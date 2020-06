Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey Mineur HC 74 : Bilan sportif 2019/2020 Après une fin de saison marquée par un événement exceptionnel et un arrêt prématuré des compétitions nationales, le HC 74 dresse son bilan sportif de l’exercice passé et pose un regard résolument tourné vers l’avenir de sa jeune garde ! HC 74, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 26/06/2020 à 15:14 Tweeter Après une saison tronquée par une situation sanitaire sans précédent dans l’histoire, le HC 74 voit ses voyants rester au vert dans les différentes catégories ! Le bilan sportif de l’association est résolument positif et l’objectif principal de permettre au plus grand nombre de jeunes d’évoluer en compétition séniors à leur niveau, en permettant notamment l’accès au haut niveau, a une nouvelle fois porté ses fruits.

Alexandre JUILLET Les victoires ont été nombreuses pour les différentes catégories

Résultats positifs !



Premier élément positif de marque, toutes les formations du HC 74 inscrites en compétition ont glané leurs places pour les phases finales Chez les U15, les objectifs ont été atteints.

L’équipe A, Championne de France en titre, a terminé 1ère de la saison régulière avec 13 succès pour une seule petite défaite. Avant l’interruption du championnat au stade des demi-finales, la formation haut-savoyarde faisait partie des favorites à sa propre succession. Leurs homologues des équipes B et C, ont respectivement terminés 9ème du championnat Ligue Elite, et 3ème chez les Excellence ! Du côté des U17, eux aussi Champions de France en Titre en Elite, l’arrêt du championnat a été prononcé à la veille des quarts de finale. Les hommes du coach Patrick Alotto pointaient alors au 3ème rang d’un championnat U17 disputé avec un bilan de 12 victoires pour 8 défaites et un maintien en Poule A important pour le club qui semblait armé une nouvelle fois pour disputer le titre national cette saison.Leurs homologues d’excellence présentent de leur côté une fiche de 6 victoires pour 7 défaites, classant le club au 5ème rang. Enfin, la formation U20 s’est hissée en quarts de finale, terminant 3ème de la Poule 1, et se maintenant dans cette dernière. Arrêté comme leurs cadets au stade des quarts de finale par une situation sanitaire forçant les autorités à suspendre et annuler les fins de championnats, le bilan aura donc été de 11 victoires pour 9 défaites cette saison. Alexandre JUILLET Le HC 74 présente un bon bilan !



Des sélections en Équipe de France !



Au cœur d’un autre objectif sportif du club, 16 joueurs de la sélection noire et or ont porté le maillot frappé du Coq et se sont vus convoqués chez les Bleus : 6 joueurs en EDF U16, 5 joueurs en EDF U18, 3 joueurs en EDF U20, et 2 joueuses en EDF féminine U18 !



A noter la médaille d’Or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 du défenseur Nathan Nicoud, pensionnaire des U17A, qui vient grossir un peu plus le palmarès de la section haut-savoyarde et apporter un peu de baume au cœur des amoureux du mineur, sans doute émoussés par une saison 2019/2020 qui n’aura pu atteindre son terme sportif.

Alexandre JUILLET Nathan Nicoud, Médaillé d'Or aux JO de la Jeunesse



Une intégration au monde professionnel !



Outre le palmarès, un des enjeux majeurs de la formation réside dans l’accompagnement des jeunes joueurs vers le monde professionnel !



Là encore, le HC 74 fait partie des très bons élèves à l’échelle nationale, puisque dans les 3 meilleurs ligues nationales, des joueurs de l’association ont vu leur temps de jeu croitre considérablement.

Ligue Magnus : Pionniers de Chamonix : 3 joueurs intégrés.

D1 : Entente Saint-Gervais-Megève : 7 joueurs intégrés.

D2 : Pingouins de Morzine : 6 joueurs intégrés.



Preuve en est que la formation HC 74 et sa stratégie d’accompagnement des jeunes joueurs perdurent. Reste désormais à fidéliser les bons joueurs et les retenir au cœur des belles montagnes alpines pour offrir à ce club déjà reconnu pour sa formation, un nouveau panel de jeunes talents dans les années à venir ! Si le bilan 2019/2020 est très positif, nul doute que les dirigeants de la section HC 74 auront à cœur de faire se pérénniser ces résultats sportifs et accompagner les jeunes vers les sommets. Rendez-vous dans quelques semaines pour la suite des évènements !



Alexandre JUILLET Rendez-vous dès le mois d'août pour la reprise ! © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo