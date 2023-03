Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey Finales de la CDF de rollerhockey : Du rêve à la réalité. Article et Reportage VIDEO Halle Georges Carpentier à Paris, Hockey Hebdo FMT - Lionel Cavadini le 17/03/2023 à 13:45 Tweeter Il y a des week-ends qu'il convient de noter dans son agenda. Celui qui commençait samedi dernier est, sans aucun doute possible, l'un d'entre eux. En effet, la halle Georges Carpentier à Paris accueillait les finales de la coupe de France masculine et féminine. Le rituel est immuable, le samedi voit se dérouler les demies-finales, le dimanche les finales. A la fois l'organisation et les matchs ont été d'une grande qualité, aussi dynamiques que des copies d'élèves de Terminale S. Les catégories jeunesse n'étaient pas en reste, avec une compétition U11 organisée en parallèle.

Samedi, côté hommes, les fous du bitume de Villeneuve la Garenne, champions de France en titre, se sont qualifiés pour la finale aux dépens de Ris-Orangis. De leur côté, les Diables de Rethel, champions de France, de Navarre et d'Europe à plusieurs reprises ont battu des caennais qui n'ont pas démérité. Côté femmes, la première demi-finale a été témoin de l'élimination des grandissimes favories, les phénix de Ris Orangis, battues par Saint-Médard, revanchardes de confrontations passées. De leur côté, les filles de Grenoble ont vaincu Toulouse, se qualifiant pour la finale, dans une très belle ambiance. Photographe : © Eddy Wegrzyn Environ 1500 personnes ont assisté à l'évènement sur les deux jours, plaçant cet événement au sommet de la hiérarchie rollerhockeyistique. Environ 1500 personnes ont assisté à l'évènement sur les deux jours, plaçant cet événement au sommet de la hiérarchie rollerhockeyistique. En finale, le dimanche donc, Saint-Médard s'est défait de Grenoble. Mentions particulières à Léna Rault et Laurine Cruaud de Saint Médard (internationales tricolores) qui, en attaque et dans la cage, ont survolé les débats. La joie de Saint-Médard était particulièrement palpable au moment de soulever le trophée. Rethel, de son côté, l'a emporté contre Villeneuve, dans un match attendu par certains, redouté par d'autres. David Jancso, défenseur hongrois et transfuge de Ris-Orangis, a terminé MVP de la rencontre. Les Diables ont fêté leur victoire en compagnie de leur supporteurs, venus en nombre pour l'occasion et soutenant leur équipe dans une ferveur à faire palir d'envie n'importe quelle enceinte sportive. Photographe : © Eddy Wegrzyn Il en reste que l'enjeu d'un tel évènement est important pour le sport: lui apporter la visibilité dont il a besoin. Il en reste que l'enjeu d'un tel évènement est important pour le sport: lui apporter la visibilité dont il a besoin. Quoi qu'il en soit, les retours sont très bons, et c'est dans ces conditions que le pari, depuis plusieurs années maintenant, est relevé. Les images de la vidéo ci jointe tentent de retranscrire la façon dont cet événement, je pense, doit être perçu. Certes, l'aspect sportif est prédominant, mais personne ne peut l'amputer de son côté visuel porteur d'émotions, surtout auprès des jeunes générations. C'est précisément d'elles dont nous aurons besoin, dans les années qui viennent, pour prendre la relève d'un sport encore jeune, mais en pleine évolution.

Photographe : © Eddy Wegrzyn Photographe : © Eddy Wegrzyn



