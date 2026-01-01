Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 Grizzlys plus mûrs, Sangliers valeureux Dans une patinoire une nouvelle fois à guichets fermés, les Sangliers Arvernes du Clermont-Ferrand Hockey Club ont tout donné pour reprendre la 6e place face à la jeune entente de Vaujany-Grenoble. Malgré l’énergie et le soutien exceptionnel de leurs supporters, les Clermontois, diminués par les absences, se sont inclinés 4 à 6 face à des Grizzlys plus opportunistes et plus matures dans les moments décisifs. Un grand merci au public arverne pour sa fidélité, sa ferveur et son soutien sans faille tout au long de la saison régulière. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau / Photographe © Gaëtan Boucheret le 24/02/2026 à 11:30 Tweeter





Pour cette dernière journée de la saison régulière, Clermont-Ferrand recevait la jeune équipe de l'entente Vaujany/Grenoble avec la ferme intention de reconquérir la 6ème place que leur a prise cette dernière samedi dernier. Malheureusement pour cette rencontre les Arvernes seront handicapés par les absences, à commencer par leur renfort russe Vladimir Korobkin. Par contre les Sangliers pouvaient compter sur le soutien massif de leurs partisans venus en nombre au point de jouer pour la 2ème fois de suite à guichets fermés (plus de 1600 spectateurs). Aux joueurs puydômois de tenter de ne pas les décevoir.







Si le début de rencontre semblait prometteur pour les locaux, petit à petit les Vaujaniats vont se mettre à augmenter leur pressing, faisant perdre leurs maitrises aux clermontois. Coupant de nombreuses passes adverses, ils vont surtout se montrer plus opportunistes face à une défense pas toujours inspirée. Ainsi sur ce tir de près d’un Vaujaniat repoussé par le gardien clermontois Mathis Petit juste devant lui, ses défenseurs n'auront pas le réflexe de le dégager, au bénéfice de l'attaquant visiteur Kayliss Bizat qui saura, lui, prestement l’envoyer juste au-dessus du portier à terre à 11mm18 (assistance pour Lahssini et Obninsky).



Les Isérois font de mieux en mieux tourner le palet et les Puydômois semblent réagir plus par quelques coups d’éclats. L’une d’elles portera ses fruits avec une récupération de la rondelle dans le slot par François Faure qui ne traîne pas pour tout de suite transpercer le gardien Isidore Agnel à 17mn48 (pas d’assistance). Egalisation de courte durée car le momentum est plutôt pour les Isérois. Ces derniers vont reprendre les devants moins de 2 mn plus tard en profitant d’une grosse erreur d’un clermontois qui, tourné vers la balustrade, fait une passe à l’aveugle vers le slot, malheureusement ce n’est pas un coéquipier mais le dauphinois Louis Rapp qui profite de l’aubaine pour un tir plein axe qui trompe pour la 2ème fois le gardien arverne à moins de 40 secondes de la 1ère pause.







Dès la reprise les Grizzlys sont toujours aussi vifs à monter sur le porteur du palet, gênant fortement le jeu de leurs adversaires. Pourtant ils seront assez rapidement pénalisés, la 1ère de la rencontre, en début de 2ème période pour retard de jeu. Les Sangliers vont en profiter par François Faure qui dévie un tir de Normunds Vibans à 23mn38 pour revenir à égalité (assist. aussi pour Kokovin). Pour autant on n’est guère rassuré car le jeu plus abouti de Vaujany tranche sur celui de Clermont plus hésitant avec trop de scories dans les gestes techniques et les passes mal contrôlées faisant rendre bien trop de palet à l'adversaire. Aussi, à la 2ème pénalité, cette fois appelée contre Clermont, les visiteurs sauront profiter à leur tour de l’aubaine.



Ils feront à nouveau la différence à 27mn37 grâce à un tir repoussé par le gardien sur le vaujaniat Malik Lahssini qui ne se fit pas prier pour le renvoyer dans la cage (assistance Belval et Leprieult). Pourtant les Arvernes n'abdiquent pas mais il faudra attendre les 4 dernières minutes pour voir Mattéo Caudron dévier un tir de Clément Grossetête à 36mn25 (assist également de Kizlo) permettant de revenir à nouveau à égalité.



Encore une fois ils ne sauront préserver cette parité. Les Isérois profiteront d'une erreur défensive avec Ruben Khan qui, sur une superbe passe de Terras, va s’engouffrer entre 2 défenseurs pour aller déjouer le portier clermontois à 18 secondes de la 2ème pause, redonnant l’avantage à ses couleurs.







S’il semble dans un 1er temps que les Clermontois repartent avec de meilleures intentions, finalement ils ont toujours beaucoup de mal à gérer le pressing haut de leurs hôtes et d’éviter la précipitation dans les tentatives de faire du jeu. Des mauvaises ententes contribueront à donner des sueurs froides à leurs partisans avec des Grizzlys habiles à laisser traîner leurs palettes qui ont vite fait de récupérer la rondelle.



Tout se précipitera à l’approche des 10 dernières minutes où les Vaujaniats connaitront une bonne séquence aidée en cela par une baisse de clairvoyance côté auvergnat. Ils en profiteront pour marquer par 2 fois en moins d'une minute. D’abord sur un tir du Grenoblois Gianny Gaillard qui paraissait anodin mais, peut être en partie masqué par un défenseur, surprendra le gardien clermontois à 48mn56. Puis dans un magnifique mouvement de contre-attaque à 3 contre 2 de Ray-Giraud, Trevit et Gaillard qui verra ce dernier au final transpercer une 6ème fois le filet puydômois à 49mn13.



Il ne reste guère plus d’une demi-période pour tenter au moins d’égaliser. Le temps mort pris à la suite de ce but stoppera ce début d’hémorragie et verra même le russe de Clermont, Matei Kokovin réduire le score à la 53ème minute lors d'un jeu de puissance (assisté de Vibans et Cherkaoui). Malgré encore de belles réactions d'orgueil sur la fin, les velléités offensives des Arvernes se heurteront à une belle défense des espoirs vaujaniau-grenoblois jusqu'au coup de sifflet final.







Conséquence de cette défaite pour les Clermontois, ils restent à la 7ème place et par la même recevront dès samedi prochain le 2ème de la poule nord qui, contre toute attente ne sera pas La Roche sur Yon mais Brest perdant sur cette dernière journée sa 1ère place au profit des Yonnais. La rencontre retour se fera évidement à Brest ainsi que le match d’appui si nécessaire.



Ce sera donc un gros défi pour les Sangliers Arvernes qui auront bien besoin du retour de leurs nombreux blessés. Pour l'entente Vaujany-Grenoble, revenue en forme au bon moment, c'est la réception de Châlons-en-Champagne qui va leur falloir préparer avant de partir les défier chez eux.

