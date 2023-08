Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Autour du hockey FHD : Un hockeyeur écrivain ou un écrivain Hockeyeur ? Le hockey sur glace est une passion pour bon nombre d’entre nous. Pour certains cela restera toujours une passion parfois envahissante, pour d’autres cela fera partie de leur parcours professionnel… Et puis il y a FHD pour qui le hockey est une partie de sa vie après une incursion en tant que professionnel, on n’oublie jamais d’où on vient. Alors qu’il a choisi d’autres horizons comme les voyages et l’écriture une question se pose : Est-il un hockeyeur écrivain ou un écrivain hockeyeur ? Quel qu’en soit la réponse son nom sera toujours lié au hockey sur glace et à la littérature. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo François Henri Désérable, Patrick Ppoitrineau, Gaëtan Boucheret le 01/08/2023 à 11:00 Tweeter

« Ma grande, mon unique, ma primitive passion », disait Baudelaire à propos des images (et il se proposait d’en « glorifier le culte »). Eh bien moi, j’aimerais glorifier le culte du hockey sur glace. Chaque matin, entre octobre et mi-juin, le rituel est le même, immuable : encore au lit, à peine réveillé, je regarde les résultats des matchs NHL de la nuit. J’ai beau me vouer aujourd’hui à la littérature, j’ai beau passer le plus clair de mon temps dans les livres – à les écrire et à les lire –, jusqu’au bout, le hockey restera la grande affaire de ma vie, et depuis qu’elle a commencé une nuit de février 1987 à Amiens, berceau des Gothiques, le cordon ombilical qui me relie au hockey sur glace n’a jamais, jamais été coupé. (FH).

Bien qu’ayant délaissé la crosse pour la plume et oui FHD est écrivain, un écrivain qui suscite une certaine curiosité. Quand il présente ces livres sur un plateau de télé, un salon, une promo, ou lors d’une interview, le hockey est toujours évoqué par ses interlocuteurs, difficile de dissocier le nom de Désérable du hockey surtout quand celui fait partie de sa vie. Une façon de donner des lettres de noblesses à un sport pas assez reconnu. FHD cet écrivain hockeyeur ou hockeyeur écrivain est un personnage haut en couleur avec un capital sympathie énorme collectionne les récompenses littéraires seulement après 5 ouvrages à son actif, pas moins de 10 dont certaines prestigieuses (voir plus loin).



Capital sympathie que l’on peut découvrir sur les vidéos d’émissions télé où il est assez à l’aise, ne cherchant pas à s’accaparer de la petite lucarne comme peuvent le faire bon nombre d’intervenants qui souvent n’ont rien à dire et qui raconte n’importe quoi… Je vous invite à regarder la vidéo d’Arte 28’ où sa prestation n’a pas manqué d’attirer mon œil alors que je zappais en quête d’une bonne émission ce qui est rare sur le PAF actuel. Bon visionnage (GB)

Désérable un nom qui en dit long

François Henri Désérable est vraiment du sérail de la famille du hockey, particulièrement amiénois. Son grand père comme dirigeant aux prémices du hockey picard mais surtout son père François Desérable. Ce dernier fit non seulement parti des pionniers des débuts du hockey amiénois mais après avoir été joueur puis entraineur fut par la suite dirigeant, président et pour finir à la tête du comité national de Hockey/glace du temps où cette discipline dépendait de la FFSG.



Naturellement il fit monter son fils dès son plus jeune âge sur la glace. Le hockey deviendra alors une véritable passion au point qu’à 15 ans il partit aux USA tenter l’aventure américaine. Expérience malheureusement de courte durée, et si les rêves de NHL s’avéreront vite inaccessible, rentré en France, il fera pour autant un honnête parcours professionnel de 10 ans dans le championnat français. S’il prétend avoir choisi sa formation universitaire en fonction de la proximité de la fac avec la patinoire, il n’en découvrira pas moins sa vocation littéraire lors de longues séances dans les bibliothèques et des lectures marquantes. De même s’il avoua que pour le hockey il avait plus de talent comme déménageur de pianos que d’en jouer, très vite pour l’écriture cela s’avéra le contraire ; à tel point qu’il fallut faire un choix. Il dut renoncer en 2016 au hockey professionnel pour une carrière d’écrivain dés plus prolifiques avec à ce jour 5 ouvrages, tous remarqués, voir primés. Les 2 premiers sortirent en 2013 et 2015 alors qu’il jouait encore (« Tu monteras ma tête au peuple » en 2013 et « Evariste » en 2015) ; les 2 autres en 2017 (« Un certain M. Piekielny ») et 2021 (« Mon Maitre et mon Vainqueur »). Le tout dernier, « L’usure du Monde », suite à un voyage courageux en Iran, vient de sortir courant avril 2023. (PP)





