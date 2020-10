Hockey sur glace - Division 1 Hockey Friday Nouvelle mission mensuelle sur le hockey marseillais mais pas que Marseille, Hockey Hebdo FBR Productions le 26/10/2020 18:30 Tweeter













Pour cette nouvelle saison notre partenaire FBR Production nous dévoile un nouvel opus. Il sortira au rythme d'un par mois et sera animé par Laurent Nieloux qui avec ses invités débattront sur le hockey sur glace marseillais mais aussi sur les championnats de Division 1, Ligue Magnus et NHL…







