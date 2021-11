Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en Europe Finlande: Kouvola s’empare du trône ! Premier match après la trêve internationale et la défaite de la Finlande au tournoi Karjala (1-3 face à l’ennemi de toujours, la Suède). Match comptant pour la 23ème journée de du championnat Finlandais entre le club de la capitale et le Kookoo de Kouvola (ville industrielle à 2h de la Helsinki). Patinoire de Helsinki, Hockey Hebdo Jules MAUREL-BARROS le 16/11/2021 à 07:00 Tweeter Cette année la Liiga est très disputée (après 2 années COVID) : un groupe de 5 équipes se trouve à la tête du championnat et se tiennent en 1 point. On y retrouve l’Ilves de Tampere, le TPS Turku, le Kärpat de Oulu, et enfin les 2 protagonistes de ce soir : l’IFK de Helsinki ainsi que le KooKoo de Kouvola. L’homme à suivre est l’attaquant du KooKoo Heikki Liedes (auteur du seul but finlandais de dimanche) avec ses 15 points en 22 matchs (meilleur scoreur de Kouvola). Le dernier match de ces 2 équipes était déjà un face à face qui s’est soldé par une victoire 2-4 de l’IFK. Le match de ce soir s’annonce donc comme une revanche entre 2 équipes prétendantes au titre ! Le vainqueur de ce match pourra s’emparer de la première place de la prestigieuse Liiga !



A noter : l’absence de Yohann Auvitu, défenseur de l’équipe de France et joueur pour l’HIFK.



Lundi 15 novembre 2021, 6197 spectateurs, Patinoire de Helsinki



5 de départ de Helsinki :

#12 Innala, Jere #31 Koivistoinen, Eetu #51 Jääskä, Juha

#55 Kotkansalo, Kasper #93 Schmaltz Jordan

#34 Garteig Michael



5 de départ de Kouvola :

#9 Liedes, Heiki #12 Strömberg, Kim #29 Koblizek, Radek

#6 Seppälä, Peetro #74 Nikkilä Petteri

#32 Setänen Oskari



photo: Juuso Pellava / HIFK

1er Tiers-Temps (2-2):

La première mise en jeu de la partie est remportée par Koivistoinen qui permet directement à l’IFK de se procurer une première offensive à l’aide de Innala Jere qui rentre sur la gauche de la glace avant de buter sur la jambière de Setänen (gardien de Kouvola). Le début de partie est très dynamique avec de nombreuses initiatives prises par les joueurs de Ville Peltone (entraîneur des locaux). Cette excellente entame se concrétise par le but du top-scorer de l’IFK Alex Broadhurst sur un service de Teemu Talberg qui se situe derrière la cage (1-0, 01:14).

Les quelques supporters du Kookoo expriment leur mécontentement après cette terrible entame de match de leur équipe. La partie se poursuit sur la même dynamique : Helsinki installe petit à petit son jeu, tandis que Kouvola a du mal à se dégager à cause de nombreuses passes approximatives. Au bout de 3 minutes de jeu, Koivistoinen bien servi par Innala est à 2 doigts de doubler la mise, mais Setänen arrête in-extremis le palet à l’aide de sa jambière. Quelques secondes après c’est Sébastien Dyk qui prend sa chance mais son tir touche le poteau. Kouvola est en apnée pendant ces 5 premières minutes, mais ne rompt pas. C’est après 6 minutes de jeu que le Kookoo effectue sa première excursion en zone offensive par l’intermédiaire de Strömberg. L’IFK gère rapidement cette première offensive. Mais quelques minutes après, sur sa première vraie occasion le Kookoo égalise par l’intermédiaire de Kimi Koivisto qui dévie un tir de la bleue de Manninen (1-1 06:16).

Après une vérification vidéo (possible interférence avec le gardien), le quatuor arbitral accorde le but ce qui permet aux visiteurs de lancer leur match. Cependant Helsinki reprend l’initiative, et se heurte au bouclier du portier adverse après une belle combine entre Hirvonen et Paajanen (3ème ligne ce soir). On arrive à la mi-tiers, et le jeu tend petit à petit vers un équilibre malgré une nouvelle percée sur la droite de Helsinki par le biais de Jääskä. L’occasion la plus franche est obtenue de nouveau par Jääskä qui se retrouve seul face au gardien après une excellente passe du défenseur Motin Johan. Le spectacle est plaisant, les 2 équipes montrent leur volonté de jouer et prennent de nombreuses initiatives. Après une attaque de Kouvola, le défenseur de l’IFK Jordan Schmaltz laisse traîner un palet derrière sa cage, récupérer par Koblizek qui trompe Garteig et permet à Kouvola de mener (1-2 10:32).

Le réalisme du Kookoo bouscule les locaux qui ont du mal à revenir dans la partie : ils laissent Nikkilä Petteri à la bleue qui tente sa chance (le tir manque de peu le cadre). 1 minute après, c’est Schmaltz qui se trouve dans la même situation et qui loupe le cadre… Kouvola installe son jeu et la tendance du début de match s’inverse : Rattinen (attaquant de Kouvola), est trop court sur un rebond laissé par Garteig et manque de peu de faire le break. Heureusement que Helsinki bénéficie du premier jeu de puissance de la soirée après une mauvaise charge de Rautanen. Koivoistinen remporte la mise au jeu, envoie le palet vers Kotkansalo, qui sert à son tour Innalla excentré sur la droite qui fusille Setänen et permet aux locaux d’égaliser (2-2 13:08).

Le jeu se calme un peu malgré une combine de Hirvonen et Palola du côté de Helsinki et d’une percée de Rattinen du côté de Kouvola qui sont toutes les deux stoppées par les gardiens. C’est seulement dans les 3 dernières minutes de ce tiers que Helsinki donne un dernier coup d’accélérateur avec son premier bloc qui entreprend plusieurs déviations, mais la défense du Kookoo reste imperturbable, malgré l’IFK qui se remet à dominer la rencontre.

Tirs : 17-6

photo: Juuso Pellava / HIFK

2ème tiers (0-1) :

Le second acte de ce match commence par un faire trébucher de Palola qui offre le premier power-play de la soirée aux visiteurs. Kouvola se complique la tâche, n’arrive pas à installer son jeu de puissance, et ne tire toujours pas après 1 minute en supériorité numérique. Helsinki finit par dégager le palet et se sort de cette situation désavantageuse. Innalla arrive à se procurer un face à face avec le gardien mais manque de peu le cadre. Seppala de Kouvola récupère le palet et se procure à son tour un 1 contre 1, ajuste Garteig et envoie le palet en pleine lucarne, ce qui permet à Kouvola de mener à nouveau au score (24:10 1-3).

Helsinki ne se laisse pas abattre et réagit directement avec l’aide de son troisième bloc qui effectue un gros travail dans les coins. Seppälä se procure de nouveau un 1 contre 1 avec Garteig, mais cette fois-ci rate son tir. 5 minutes sont passées dans ce second tiers et les locaux poussent pour pouvoir revenir au score. C’est cette fois-ci la première ligne qui se heurte à Setänen après un gros travail de Innala devant la cage, les esprits commencent gentiment à s’échauffer. On s’approche de la mi-tiers quand Innala se retrouve de nouveau face au gardien qui gagne à nouveau son duel. Quelques secondes après il (Innala encore) récupère un palet au niveau du cercle droit, fusille Setänen qui sort un arrêt exceptionnel du bouclier, permettant aux siens de garder leur avantage. Un véritable match dans le match est en train de se créer entre ces 2 joueurs… Helsinki continue d’installer son jeu et semble jouer comme si les joueurs étaient en supériorité numérique. Le Kookoo est exemplaire en défense, repousse les nombreux assauts des locaux et joue principalement sur des contres avec l’aide de la vitesse de sa première ligne. L’IFK ne trouve pas la faille, à l’exemple de Hirvonen qui se heurte à la jambière du portier visiteur. Le jeu commence petit à petit à devenir un peu brouillon et le match monte d’un cran en intensité physique au plus grand plaisir des spectateurs. Le tiers se termine sur un Helsinki en manque de réalisme et une défense de Kouvola bien en place.

Tirs : 13-8

photo: Juuso Pellava / HIFK



3ème tiers (0-2) :

L’ultime acte de cette rencontre débute avec quelques attaques de Helsinki, mais fidèle à lui-même, Kouvola se dégage sans trop d’inquiétudes. Le jeu est assez calme et on rentre dans une phase d’aller retours entre les 2 zones offensives où les attaques ont du mal à jouer un jeu de possession. Le temps passe et Helsinki commence à faire quelques imprécisions au niveau de ses passes, ce qui fait quelques frayeurs au public. Après 5 minutes de jeu, le 3ème bloc de l’IFK (Hirvonen, Palola et Ahonen) met en place une belle combine mais manque de nouveau de réalisme en ratant le cadre. Les 2 équipes laissent très peu d’espaces pour jouer ce qui commence à agacer certains joueurs. Sur une mauvaise relance de Kotkansalo, le top-scorer du Kookoo, Liedes espère s’offrir un 2 contre 1 avec Strömberg mais la passe est interceptée par un défenseur. Quelques secondes après, c’est Väänänen de Helsinki qui se retrouve seul mais qui n’a pas le temps d’ajuster son tir. L’IFK ne trouve toujours pas la faille : que ce soit depuis la ligne bleue comme l’essaye Motin, ou devant le gardien comme l’essaye Koivistanen. Il reste une dizaine de minutes à jouer quand Väänänen drible toute la défense, sert parfaitement Sebastien Dyk qui tombe sur un Setänen héroïque avec un nouveau sauvetage in-extremis de la crosse. La défense de Kouvola est toujours impériale. La mi-tiers passe quand un défenseur de Kouvola fait tomber un joueur de Helsinki. Les supporters demandent une pénalité au quatuor arbitral mais le Kookoo profite de la situation pour pouvoir partir en contre, sur une conclusion du top-scorer Liedes qui permet de faire le break (2-4 51:05).

Kouvola fait vraiment preuve d’un énorme réalisme, ce qui aura manqué à Helsinki ce soir. Le Kookoo peut tuer le match à l’aide d’un second power-play sur une faute de Motin pour slashing. Les locaux tiennent bon, se procurent un contre, mais rien de dangereux pour les visiteurs… Finalement, à quelques secondes de la fin du jeu de puissance, Meskanen lance un énorme tir qui termine entre les jambières de Garteig, et permet ainsi de sceller l’issu du match (2-5 55 :10).

Helsinki va sortir son gardien pour les dernières minutes, mais cela ne changera pas l’issu du match et le score final.

Tirs : 8-4



3 étoiles de Hockey Hebdo:

*** Setänen (Kookoo)

** Liedes (Kookoo)

* Innala (HIFK)



Cette victoire permet au KooKoo de s’emparer de la tête de la Liiga (avec 1 match d’avance) !

La meilleure attaque du championnat (HIFK) s’est heurtée à un mur ce soir (94% pour Setänen ce soir) : une équipe très bien en place défensivement (5ème meilleure défense du championnat). Le manque de réalisme des locaux est à l’inverse de la réussite des visiteurs (38 tirs à 18 tirs !). Un match très plaisant à voir avec beaucoup d’attaque et d’initiatives pour Helsinki.

La prochaine échéance pour Helsinki est le déplacement chez le Saipa (Lapparenta) avec une victoire impérative pour ne pas décrocher le wagon de tête. Le Kookoo va quant à lui accueillir le Jukurit dans 4 jours.



