Le président a commencé avec le bilan administratif. Les voyants sont au vert pour la commission de contrôle, des économies ont été réalisées. Au niveau de la billeterie, les liens sont renforcés avec les supporters, le taux de fidélisation est bon. Sur les 110.000 entrées, 50.000 personnes sont venues une fois, le club va travailler pour les fidéliser et les faire venir plusieurs fois.

Le spectacle avec le loup et les flammes a bien fonctionné et attiré du monde.

Au niveau du fond de dotation, les retours sur les actions sont positifs. Le partenariat avec la ville est reconduit. Les actions sociales sont un succès, l'idée est aussi de promouvoir le hockey au sein de l'agglomération.

Le hockey est un sport avec un fort attachement au niveau du territoire local. Les partenaires ont répondu favorablement au futur projet.



Au niveau sportif, Jean-François Dufour a présenté un bilan positif. L'équipe a été constante et dominante sur la saison. Au niveau de la formation, 20 jeunes ont été alignés en Ligue Magnus. Pour la prochaine saison, le club souhaite continuer avec les jeunes. Les arrivées, prolongations et départs ont été annoncés (voir notre article).

Le club continuera de s'appuyer sur Chambéry et Vaujany, les jeunes continueront avec les deux équipes.

Il reste deux ou trois attaquants à signer. Le marché est bloqué avec la KHL et de nombreux joueurs français préférent attendre la fin des mondiaux pour se positionner.

Le club souhaite conserver Dylan Fabre qui a effectué son premier championnat du monde avec l'équipe de France. Il aura probablement des propositions de l'étranger, le club est en cours de discussion.



En CHL, le club va rencontrer trois grosses équipes européennes. A son arrivée en 2021, Jyrki Aho (entraineur) avait l'ambition de remporter le championnat dès sa première année pour jouer la CHL. C'est une belle opportunité pour les joueurs, les jeunes et le public. Pour les joueurs, c'est une belle motivation pour la préparation estivale, il leur faudra être prêt tôt. Pour les jeunes joueurs, cela leur permettra de se situer.

Sacha Treille ayant évolué dans les trois championnats des adversaires en CHL, il a présenté le style de jeu des trois formations. Berlin avec un jeu physique, plutôt nord-américain. Frölunda avec un jeu rapide, technique, stratégique et peu d'erreurs. Mountfield (R.Tchèque) qui est un mélange des deux autres.

En ce qui concerne les entrées pour les matchs de CHL, les tribunes étaient peu garnies lors des précédentes participations de Grenoble (et même globalement en Europe). Les matchs se jouaient plus tôt en août, et une partie du public n'étant pas connaisseurs de hockey européen ne vient pas par manque d'intérêt. Les premiers matchs se joueront début septembre, mais c'est un mois compliqué pour les familles avec les rentrées scolaires, les priorités sont ailleurs pour le public. Le club va communiquer pour remplir au mieux sur ces matchs.



Le calendrier des matchs de préparation a été présenté. L'équipe de Lahti viendra en stage à Grenoble pendant une semaine, avec au moins un match le 5 août. Genève et Lausanne sont également au menu, ainsi qu'un tournoi en Suisse avec un match contre une équipe de LNB, et un autre selon le résultat contre une équipe de DEL allemande ou slovaque.



Le club souhaite être performant sur les trois tableaux : CHL, Magnus et Coupe de France. Pour cela, les cadres pourraient être mis au repos sur certains matchs en novembre-décembre. Les jeunes seront sollicités, notamment sur certains long déplacements.



Les animations représentent un coût de 10% dans le budget. Après le loup et les flammes, le club continue à innover avec le mapping. Le mapping est un système de plusieurs vidéo-projecteurs utilisant la surface de la glace comme écran géant (exemples ci-dessous). Cela permet de faire des animations de 3 minutes assez spectaculaires sur la glace. Le thème sera axé autour du feu avec 3 ou 4 variations dans la saison. Ce système a été introduit en NHL et arrive tout doucement en Europe. Lausanne l'utilise. En France, les Brûleurs de Loups seront la première équipe tous sports en salle confondus à l'utiliser. D'autres clubs d'autres disciplines sont intéressés. Ce système sera mis en place par la société Doxa Vision.

Le club espère attirer d'avantages de spectateurs avec ce show d'avant-match.

Mapping à Lausanne Mapping en NHL (Las Vegas) NHL, Seattle

