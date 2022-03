Hockey sur glace - Suisse - National League Genève gagne au forceps C'est dans une véritable course aux play-offs, que les deux équipes du Lac Léman s'affrontent aux Vernets. Noah Rod (19e) début les hostilités en supériorité numérique. Christoph Bertschy (28e) recolle avant la mi-match, mais Tanner Richard (36e), également en power-play donne l'avantage aux siens. L'égalisation lausannoise arrive en milieu de T3, c'est Ken Jäger (52e) qui s'octroie cette réussite. Aux tirs aux buts, Gauthier Deslcoux est intraitable sur Damien Riat, Christoph Bertschy, Ken Jäger et Jiri Sekac. Tobias Stephan a cédé face au Suédois Henrik Tömmernes et au canado-suisse Tyler Moy. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 13/03/2022 à 17:00 Tweeter Catarina de Freitas H. Tömmernes a joué durant 27:20 au total, pour deux tirs cadrés et deux tirs bloqués © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo