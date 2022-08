Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en Europe : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Grenoble solide à domicile Grenoble accueille Vitkovice, club élite tchèque de la ville d’Ostrava éliminé en quart de finale l’an passé, pour son second match de préparation à Pôle Sud. C’est l’occasion pour le public venu en nombre remplir les tribunes basses avant la soirée BDL Nation, de voir évoluer les recrues de la semaine Chad Nehring et Robert Raymond. Ces derniers renforcent l’équipe amoindrie par les blessures (Crinon, Onno et Rouhiainen en défense ainsi qu’Aurélien Dair blessé à la cheville pour l’attaque). Le nouveau show initial avec la tête de Loup qui crache le feu manque de dynamisme et de rythme par rapport au précédent ce qui est dommage. Heureusement sur la glace il en sera tout autrement ! Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 21/08/2022 à 09:56 Tweeter Malgré une première belle occasion de Fabre bien stoppée par Stezka, ce sont les Tchèques qui font le jeu et maintiennent leurs hôtes dans leur zone défensive sans pour autant se créer d’occasions marquantes mise à part un tir de Grman. Trop présents devant Stepanek les visiteurs se font pénaliser mais leur défense à 4 est excellente et monte sur chaque joueur. Seul Fleury pourra s’offrir un tir mais le gardien dit non. Le capitaine Chlan trouve la mitaine de Stepanek, le gardien Grenoblois est solide et assure derrière les quelques lacunes défensives provoquées par le jeu de mouvement rapide des Ostraviens. La réussite sera pourtant pour les rouges et bleus qui voient leur belle présence en zone offensive récompensée sur un tir de Champagne [1-0 / 13’19’’]. A force de batailler dans les bandes pour la conquêtes du palet, Grenoble est mis à son tour à la faute mais le jeu de puissance bien installé bute face à la défense à 4 très bien organisée des grenoblois. Grenoble mène à la fin du tiers malgré la domination adverse.



Bis repetita, les BDL commencent le dernier vingt en supériorité mais ne trouvent pas le chemin du filet. Les deux équipes patinent toujours fort et vont vite d’un but à l’autre malgré quelques interceptions en zone neutre. Sur un long dégagement Koudri est le premier sur le palet derrière la ligne de but, il remet en arrière pour Hardy qui lance un missile inarrêtable [3-1 / 48’54’’]. Mueller perd un duel face à Stepanek alors que les Grenoblois continuent à mettre une énorme pression pour empêcher Vitkovice de recoller les poussant ainsi à la faute. Mais après une minute de jeu de puissance inefficace Champagne est à son tour pénalisé, Vitkovice prend un temps mort et fait sortir son gardien pour proposer un 5 vs 4 offensif. Jalasvaara intercepte et lance de sa bleue en cage vide [4-1 / 58’57’’]. Le score ne bougera plus.





Les BDL signent une seconde victoire probante à domicile face à une belle équipe tchèque qui, bien que dominante, ne peut que s’incliner face à une grosse défense et un gardien infranchissable sauf sur sa faute de positionnement qu’on lui pardonnera. Ils ont remporté plus d’engagements qu’au premier match à domicile mais n’ont pas eu plus le contrôle du palet pour autant. En contrepartie leur jeu de puissance aura été moins efficace, mais leur killing play est toujours très solide. On notera aussi la bonne intégration des 2 dernières recrues qui semblent bien se trouver sur leur ligne. Les grenoblois continuent leur marche en avant pour être au niveau lors de la coupe d’Europe qui débute dans 12 jours à la maison face à Berlin (champion d’Allemagne 2021 et 2022). Il leur faudra entre temps aller affronter l’HC Thurgau, éliminé la saison dernière en demi-finale de la seconde division Suisse.



