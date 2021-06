Hockey sur glace - Ligue Magnus Gap : Retour VIDEO sur la saison 2020/2021 Dans le cadre de nos accords presse avec la St FANSEAT, nous vous proposons pendant cette inter saison une rtrospective vido, club par club, du championnat de la ligue MAGNUS 2020/2021. Une occasion de vous annoncer le lancement de notre chaine Youtube. Aprs Amiens, Angers, Anglet, Bordeaux, Brianon, Cergy et Chamonix retrouvez la saison des Rapaces de Gap. Media Sports Loisirs / La rdaction, Hockey Hebdo gb le 16/06/2021 11:30 Tweeter SAISON 2020/2021









Résumé Gap VS Amiens (J14) Résumé Amiens VS Gap (J04)





Résumé Gap VS Angers (J09) Résumé Angers VS Gap (J19)





Résumé Gap VS Anglet (J01) Résumé Anglet VS Gap (J22)





Résumé Gap VS Bordeaux (J12) Résumé Bordeaux VS Gap(J02)





Résumé Gap VS Briançon (J18) Résumé Briançon VS Gap (J08)



Résumé Gap VS Cergy (J20) Résumé Cergy VS Gap (J10)





Résumé Gap VS Chamonix (J05) Résumé Chamonix VS Gap (J15)





Résumé Gap VS Grenoble (J16) Résumé Grenoble VS Gap (J06)





Résumé Gap VS Mulhouse (J03) Résumé Mulhouse VS Gap (J13)





Résumé Gap VS Nice (J07) Résumé Nice VS Gap (J17)





Résumé Gap VS Rouen (J11) Résumé Rouen VS Gap (J21)









