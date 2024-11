CLASSEMENT

En grandes pompes à Detroit

Pavel Datsyuk a signé un contrat symbolique d'un jour avec les Detroit Red Wings pour marquer son retrait officiel de la LNH. Ce contrat spécial lui a permis de terminer sa carrière avec l'équipe qui l'a repêché en 1982.



Le joueur biélorusse, qui avait pour surnom "The Magic Man", a passé 14 saisons avec les Red Wings, il a marqué 314 buts et 604 passes en 953 matchs. Avant le match contre les Islanders de New York, les fans lui ont rendu hommage avec des applaudissements et des ovations. Des images ont été projetées. Les dirigeants de l'équipe ont également pris le temps de prononcer des discours.

Pavel Datsyuk received a video tribute before the game, in honor of his Hall of Fame induction.

Fauché dans sa lancée

Alex Ovechkin, le bien connu capitaine des Capitals de Washington, s'est blessé lors d'un match contre le Utah Hockey Club. En pleine montée de gloire (devenu meilleur buteur de la ligue en 23 jours). Il a subi une collision entre les genoux avec Jack McBain à la troisième période, ce qui a entraîné une fracture de sa fibula gauche. Le joueur sera absent pendant quatre à six semaines.



L’équipe espère que son retour sera rapide et qu'il pourra continuer sa poursuite du record de buts de Wayne Gretzky. Il est actuellement à 868 buts en carrière, ce qui le place à seulement 27 buts de battre ledit record. Le deuxième meilleur buteur de la ligue actuellement est Leon Draisaitl des Oilers d'Edmonton, avec 14 buts. Il est suivi de près par William Nylander des Maple Leafs de Toronto et Mikko Rantanen des Avalanche du Colorado, tous deux également à 12 buts.



Après la collision et l’annonce de l’absence, les Caps ont rappelé Ivan Miroshnichenko des Hershey Bears (AHL). Le petit nouveau, compatriote russe du capitaine, est âgé de 20 ans. Il a impressionné, cette saison, les Bears, enregistrant 14 points (7 buts, 7 assistances) en 16 matchs.



If Ovechkin just got seriously hurt after scoring 15 goals faster than he ever has. Hockey twitter is going to riot.



Video of the collision between Ovechkin and McBain.

Champion du ballotage

Kasperi Kapanen, le finlandais de 28 ans est placé au ballotage par Edmonton. Lors de la saison 2022-2023, il a joué pour les Blues après avoir déjà été réclamé au ballottage par cette équipe. Il a marqué 15 buts et 22 assistances en 106 matchs. Pour 2023-2024 : rebelotte. Il commence logiquement la saison avec les Blues mais est réclamé au ballottage par les Oilers le 19 novembre. En 10 matchs cette saison, il a marqué un but. Il vient de signer un contrat d'un an d'une valeur de 1 million de dollars avec les Oilers.

Dehors après bons et loyaux services

Il y a trois jours, les Bruins ont annoncé le renvoi de leur entraîneur-chef Jim Montgomery. Cette décision semble venir des mauvaises performances de l'équipe en ce début d’année, avec un bilan de 8 victoires, 9 défaites et 3 défaites en prolongation. C’est l'entraîneur-adjoint Joe Sacco qui a été nommé entraîneur par intérim. Montgomery, même après deux saisons exceptionnelle pour l’équipe de Boston, devenue notamment l’équipe la plus rapide à atteindre les 100 points il y a deux ans, a été jugé responsable des résultats décevants de l'équipe cette saison.

Des joueurs comme Pastrnak ont exprimé à quel point ils étaient déroutés par cette décision.

Des joueurs comme Pastrnak ont exprimé à quel point ils étaient déroutés par cette décision.

21/11 : jour à marquer d’un croix blanche

Jordan Binnington , le gardien de but des St. Louis Blues, a atteint le record de victoires pour un gardien de l'équipe. Lors d'une victoire en tir au but contre les Sharks de San José le 21 /11, Binnington a enregistré sa 151ᵉ victoire, égalant ainsi le record de Mike Liut. Il a réalisé cet exploit en seulement 296 matchs, soit 56 matchs plus rapidement que Liut.

Nikita Kucherov a atteint un autre jalon en marquant son 900ᵉ point en carrière. Il a réalisé cet exploit le même jour que Binnington, lors d'un match contre les Blue Jackets de Columbus. Kucherov a atteint ce total en seulement 743 matchs, ce qui fait de lui le quatrième joueur le plus rapide à atteindre 900 points, derrière seulement Wayne Gretzky, Peter Stastny et Jari Kurri.

Marc-André Fleury est le troisième de cette liste et le troisième gardien de l'histoire de la NHL à atteindre 1 000 départ de matchs. Il a aussi atteint ce record le 21 lors d'une victoire contre Jets de Winnipeg. Fleury est également le troisième gardien à atteindre le cap des 500 victoires, après Patrick Roy et Martin Brodeur.

On ne l’avait encore jamais vu… ou presque.



Les Predators de Nashville ont été pénalisés pour une erreur assez inhabituelle lors de leur match contre le Kraken de Seattle le 20/11. Juste après le premier arrêt de jeu, à 43 secondes, les arbitres ont découvert que les Predators avaient aligné le mauvais joueur pour commencer le match. Au lieu de Steven Stamkos (numéro 91), c'était Filip Forsberg (numéro 9) qui était sur la glace. Cette erreur administrative a entraîné une pénalité mineure pour les Predators. Ils ont perdu le match 3-0



Un incident, doublé d’un accident, entre Ryan Reaves des Maple Leafs de Toronto et Darnell Nurse des Oilers d'Edmonton a eu lieu le 16/11, lors d'un match à Toronto. Reaves a donné un coup de tête à Nurse, qui était en train de patiner avec la tête baissée, ce qui a entraîné une pénalité de match pour Reaves. Nurse a subi une commotion cérébrale et a été transporté hors de la glace sur une civière. Reaves a ensuite été suspendu pour cinq matchs et condamné à une amende de plus de 35 000 dollars. Après le match, Reaves a présenté ses excuses à Nurse, qui a accepté.

The Nashville Predators were penalized for this administrative error.

Loin des yeux, loin des saves.

Côté Bruins :

Cette semaine, Jeremy Swayman a été remplacé par Joonas Korpisalo. Swayman a eu une saison difficile avec une moyenne de buts alloués de 3,47 et un pourcentage d'arrêts de 0,884.

Côté Senators :

Linus Ullmark a eu une semaine difficile. Il a affiché un taux d'efficacité de .884 et sa moyenne de buts alloués est de 2,99 en 11 rencontres cette saison.

Ne sont-ils bons qu’ensemble ?

