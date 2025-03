Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite Finale U20 : Grenoble vs Caen Grenoble 1er de la saison régulière a sorti Cergy en ¼ et Gap en ½. Caen, qui a fini 6e, a eu besoin d’un 1er tour où ils ont battu Villard De Lans, puis se sont défait du HC74 en ¼ et de Rouen en ½. Les 2 équipes ont échoué en demi-finale l’an passé alors que Grenoble était tenant du titre. Victorieux 2-5 chez Les Drakkars, les Grenoblois sont en mesure de conclure à domicile en cette fin d’après-midi. Polesud, Grenoble, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 22/03/2025 à 22:00 Tweeter

Les Brûleurs De Loups dominent dans ce tiers et s’offrent plusieurs occasions dans les 5 premières minutes. Caen ne peut profiter d’un jeu de puissance pour ouvrir le score et se font presque contrer. Grenoble ne fait pas mieux dans la même configuration mais continue de se maintenir en zone offensive avec une énorme occasion sauvée par le gardien réactif. Malgré une dernière supériorité pour les Drakkars, les filets ne tremblent pas dans ce tiers.



Le second vingt voit une forte présence grenobloise en zone offensive qui leur permet de changer de ligne rapidement alors que Caen acculé s’épuise. L’intensité de leur jeu va payer pour les BDL qui enchaînent 5 buts dans ce tiers dont un en supériorité et un en fin de tiers alors qu’ils évoluaient à un de moins.



Les Grenoblois scorent à nouveau d’entrée de dernier tiers, mais offrent ensuite plusieurs jeux de puissance aux Normands qui n’en feront rien. Quelques échauffourées entraînent une expulsion chez les Drakkars et une supériorité numérique de 3 minutes dont Grenoble ne profite pas grâce à de belles parades du portier. Après la 7e réalisation des locaux, Caen trouve enfin la faille pour sauver l’honneur. Grenoble rajoute un but en fin de tiers pour l’emporter 8 à 1.



Les U20 remportent haut la main le championnat n’ayant laissé aucun espoir au finaliste. Après le succès des U18 peu avant, on constate que la formation grenobloise est excellente. L’écart avec les autres, tout du moins sur les matches de la journée, est important. Il ne reste plus qu’à l’équipe élite de les imiter… réponse dans 3 semaines. photo: Delphine Verdonnet



Delphine Verdonnet © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.