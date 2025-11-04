Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite Grenoble U20 vs Rouen U20 Retour sur la 6ème journée du championnat français U20 Elite de hockey sur glace. Polesud, Grenoble, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 08/10/2025 à 06:30 Tweeter Arbitres : : JURE Eloise assistée MONTEIL Clement et PYSNIAK Enzo



Buts :



Grenoble U20 :

02:03 CHEVALLY Joran asssité OBNINSKY Neelan et GAILLARD Gianny (égalité numérique)

13:08 REY-GIRAUD Kilian (Infériorité numérique)

43:09 GAUTIER Titouan asssité OBNINSKY Neelan et GAILLARD Gianny (égalité numérique)

53:11 GAUTIER Titouan asssité LAHSSINI Malik et CHEVALLY Joran (Supériorité numérique)

65:00 REY-GIRAUD Kilian



Rouen U20 :

03:21 LECHEVALLIER Nicolas assisté BERNIER Hugo (égalité numérique)

09:36 BAILLEUL Louis assisté THORIG Damien et MATTIONI Arthur (égalité numérique)

24:26 BAILLEUL Louis assisté MATTIONI Arthur et FILATOV Denis (égalité numérique)

50:06 MATTIONI Arthur assisté DAUBEUF Arthur et BAILLEUL Louis (égalité numérique)



Pénalités :

Grenoble : 16 minutes

Rouen : 14 minutes



photo: Delphine Verdonnet



Pour cette 6eme journée, l'affiche est le classico Grenoble Rouen.

Ces matchs sont toujours très attendus mais aussi très tendus. Niveau tension, nous n'avons pas été déçu.

L'effectif grenoblois qui est très sollicité avec Chambéry et Vaujany s'aligne avec des joueurs U18.

Il y a moins de fludité de jeu mais les brûleurs ont su rendre coups pour coups.



Le temps réglementaire ne suffit pas à départager les équipes, ni même les prolongations.

Il faudra 6 tirs aux buts pour départager les 2 rivaux.

REY-GIRAUD délivre les siens avec son dernier tir alors que BAILLEUL voit son dernier but refusé.



photo : Delphine Verdonnet



photo : Delphine Verdonnet



photo: Delphine Verdonnet



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur