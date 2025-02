CLASSEMENT

Rappel : Du 12 au 20 février va se dérouler le Tournoi des Quatre Nations, qui remplace les matchs des étoiles, et qui opposera les Etats-Unis, le Canada, la Suède et la Finlande. Des joueurs de la ligue joueront sous leur drapeau de naissance à cette occasion. Du sacré beau monde à l'infirmerie



DALLAS

Miro Heiskanen : le défenseur finlandais des Dallas Stars, a subi une blessure au genou pendant le match contre les Vegas Golden Knights le 28 janvier. Il a même dû quitter la glace après une collision avec Mark Stone, qui a entraîné une luxation dans la zone de l’épaule. Sa chirurgie (réussie) à New York necessite tout de même une longue période de convalescence et l'entraîneur-chef Pete DeBoer a annoncé que Heiskanen serait absent des terrains pour une durée de "mois en mois". Cela signifie qu'il pourrait potentiellement revenir pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, mais pas sûr qu’on le retrouve avant.

Miro Heiskanen needs to be helped off the ice after … this by Mark Stone. pic.twitter.com/frovY1t5Lo — Victory+ (@victoryplustv) January 29, 2025

Nils Lundkvist : et encore un défenseur de moins à Dallas ! Suédois, cette fois-ci. Et blessure à l’épaule toujours. Petit changement, c’était lors d'un match contre les Washington Capitals le 21 janvier. Cette fois, la blessure a mis fin à sa saison. Lundkvist, qui jouait sa deuxième saison avec les Stars après avoir été acquis des Rangers de New York, a été placé sur la liste des joueurs blessés à long terme (LTIR) par l'équipe.





COLOMBUS

Sean Monahan : gros trou dans le rangs de Colombus : l'attaquant des Blue Jackets s’est fait mal au poignet droit lors d'un match contre les Penguins de Pittsburgh le 7 janvier. Initialement, il était prévu qu'il manque quelques semaines, mais les nouvelles révèlent que sa rééducation a pris plus de temps que prévu. Monahan est maintenant absent pour une période de six à huit semaines supplémentaires. Avant sa blessure, Monahan avait enregistré 14 buts et 27 assistances en 41 matchs cette saison. Donc 41 points. Donc un point par match. D’où le trou sur le banc…



Et pour enfoncer le clou : Kirill Marchenko, autre attaquant de l’équipe qui lutte pour une place en séries éliminatoires dans la Conférence Est s'est blessé au menton lors d'un match contre les Stars de Dallas le 31 janvier. Alors qu'il était assis sur le banc, un palet égaré l'a frappé à la mâchoire : il s’est fait opéré pour réparer la fracture. Marchenko, menait carrément l'équipe avec 21 buts et 55 points en 53 matchs cette saison. Il est maintenant absent pour une période de six à huit semaines.

Columbus Blue Jackets star Kirill Marchenko is left with sickening injury after getting hit with puck on bench https://t.co/1UFIeInK1D pic.twitter.com/MCcCpSBVhe — Daily Mail US (@DailyMail) February 4, 2025



NEW JERSEY

Jakob Markstrom : le gardien des Devils du New Jersey, s'est blessé lors d'un match contre les Bruins de Boston le 23 janvier. Il a été violemment percuté par l'attaquant des Bruins, Justin Brazeau, ce qui lui a causé une entorse du ligament croisé. Cette blessure l'a contraint à quitter le match et il sera absent pour une période de quatre à six semaines. C’est encore une fois une mauvais nouvelle pour le New Jersey qui trouvait en lui un gardien à plus de 90 % d’arrêts.



PITTSBURGH

Sidney Crosby : le capitaine des Penguins de Pittsburgh, a subi une blessure au haut du corps lors d'un match contre les Devils le 5 février. Crosby a été impliqué dans une collision avec deux joueurs des Devils, Luke Hughes et Erik Haula. Après ça, il a quitté la glace un petit moment. Bien qu'il ait réussi à revenir sur la glace et à terminer le match, il a été absent de l'entraînement des jours suivants. Les examens ont révélé une blessure haut de corps, du côté gauche. La durée de son absence n'a pas encore été précisée, mais Crosby pourrait manquer la prochaine confrontation des 4 Nations. Sidney Crosby is “being evaluated for an upper-body injury.” He returned to the game on Tuesday after this collision, but missed practice on Wednesday pic.twitter.com/gB4pxt99aH — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) February 5, 2025

Un coup qui coûte très cher



Ryan Hartman est au poste d’attaquant au Wild et a été suspendu pour 10 matchs sans salaire pour un geste dangereux à l'endroit de Tim Stützle des Sénateurs d'Ottawa au du match du 1er février. L'incident s'est produit à la fin du deuxième vingt, et Hartman a reçu une pénalité de match pour avoir enfoncé la tête de Stützle dans la glace avec son avant-bras. Cette décision a été prise par le département de la sécurité des joueurs de la LNH, qui a considéré Hartman comme un récidiviste. (Effectivement, depuis son entrée dans la ligue, il a écopé déjà 7 fois d’amendes et 4 fois de suspension).



Hartman a fait appel de cette suspension, soutenant que le geste était accidentel et qu'il tentait de retrouver son équilibre. L'Association des joueurs de la LNH a également déposé un appel au nom de Hartman. Si la suspension est maintenue, Hartman pourrait perdre près de 487 805 dollars en salaire.

Ryan Hartman has been suspended TEN games for this play. Thoughts?? pic.twitter.com/n0rqC1xZez — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) February 4, 2025

En plein milieu !



On savait que cela arrivait quelques fois en NHL mais c’est toujours innatendu et toujours un surprise. Alors que l’on est dans une période ou les échanges vont bon train entre les équipes : Jakob Pelletier, l'attaquant québécois des Flames de Calgary, a été échangé certes, mais en plein match le 31 janvier ! Alors que les Flames jouaient contre les Ducks d'Anaheim, Pelletier venait de rentrer dans le vestiaire après la première période. Un membre du personnel est entré dans le vestiaire et lui a demandé d’aller voir l'entraîneur.

Lorsqu'il est entré dans la pièce, le directeur général Craig Conroy était là. Pelletier a immédiatement compris qu'il venait d'être échangé aux Flyers de Philadelphie en échange de Morgan Frost et Joel Farabee, échange qui était dans les tuyaux.

Pelletier, encore en équipement complet, a été bouleversé par la nouvelle. Il a appelé son agent pour se calmer et a ensuite salué ses coéquipiers avant de quitter le vestiaire.



Carnet noir sur lit de glace



Certes, ils ne maniaient pas la crosse et certes, ils avaient des crans sur le devant de leur lames mais c’étaient des amoureux de la glace aussi. Un accident d’avion a secoué le monde des patinoires la semaine dernière. Le 31 janvier 2025, un avion d'American Airlines transportant 64 personnes est entré en collision avec un hélicoptère militaire au-dessus de Washington, D.C., avant de s'écraser dans le fleuve Potomac. Il n'y a eu aucun survivant. Parmi les victimes se trouvaient plusieurs jeunes patineurs et patineuses de haut niveau, ainsi que leurs entraîneurs. Le couple de champions du monde de patinage artistique, Yevgenia Shishkova et Vadim Naumov, qui s'étaient installés aux États-Unis pour y entraîner de jeunes athlètes, étaient également à bord. Les équipes de hockey de la NHL ont rendu hommage aux victimes.

Married world champion figure skaters were on board American Airlines flight during collision https://t.co/LeeNKszPvZ pic.twitter.com/QMubhOwsDm — New York Post (@nypost) January 30, 2025



Petits records personnels



Mitch Marner vient d’atteindre le jalon des 500 assists en carrière lors du match contre les Seattle Kraken le 7 février. C'est le plus rapide joueur de l'histoire des Maple Leafs à atteindre ce palier, faisant cela en seulement 629 matchs, battant ainsi le précédent record de Darryl Sittler qui l’avait fait en 775 matchs.



Cale Makar, que l'Avalanche remerciait déjà il y a deux ans vu son implication dans la victoire de la coupe, a marqué son 20ᵉ but de la saison le 6 février lors du match contre Calgary. Ce but a fait de lui le premier défenseur à atteindre les 20 buts cette saison. Makar a inscrit son but en milieu de troisième période, aidant son équipe à terminer le match à 4-2.



Leon Draisaitl, d'Edmonton, a récemment pris la tête du classement des meilleurs pointeurs de la LNH. Le 6 février alors qu’il jouait contre les Blackhawks de Chicago, Draisaitl a marqué un but et ajouté une passe décisive en prolongation, portant son total à 38 buts et 81 points en seulement 54 matchs. Ce faisant, il a dépassé Nathan MacKinnon et plusieurs commencent à le voir comme un candidat pour le Art Ross, qui récompense le joueur ayant marqué le plus de points dans la saison.



Ovechkin a marqué son but numéro 879. Il n'en manque plus que 15 pour qu'il devienne le meilleur buteur de l'histoire de la NHL. D'autre part, il n’y a pour l’instant que Gordie Howe qui a plus de saison à 25 buts qu’Ovechkin, qui en a 19. Enfin, Ovechkin a marqué le but n°878 à 0.1 seconde de la fin d'un match contre les Panthers de la Floride.



Séquence émotion à Montréal au Centre Bell qui recevait le Minnesota au dernier jour du mois de janvier. C’était le dernier match de Marc-André Fleury à Montréal. Le gardien le plus gentil de la ligue joue cette saison la dernière de sa carrière et entame donc la tournée des endroits dans lesquels il jouera pour la dernière fois. Lors de ce match donc, Fleury a blanchi, repoussant toutes les tentatives des Canadiens pour remporter une victoire de 4-0.

Et c’est ce qui est beau avec ce genre de joueur : il a réussi à attirer toute la sympathie du public montréalais alors même qu’il venait de lui infliger une défaite cuisante. Fleury a été ovationné à tout rompre. Pendant le match, il a fait plusieurs arrêts spectaculaires. Après, il a été rejoint par ses coéquipiers et les joueurs des Canadiens pour des poignées de mains et de photos.

Outre ce joli moment, un record venait d’être battu : MA Fleury est le premier gardien de l’histoire de la NHL à enregistrer un blanchissage comme adolescent (- de 20 ans) et après 40 ans.

The entire Canadiens team shook Marc-Andre Fleury's hand after his final game in Montreal 🥹🌸 pic.twitter.com/RL8hZEtqWk — Brady Trettenero (@BradyTrett) January 31, 2025



Les pépites :



Bennet et Neighbours dropped the gloves

C’était prévu de longue date, c’est pourquoi il n’y a pas eu besoin d’étincelle. Le face à face du coup d’envoi à fait l’affaire. Sam Bennett des champions en titre et Jake Neighbours des Blues se sont battus le 6 février. L’histoire entre eux datait d'un différend survenu le 20 décembre 2024, lorsque Bennett avait asséné une mise en échec directement à la tête de Neighbours sans être sanctionné.

Dès le début du match, les deux joueurs ont jeté les gants et ont livré un combat court mais intense. Neighbours a réussi à prendre le dessus sur Bennett. Cependant, ce sont bien les Panthers qui ont gagné le match, en prolongation, 3 à 2.

Bennett and Neighbours giving the fans their moneys worth right at puck drop! 🍿 pic.twitter.com/7qbkeb5ERo — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) February 7, 2025

Au United Center, le domicile de Blackhawks, une chauve-souris a survolé la glace avant le début du match et a dû être attrapée pour ne pas gêner les joueurs.

Bat at the United Center!!



He’s no EIHL Playoff Pigeon though!! 😂 pic.twitter.com/sPiCc64khW — Chasing The Puck Hockey 🏒 (@CTPhockeyUK) February 6, 2025



Plateau de fruits de mer :

C’est une tradition locale qui a encore frappé : le lancer de pieuvre sur la glace. Un fan a effectivement un corps de pieuvre sur le terrain des Oilers le 31 janvier. We got an octopus on the ice in the third period between the Oilers and Red Wings 😂🐙 pic.twitter.com/eE2GIqrBuR — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) January 31, 2025 Et un autre a été lancé le 2 février à Calgary : We got an octopus on the ice in the third period between the Oilers and Red Wings 😂🐙 pic.twitter.com/eE2GIqrBuR — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) January 31, 2025

Autre combat, sur collision spectaculaire : Will Cuylle des Rangers et Nic Hague des Golden Knights ont fait tomber les gants après une charge terrible contre Alex Pietrangelo. Certains la considère comme la plus impressionnante depuis le début de la saison. Pietrangelo a réussi à gagner le banc par lui-même.

WILL CUYLLE JUST ABSOLUTELY LEVELLED ALEX PIETRANGELO OH MY 😵💥 pic.twitter.com/VcyMtmbdgL — Gino Hard (@GinoHard_) February 3, 2025

Une collection de Pettersson :

Les Canucks de Vancouver ont récemment fait une transaction qui a ajouté un troisième joueur nommé Pettersson à leur équipe ! Le 1er février, ils ont acquis le défenseur Marcus Pettersson des Penguins de Pittsburgh en échange de Danton Heinen, Vincent Desharnais et un choix de premier tour au repêchage de 2025.

Maintenant, à Vancouver jouent : Elias Pettersson (attaquant), Elias Pettersson (défenseur) et Marcus Pettersson (défenseur).

Vancouver goal scored by Pettersson, assisted by Pettersson and Pettersson 🤣😭 pic.twitter.com/c4jf29i0eD — Gino Hard (@GinoHard_) February 1, 2025

Brad Marchand, capitaine des Bruins, qui reste coincé dans la penalty box, un petit moment rigolo : Brad Marchand got stuck coming out of the penalty box 😅 pic.twitter.com/BBKTfiTNna — Sportsnet (@Sportsnet) January 29, 2025

Une petite merveille signée Fiala :

Just can't get past how pretty this Kevin Fiala goal is#GoKingsGo pic.twitter.com/80H4WMj7UF — Hockey Daily 365 l NHL Highlights & News (@HockeyDaily365) February 8, 2025