Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - U 20 Elite Grenoble Champion de France U20 Une affiche bien connue pour cette finale de championnat U20 : Grenoble Rouen ! Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 29/03/2022 à 23:37 Tweeter 2 formations qui se connaissent bien et qui ont l'habitude de se rendre coup pour coup. Pour le premier match, il ne fallait pas arriver en retard à pôle sud pour voir le premier but. Grenoble ouvre le score à 45 secondes de jeu. La domination des BDL va être très claire sur le premier tiers avec un score de 4 à 0 à la rentrée aux vestiaires. Les Rouennais ont de la ressource et prennent l'ascendant lors de la 2eme période. Le portier grenoblois va se faire battre à 2 reprises. Chaque équipe va se battre sans relâche lors du 3eme tiers. Cependant, Rouen ne pourra pas revenir au score. Grenoble prend un avantage dans cette finale en gagnant le 1er round 5 à 2. photo: Delphine Verdonnet Rouen espère renverser la situation sur le 2eme match mais leur espoir est vite douché lors du 1er but grenoblois de la rencontre. Le match est serré mais Rouen n'arrive décidément pas à trouver le fond des filets. La course au score de la première partie du match laisse place à la course au déblocage du compteur pour les jeunes Dragons. La marche est trop haute pour recoller au score et les rouennais savent qu'ils ne lèveront pas la coupe. Grenoble s'impose sur le même score que le premier match : 5 à 2. Le total du week end est donc de 10 à 4 pour les BDL. Après les U17, les U20 deviennent donc champions de France 2022 !

photo: Delphine Verdonnet



Match 1 FICHE TECHNIQUE 1138 spectateurs Arbitres : ICARD Damien assisté par BAUDRY Florian et CADY Quentin Pénalités ; 16 Minutes contre Grenoble - 12 minutes contre Rouen

Buts Grenoble : 00;45 : MAGUIN Thomas assisté BACHELET Matias (égalité numérique) 00;45 : MAGUIN Thomas assisté BACHELET Matias (égalité numérique) 05:43 : SIRAUDIN Paul assisté REBOH Dov et CORVEZ Maxime (égalité numérique) 13:57 : LESAGE Léo (égalité numérique) 15:52 : GROSSETETE Valentin assisté CORVEZ Maxime et FERTIN Antoine (supériorité numérique) Buts Rouen : 22:52 : GUEURIF Théo assisté VILLARD Fiorenzo et LEMETAIS Jonas (supériorité numérique) 27:59 : GONCALVES NIVELAIS Noa assisté KEBETS Konstantin et GUEURIF Théo (égalité numérique) Match 2 FICHE TECHNIQUE 1538 spectateurs Arbitres : TURBERT Cedric assisté par BIOT Thiefen et CADY Quentin Pénalités 10 Minutes contre Grenoble - 12 minutes contre Rouen

Buts Grenoble : 10:37 : NAVARRO Emmanuel assisté MESSIN Pierre (égalité numérique) 12:40 : MESSIN Pierre assisté DELMAS Loris (égalité numérique) 21:06 : DELMAS Loris assisté NAVARRO Emmanuel (égalité numérique) 41:22 : NAVARRO Emmanuel assisté PERRET Cesar et DELMAS Loris (égalité numérique) 53:39 : GROSSETETE Valentin assisté PERRET Cesar et LESAGE Léo (égalité numérique) Buts Rouen : 48:31 : LEMETAIS Jonas assisté ADDAMO Antoine et CERET Marius (supériorité numérique) 57:46 : RIU Fabian assisté LOCHU Emilien et AVONDE Johanes (égalité numérique) 56:34 : FERTIN Antoine assisté CORVEZ Maxime (supériorité numérique) © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo