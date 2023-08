Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - National League : Lugano (HC Lugano) Hockey Club Lugano : savoir rebondir Auteur d’une saison décevante la saison passée (10ème en saison régulière, à un petit point de la 11ème place), le HCL a toutefois pu se qualifier pour les playoffs en éliminant sans convaincre Fribourg. En ¼ de finale face au Genève Servette, la série a été accrochée et plaisante à regarder. Les hommes de Luca Gianinazzi ont longtemps fait douter les Genevois mais ont craqué dans les deux derniers matchs (4-2 dans l’ensemble de la série). Le trio Thürkauf – Carr – Granlud ont su élever leur niveau de jeu mais uniquement en playoffs. Sans surprise, c’est bel et bien Markus Granlund qui a brillé au niveau des statistiques dans la phase régulière. Avec 45 points (22 buts, 23 aides), le trentenaire expérimenté essaiera de mener son équipe dans le haut du classement. Suisse, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 16/08/2023 à 18:26 Tweeter Catarina de Freitas Le défenseur Mirco Müller vivra sa 3e saison au HCL

Ils s’en vont

Dès le 1er avril, le HCL a fait savoir à huit joueurs que leur contrat ne serait pas reconduit. Le jeune gardien de 22 ans et formé au club Davide Fadani s’en va pour Ambri-Piotta. Ayant disputé 7 matchs en National League (notamment pour pallier à des blessures), il a été envoyé en prêt au Ticino Rockets pour avoir du temps de jeu. Il essaiera de gagner une place dans un effectif qui a déjà deux gardiens qui se sont partagés la cage la saison dernière.

Elia Riva quitte aussi son club formateur. Dans sa 25ème année, il reste en Suisse du côté de Zug. Régulier dans les statistiques, il n’aura pas dépassé la barre des onze points. Il brillera certainement dans sa nouvelle formation. Jari Näser a été invité à trouver une nouvelle équipe. Ne rentrant pas dans les plans du club, le natif de la ville n’a pas convaincu au sein des Ticino Rockets avec 0 points en 39 matchs, même si la saison du club a été catastrophique (dernier de la Swiss League) avec au final, un déménagement à Bellinzone. Ticino Rockets n’est plus, place à Bellinzona Rockets.

Dégraissage également du côté de l’attaque. Loïc Vedova descend en troisième division du côté de Bülach après cinq saisons du côté des Ticino Rockets et une soixantaine d’apparitions en NL. Agé de 34 ans, l’Autrichien Raphaël Herburger ne convainc plus. Arrivé en 2020 et auteur de deux saisons correctes, la troisième fut moindre avec dix points en 50 matchs, soit la moitié de ce qu’il a pu montrer. Il retrouvera son pays natal et son ancienne équipe l’EC-KAC. Toutefois, il a encore quelques années à faire et se fera plaisir dans un championnat prolifique.

Important dans la rotation, Troy Josephs s’en va du côté de la KHL et de Lada Togliatti. Il a été exemplaire en faisant à minima 20 points par saison. Brett Connolly part après une seule saison. Avec 38 points, Rapperswil-Jona le rapatrie dans ses rangs. Kris Bennett n’est pas conservé, lui qui a alterné entre la NL et la SL mais qui a toutefois mis 20 points dans l’élite suisse. Il rejoindra Adler Mannheim en Allemagne.

Veuillez noter que Vedova et Näser vont se consacrer à leurs études universitaires.



Ils arrivent

Futur jeune talent ? Avec vingt années, Leandro Hausheer provient de Zug. Il sera à la disposition de l’équipe élite et U20 où sa feuille de statistiques parle pour lui (38 points l’an passé, 27 il y a deux saisons). Il pourra espérer de jouer ses premières minutes dans l’élite, si Gianinazzi en décide. Jesper Peltonen va vouloir confirmer. Après une première saison à Kloten avec 7 points, le Finlandais de 25 ans formé à l’Université de Wisconsin suit les traces de son père, qui a joué sous le chandail tessinois avec un championnat gagné en 2007. Il a été le troisième défenseur le plus utilisé l’an passé sur la glace de la ligue.

Retour à la maison pour Lorenzo Canonica. Après avoir fait ses gammes en jeunes, Lorenzo s’est envolé pour le Canada et l’équipe de Cataractes de Shawinigan. Avec son gabarit de 1’81 mètres et ses 87 kilos, il a explosé en ligue junior canadienne (51 points la saison dernière). Précieux en équipe nationale suisse chez les juniors, il aura à cœur de prouver qu’il a le niveau pour l’élite helvète. Encore de la jeunesse en attaque avec cette fois-ci, l’arrivée de Matthew Verboon. Après avoir fait ses gammes à Genève-Servette, il a posé ses valises à Salmon Arm puis a lui aussi, affolé les compteurs en NCAA à l’Université de Colgate (35 points). Cole Cormier va intégrer l’effectif tessinois pour sa première expérience à l’étranger. En provenance de Gatineau Olympiques et ses 71 points l’an passé, le HCL prend clairement le pari de la jeunesse. Catarina de Freitas Le gardien Mikko Koskinen arrive en fin de contrat à Lugano

De l’expérience cette fois-ci avec l’arrivée de Joey La Leggia. Grâce à Mirco Müller et Luca Fazzini, le Canadien qui a un passeport italien (mais qui ne parle pas la langue mais il va l’apprendre NDLR), retrouve ses amis après dix ans d’expérience en NCAA, AHL et en SHL. En provenance de HPK, Michael Joly va être incontournable devant les buts. Avec 114 points en deux ans dans l’élite finlandaise, c’est une très bonne trouvaille du board suisse. Appartenant aux Sabres de Buffalo, le HCL a récupéré l’un des meilleurs joueurs de Kloten, Arttu Ruotsalainen. Lugano peut être le club parfait pour lui qui souhaite jouer en NHL. Il sera parfaitement acclimaté avec ses compatriotes finlandais au sein de vestiaire tessinois.



Un nouveau capitaine désigné

L’effectif du HCL est complet avec une très bonne base de joueurs importants issus des dernières saisons et un changement de capitanat a été acté. En effet, en accord avec Mark Arcobello (35 ans), Gianinazzi a choisi son nouveau capitaine : Calvin Thürkauf. Agé de 26 ans, il a débarqué en 2020 de Cleveland. En disputant que cinq petits matchs à Zug, il est vite repéré par le club du Tessin. Joueur complet et sérieux, le capitanat est mérité pour l’originaire de Zug qui a prolongé son contrat jusqu’à la fin de la saison 2028 / 2029. La marque de confiance est réciproque.

Lugano va disputer six matchs de préparation à partir du 15 août, pour un début de championnat le 15 septembre prochain. Dès le 1avril, le HCL a fait savoir à huit joueurs que leur contrat ne serait pas reconduit. Le jeune gardien de 22 ans et formé au clubs’en va pour Ambri-Piotta. Ayant disputé 7 matchs en National League (notamment pour pallier à des blessures), il a été envoyé en prêt au Ticino Rockets pour avoir du temps de jeu. Il essaiera de gagner une place dans un effectif qui a déjà deux gardiens qui se sont partagés la cage la saison dernière.quitte aussi son club formateur. Dans sa 25année, il reste en Suisse du côté de Zug. Régulier dans les statistiques, il n’aura pas dépassé la barre des onze points. Il brillera certainement dans sa nouvelle formation.a été invité à trouver une nouvelle équipe. Ne rentrant pas dans les plans du club, le natif de la ville n’a pas convaincu au sein des Ticino Rockets avec 0 points en 39 matchs, même si la saison du club a été catastrophique (dernier de la Swiss League) avec au final, un déménagement à Bellinzone. Ticino Rockets n’est plus, place à Bellinzona Rockets.Dégraissage également du côté de l’attaque.descend en troisième division du côté de Bülach après cinq saisons du côté des Ticino Rockets et une soixantaine d’apparitions en NL. Agé de 34 ans, l’Autrichienne convainc plus. Arrivé en 2020 et auteur de deux saisons correctes, la troisième fut moindre avec dix points en 50 matchs, soit la moitié de ce qu’il a pu montrer. Il retrouvera son pays natal et son ancienne équipe l’EC-KAC. Toutefois, il a encore quelques années à faire et se fera plaisir dans un championnat prolifique.Important dans la rotation,s’en va du côté de la KHL et de Lada Togliatti. Il a été exemplaire en faisant à minima 20 points par saison.part après une seule saison. Avec 38 points, Rapperswil-Jona le rapatrie dans ses rangs.n’est pas conservé, lui qui a alterné entre la NL et la SL mais qui a toutefois mis 20 points dans l’élite suisse. Il rejoindra Adler Mannheim en Allemagne.Futur jeune talent ? Avec vingt années,provient de Zug. Il sera à la disposition de l’équipe élite et U20 où sa feuille de statistiques parle pour lui (38 points l’an passé, 27 il y a deux saisons). Il pourra espérer de jouer ses premières minutes dans l’élite, si Gianinazzi en décide.va vouloir confirmer. Après une première saison à Kloten avec 7 points, le Finlandais de 25 ans formé à l’Université de Wisconsin suit les traces de son père, qui a joué sous le chandail tessinois avec un championnat gagné en 2007. Il a été le troisième défenseur le plus utilisé l’an passé sur la glace de la ligue.Retour à la maison pour. Après avoir fait ses gammes en jeunes, Lorenzo s’est envolé pour le Canada et l’équipe de Cataractes de Shawinigan. Avec son gabarit de 1’81 mètres et ses 87 kilos, il a explosé en ligue junior canadienne (51 points la saison dernière). Précieux en équipe nationale suisse chez les juniors, il aura à cœur de prouver qu’il a le niveau pour l’élite helvète. Encore de la jeunesse en attaque avec cette fois-ci, l’arrivée de. Après avoir fait ses gammes à Genève-Servette, il a posé ses valises à Salmon Arm puis a lui aussi, affolé les compteurs en NCAA à l’Université de Colgate (35 points).va intégrer l’effectif tessinois pour sa première expérience à l’étranger. En provenance de Gatineau Olympiques et ses 71 points l’an passé, le HCL prend clairement le pari de la jeunesse.De l’expérience cette fois-ci avec l’arrivée de. Grâce àet, le Canadien qui a un passeport italien (mais qui ne parle pas la langue mais il va l’apprendre NDLR), retrouve ses amis après dix ans d’expérience en NCAA, AHL et en SHL. En provenance de HPK,va être incontournable devant les buts. Avec 114 points en deux ans dans l’élite finlandaise, c’est une très bonne trouvaille du board suisse. Appartenant aux Sabres de Buffalo, le HCL a récupéré l’un des meilleurs joueurs de Kloten,. Lugano peut être le club parfait pour lui qui souhaite jouer en NHL. Il sera parfaitement acclimaté avec ses compatriotes finlandais au sein de vestiaire tessinois.L’effectif du HCL est complet avec une très bonne base de joueurs importants issus des dernières saisons et un changement de capitanat a été acté. En effet, en accord avec(35 ans), Gianinazzi a choisi son nouveau capitaine :. Agé de 26 ans, il a débarqué en 2020 de Cleveland. En disputant que cinq petits matchs à Zug, il est vite repéré par le club du Tessin. Joueur complet et sérieux, le capitanat est mérité pour l’originaire de Zug qui a prolongé son contrat jusqu’à la fin de la saison 2028 / 2029. La marque de confiance est réciproque.Lugano va disputer six matchs de préparation à partir du 15 août, pour un début de championnat le 15 septembre prochain. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo