu’en 2011, il était organisé par le club des Français Volants, depuis 2012, il est organisé par la FFGH, cette année aura lieu la 8ème édition, il se nomme désormais Festival des Petites Crosses.

Depuis son origine, il se déroule au Palais Omnisports de Paris Bercy, renommé AccordHotels Aréna depuis les travaux de modernisation effectués en 2014-2015.



La première manifestation était constituée de 30 équipes chacune composée de douze enfants et de deux responsables d ‘équipe. Un vrai succès.



En ce mois de février, il y aura 40 formations de la France entière, avec environ quatorze enfants (douze joueurs et deux gardiens) par équipe et deux responsables, soit environ 640 personnes.



L’objectif de la FFHG est de favoriser et développer les relations entres les clubs, mais surtout de célébrer ensemble la vitalité du hockey sur glace français (dixit M. ROPERT, directeur général).



Les joueurs et leurs accompagnants sont réunis dans une grande salle où chacun a un emplacement pour s’équiper et se reposer entre chaque match.

Un programme est établi et chaque club rencontre environ 10 équipes.

Les matchs se déroulent entre la patinoire Sonja Henie et la grande glace de Bercy où se déroulera le match de Coupe de France, trois rencontres par glace, soit six matchs en simultanés, qui durent 9 minutes sans arrêt de jeu, les arbitres U11 ou U13 bénévoles s’occupent de veiller à la sécurité des joueurs ainsi qu’aux remises en jeu, pas de buts comptabilisés, ni de hors-jeu ou de dégagements interdits, seul le plaisir des enfants comptes.

Cette année deux équipes féminines sont présentes : Grand Est et Hauts de France et Normandie.



Les parents présents dans les gradins font beaucoup de bruit pour encourager leurs enfants.

À la fin de chaque rencontre, les joueurs se saluent comme les grands.



Françoise est toujours là, elle fait partie des nombreux bénévoles qui permettent la réussite de cette grande fête dédiée au hockey.



Le clou de spectacle est le rassemblement de tous les enfants sur la grande glace, celle qui va accueillir la finale de la Coupe de France, ils vont effectuer plusieurs tours devant un public conquis, une belle façon de clôturer le tournoi et un vrai moment de plaisir pour ces bambins, de l’émotion, des étoiles dans le yeux et des souvenirs à raconter.



Chaque équipe sera invitée à regarder la rencontre qui oppose les deux équipes finalistes de la Coupe de France, cette année, ce sera Amiens et Rouen, deux équipes de Ligue Magnus, la meilleure des deux emportera le trophée Pete Laliberté.







Yves Le Guillerm







