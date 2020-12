Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Grenoble reprend par un match amical Alors que le championnat doit reprendre la semaine prochaine avec un match contre Briançon, à huit clos, les grenoblois ont décidé d’organiser un match amical contre leur voisin de Gap pour se remettre en jambes après plus d’un mois et demi de pause lié à la pandémie mondiale. Patinoire Pole Sud, Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 12/12/2020 à 21:43 Tweeter Photographe Laurent Lardière Les BDL reprennent le chemin de la victoire Les grenoblois qui n’avaient pas disputé le moindre match à Pole Sud depuis la reprise de la saison 2020-2021 du fait des travaux à la patinoire ont enfin pu rechausser les patins et jouer dans leur enceinte. Ce match amical à huis clos (le staff et la presse étaient cependant présents pour rendre compte de la rencontre) a vu la courte victoire des grenoblois. Les buts ont été rares car les (quatre) gardiens ont fait le job. Gap, bien en place, n’a pas laissé beaucoup de chances aux grenoblois pour faire le spectacle.



Photographe Laurent Lardière Alexandre Texier Le premier tiers voit Grenoble prendre les choses en main. La première pénalité contre Bonnardel profite à Bisaillon, parfaitement servi par Aleardi et qui ajuste Junca au second poteau, dans une cage grande ouverte (1-0 5’52).



Grenoble pense doubler la mise avec le duo Fabre Baylacq mais le but est logiquement refusé car marqué du patin (6’02).



Gap tente de répondre avec Bonnardel, en vue ce soir, mais l’attaquant en deux contre un prend l’option du lancer et trouve un Horak bien en place (7’30).



Photographe JC Salomé Les Rapaces vont finalement égaliser par Gutierrez qui dévie un lancer de Cirgues après l’engagement remporté en zone offensive (9’47).



L’intensité monte peu à peu au fil du match et Grenoble teste plus souvent le second portier de Gap entré à la mi match Jimmy Darier. Il sera d’ailleurs impeccable lors de cette moitié de match, sauvant plusieurs fois son équipe. Il ne pourra cependant rien sur une double supériorité et un lancer surpuissant de Yann Sauvé (52’10 2-1).



La victoire est pour les grenoblois d’une courte tête. L’objectif n’était de toute façon pas le résultat final mais de retrouver un semblant de compétition avant le retour du championnat.



Alexandre Texier est toujours dans le groupe alors que la NHL devrait reprendre mi-Janvier 2021 avec un nombre de match en saison régulière inférieur aux 82 habituels. Texier devrait selon toute vraisemblance repartir de Grenoble dès l’ouverture du camp d’entrainement de Colombus, sans doute d’ici la fin de l’année 2020. Il reste donc encore quelques matchs (à huit clos) pour observer l’attaquant de la NHL.



Prochain match à huis clos : Grenoble – Briançon le 17/12/2020 et Gap – Nice le 20/12/2020



