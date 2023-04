Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Finale U20: double-doublé pour Grenoble Avec une nette victoire la veille par 7 buts à 0, les U20 avaient fait un grand pas vers le sacre. Allaient-ils gérer et les angevins arriveraient-ils à réagir ? Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo JC Salomé le 03/04/2023 à 00:32 Tweeter Un peu plus tôt dans l'après-midi, les U17 grenoblois ont été sacrés face à Rouen (deux victoires 3-1).



Grenoble prend rapidement les commandes du match. Sur la première pénalité du match d'Angers, Matias Bachelet trouve la lucarne (02:07 ass. A. Fertin et Téo Toubhans-Besnier). De retour au banc, il accroche un joueur angevin mais la pénalité ne sera pas convertie par Angers.

Malgrè les 8 buts de retard, les Ducs ne baissent pas les bras mais Grenoble profite des contres et des espaces laissés par les angevins. Quelques tirs de part et d'autres seront soit captés par les gardiens ou rejettés par la barre de la cage.

Grenoble va creuser l'écart par Hugo Letellier. Il s'échappe seul et gagne son duel face à Elliot Leveque (13:52 2-0 ass. A. Mattioni et A. Dupont). Les BDL manqueront même deux grosses occasions dont une sur un trois contre un mal négocié.



Au retour de la pause, Grenoble profite de deux supériorités numériques mais le gardien d'Angers est bien présentr mais il fini par céder à Matias Bachelet (3-0 25:43 ass. A. Fertin et D.Reboh). Angers ne lache rien mais le gardien BDL est vigilant. A la mi-match, les efforts des Ducs seront récompensés par Charlie Simon (3-1 28:26 ass. E. Gourbil et M. Pibernus).

Grenoble va alourdi la note sur une supériorité par Tom Guidoux (4-1 35:40).

Avec un score cumulé de 11-1 et 20 minutes à jouer, il ne restait qu'à gérer les derniers instants avant la remise de la Coupe...

Les esprits BDL étaient peut-être trop tournés vers ce titre qui leur tendait les bras. Angers va combler son retard une première fois en supériorité numérique (4-2 49:13). En fin de match, Vincent Bican récupére le palet en sortant de prison et remporte son duel face au gardien (4-3 57:51). Après un temps mort et la sortie du gardien, Angers va égaliser à 40 secondes du terme (4-4 59:22). 3 buts en 10 minutes, les jeunes Ducs n'ont pas abdiqué alors que le titre était déjà joué. Une combativité récompensée et appréciée par le public, comme l'a souligné Jacques Reboh lors de la remise des récompenses.



Les U20 Grenoblois ont conservé leur titre après une saison parfaitement maitrisée, tout comme les U17. La formation grenobloise est à nouveau récompensée par deux titres, comme l'année dernière. Prochaine échéance à Grenoble, la finale de Ligue Magnus face à Rouen dès mardi.



A venir : galeries photos des deux matchs



Photo: Delphine Verdonnet Les U17 et U20 grenoblois champions de France 2023



© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur