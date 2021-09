Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Grenoble - Gap : 5-2, fois deux Moins de 24h apres son match gagné sur la glace de Gap, Grenoble reçoit cette fois ci l'équipe des Hautes Alpes pour la revanche. C'est le dernier match de préparation avant la reprise du championnat, vendredi prochain. Grenoble recevra Amiens pour la première journée de Ligue Magnus. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 18/09/2021 à 22:18 Tweeter Photographe Lardière Laurent S.Treille auteur du premier but pour Grenoble Devant 1 700 spectateurs, Grenoble débute son dernier match de préparation sans Kyle Hardy (blessé) et avec son gardien numéro un dans la cage, Jakub Stepanek.Coté gapençais, notons le retour de Sébastien Rohat mais c'est un retour en civil et derrière le banc pour assister le coach Blais.



L'entame de match est grenobloise et tout naturellement, Sacha Treille est le premier à faire trembler les filets sur un contre rapide et une conclusion, sans trembler, au second poteau pour l'international français (1-0).



Photographe Lardière Laurent Arrêt mitaine de Jimmy Darier Jimmy Darier est battu mais se met en avant sur la suite du premier tiers. Le portier de Gap, originaire de Villard de Lans, réalise un double arret en déviant un slap puissant puis en étant présent sur le rebond de Fabre.



Valier n'est pas loin de doubler la mise sur le gong mais le score en reste là.



Au retour pour le second tiers, Junca prend place dans la cage gapençaise sans que l'on sache si ce changement intervient suite à une blessure ou un choix tactique surement décidé avant la rencontre.



Photographe Laurent Lardière Julien Correia part en break Gap va rapidement égaliser sur un break que Correia ne rate pas, en visant le haut du filet devant Stepanek (1-1).



Malheureusement pour Gap, la défense va connaitre un trou d'air et laisser Grenoble faire le break. Fleury (2-1) puis Treille (3-1) trouvent la faille. Blais prend son temps mort pour remobiliser ces troupes. Cela ne fonctionnera pas puisque sur un break raté de Guttierez, Grenoble repart à l'attaque et Poukkula joue bien le coup avec Fabre et donne le large à Grenoble (4-1).



Le dernier tiers ne viendra pas inverser la tendance. Arthur Mickevics trouve la faille sur un power play (4-2). Tandis que Koudri y va d'un beau tir du poignet de près (5-2). Le score aurait pu etre un peu plus lourd mais Treille puis Rouhainen voient leur tentative passer tout près.



Photographe Laurent Lardière double confrontation entre Grenoble et Gap Deux matchs en deux jours et deux 5 à 2 pour les grenoblois. Un score qui reflète bien la différence de niveau entre les deux équipes. Un club de Grenoble qui visera haut cette saison et un club de Gap qui devrait se situer dans le milieu de tableau de la LM.







