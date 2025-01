Hockey sur glace - Europe : Continental Cup - CHL Finale CONTI CUP : Réactions E. TERGAV & S. TREILLE Hier soir, les Brûleurs de Loups ont fait leur entrée dans cette finale de Continental Cup 2025. C’est à l’issue d’un match très intense et d’une série de 6 tirs au but qu’ils se sont finalement imposés. Ils joueront ainsi pour le titre ce dimanche soir. msl, Hockey Hebdo Rédaction HH / iihf / Communiqué BDL le 19/01/2025 à 09:30 Tweeter Communiqué de Grenoble









A ce stade, les équipes de Cardiff et Grenoble sont à une victoire chacune. Le match de ce soir sera décisif pour le titre.



Calendrier et résultats de cette finale de Continental Cup :

Jeudi 16 janvier : Katowice 3-6 Cardiff (0-0 ; 1-5 ; 2-1)

(0-0 ; 1-5 ; 2-1) Samedi 18 janvier : Grenoble 3-2 Katowice (1-0 ; 0-2 ; 1-0; 0-0; 1-0)

Katowice (1-0 ; 0-2 ; 1-0; 0-0; 1-0) Dimanche 19 janvier : Cardiff – Grenoble (19h00)

