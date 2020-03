Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Hockey sur glace - Edition spéciale : 1/4 de Finale Les play-offs commencent ce soir en Division 1. Pour l'occasion, les tendances de la D1 reviennent en édition spéciale. Qui sera le futur champion de Division 1? Une première partie de réponse dès ce soir. Média Sports loisirs , Hockey Hebdo Guillaume FRANCOIS le 07/03/2020 à 09:00 Tweeter





CERGY DUNKERQUE

Classement 1er avec 63 points

Résultats à Domicile11 Victoires et 2 Défaites

Résultats à l'Extérieur 10 Victoires et 3 Défaites

Attaque129 Buts (1er)

Défense 63 Buts (2ème)

Pénalités 379' (5ème)

Jeu de Puissance 31,03% (1er)

Jeu en Infériorité 87,62 % (1er)

Top Scoreur Pierre Charles Hordelalay 51 Pts (1er)

Meilleur Marqueur Pierre Charles Hordelalay 25 (1er)

Meilleur Passeur Pierre Charles Hordelalay 26 (1er) Classement 8e avec 39 points

Résultats à Domicile 7 Victoires et 6 Défaites

Résultats à l'Extérieur 7 Victoires et 6 Défaites

Attaque 83 Buts (8ème)

Défense 84 Buts (8 ème)

Pénalités 364' (4ème)

Jeu de Puissance 25 % (2ème)

Jeu en Infériorité 79,20 (8ème)

Top Scoreur Vit Budinsky 32 Pts (7ème)

Meilleur Marqueur Kevin Altidor 14 (10ème)

Meilleur Passeur Vit Budinsky 22 (5ème)

Confrontations en Saison Régulière



Cergy - Dunkerque : 3-4

Dunkerque - Cergy : 3-4



L’avis de Hockey Hebdo : Cergy n’a jamais caché ses ambitions lors de ce championnat 2019-2020. En lutte avec Neuilly et Caen, les Jokers ont su prendre leurs distances lors de la deuxième partie du championnat. L’équipe montée par Jonathan Paredes a pu impressionner ses adversaires avec de loin la meilleure attaque de D1. Pour ce ¼ de Finale les Jokers doivent franchir un nouveau cap en affrontant un adversaire imprévisible. Il faudra être appliqué à l’Aren’Ice Samedi et Dimanche pour prendre l’avantage dans la série en allant défier les Dunkerquois sur leur patinoire dès Mercredi.



Dunkerque a dû attendre la dernière journée pour valider son billet pour les playoffs, en fonction des résultats des concurrents la défaite face aux Bisons de Neuilly sur Marne n’a pas remis en cause l’accès aux phases finales pour les Corsaires. Après une saison en dents de scie les hommes de Antoine Richer repartent sur une nouvelle saison. Qualifiés sur le fil les Corsaires vont jouer à fond ce ¼ de Finale sans se soucier de la force de frappe de leur adversaire. Il faudra compter sur une équipe Nordiste mobilisée et prête à réaliser un exploit sur cette série.



NEUILLY / MARNE NANTES Classement 2ème avec 50 points

Résultats à Domicile 8 Victoires et 5 Défaites

Résultats à l'Extérieur 9 Victoires et 4 Défaites

Attaque 92 Buts (4ème)

Défense 67 Buts (3ème)

Pénalités 441' (9ème)

Jeu de Puissance 18,52 % (10ème)

Jeu en Infériorité 82,14 % (4ème)

Top Scoreur Joe Dubé 32 Pts (7ème)

Meilleur MarqueurJoe Dubé & Valère Vrielynck 14 (10ème)

Meilleur Passeur Joe Dubé 18 (12ème)

Classement 7e avec 40 points

Résultats à Domicile 7 Victoires et 6 Défaites

Résultats à l'Extérieur 6 Victoires et 7 Défaites

Attaque 89 Buts (6ème)

Défense 88 Buts (10ème)

Pénalités 461' (10ème)

Jeu de Puissance 23,68 % (3ème)

Jeu en Infériorité 81,42 (5ème)

Top Scoreur Karl Leveillé 34 Pts (3ème)

Meilleur Marqueur Karl Leveillé 20 (3ème)

Meilleur Passeur Alexandre Perron-Fontaine 19 (10ème)



Confrontations en Saison Régulière



Nantes - Neuilly / Marne : 2-4

Neuilly / Marne - Nantes : 1-2 PRL





L’avis de Hockey Hebdo : Neuilly Finaliste la saison dernière a réussi sa saison en terminant sur une belle deuxième place au championnat. L’équipe emmenée par l’emblématique coach Frank Spinozzi jouant sa dernière campagne vise une qualification en ½ finale pour la 3e année consécutive Les Bisons doivent néanmoins se méfier des Corsaires qui ont rivalisé à armes égales lors des confrontations en saison régulière, il ne sera pas évident pour le groupe Nocéen de remporter la série en 3 matchs



Nantes a terminé la saison en 7e position, pourtant attendus plus haut dans le classement en début de saison les blessures et l’absence de joueurs majeurs ont pu faire défaut du côté des rives de l’Erdre. La qualification s’est jouée au sprint final, si les Corsaires ont montré de bonnes choses lors des équipes de haut de tableau. Si les matchs à enjeux motivent le groupe de Martin Lacroix cette série s’annonce d’ores et déjà serrée entre les deux adversaires.

BREST MONT-BLANC

Classement 3 ème avec 44 points

Résultats à Domicile 7 Victoires et 6 Défaites

Résultats à l'Extérieur 7 Victoires et 6 Défaites

Attaque 80 Buts (9ème)

Défense 78 Buts (5ème)

Pénalités 291' (2ème)

Jeu de Puissance 17,27 % (12ème)

Jeu en Infériorité 83,33 % (3ème)

Top Scoreur Jesse Juntheikki 23 Pts (28ème)

Meilleur Marqueur Marcel Balaz 12 (18ème)

Meilleur Passeur Jesse Juntheikki 16 (22ème)

Classement 6 ème avec 44 points

Résultats à Domicile 7 Victoires et 6 Défaites

Résultats à l'Extérieur 7 Victoires et 6 Défaites

Attaque 90 Buts (5ème)

Défense 74 Buts (4ème)

Pénalités 439' (8ème)

Jeu de Puissance 21,77 % (4ème)

Jeu en Infériorité 80,19 % (7ème)

Top Scoreur Ville Vepsalainen 23 Pts (28ème)

Meilleur Marqueur Ville Vepsalainen & Alex Roberts 14 (10ème)

Meilleur Passeur Richard Aimonetto 16 (22ème)







Confrontations en Saison Régulière

Brest - Mont-Blanc : 0-4

Mont-Blanc - Brest : 1-4



L’avis de Hockey Hebdo : Brest a connu un début de saison difficile occupant même la dernière place, l’arrivée de renforts et de joueurs de haut rang à l’image de Jesse Juntheikki a permis aux Albatros de relever la tête en jouant le Top 4 jusqu’à terminer la saison régulière sur la dernière marche du podium. L’avantage de la glace peut avoir toute son importance pour les Bretons un bon démarrage peut permettre à l’équipe de se déplacer tranquillement la semaine prochaine pour aller terminer la série à Mont-Blanc



Les Yétis héritent de Brest pour ce ¼ de Finale, Arrivés en 6e position les joueurs du Mont-Blanc doivent se focaliser sur cette série car c’est un tout autre championnat qui commence. Après avoir terminé la saison sur une belle série de 5 victoires consécutives, les hommes de Julien Guimard sont gonflés à bloc. L’équipe devrait se transcender pour aller chercher la victoire au Rinkla Stadium, chose est sur les Yétis ne lâcheront rien sur cette série.



CAEN TOURS

Classement 4ème avec 44 points

Résultats à Domicile 10 Victoires et 63 Défaites

Résultats à l'Extérieur 6 Victoires et 7 Défaites

Attaque 65 Buts (14ème)

Défense 54 Buts (1er)

Pénalités 419' (6ème)

Jeu de Puissance17,36 % (11ème)

Jeu en Infériorité 85,95 % (2ème)

Top Scoreur Igor Halas 20 Pts (43ème)

Meilleur Marqueur Igor Halas 12 (18ème)

Meilleur Passeur Jaroslav Prosvic 14 (33ème)







Classement 5 ème avec 44 points

Résultats à Domicile 9 Victoires et 6 Défaites

Résultats à l'Extérieur 6 Victoires et 7 Défaites

Attaque 97 Buts (3ème)

Défense 83 Buts (7ème)

Pénalités 420' (7ème)

Jeu de Puissance 20,80 % (6ème)

Jeu en Infériorité 77,78 % (11ème)

Top Scoreur Marek Rusicka 26 Pts (20ème)

Meilleur Marqueur Antoine Torres 11 (22ème)

Meilleur Passeur Marek Rusicka 20 (6ème)









Confrontations en Saison Régulière



Tours - Caen : 1-4

Caen - Tours : 4-1



L’avis de Hockey Hebdo : Les Normands ont joué le haut de tableau tout au long de la saison régulière dont 23 journées sur le podium en 26 journées, les Drakkars ont terminé tant bien que mal ce championnat scie jusqu’à perdre leur 3e place. Les hommes de Luc Chauvel sont parvenus à retrouver in extrémis une place dans le Top4 offrant l’avantage de recevoir sur ces deux premiers matchs de la série. Si Caen connait bien son adversaire pour avoir pu battre les Tourangeaux à deux reprises, avec la meilleure défense du championnat et le deuxième meilleur jeu en infériorité numérique, les Drakkars auront fort à faire face aux Rempart. L’expérience de Ronan Quemener dans les buts pourrait être un atout pour remporter la série.



Avec un handicap de -3 points tout au long de la saison les Remparts de Tours sont parvenus à se qualifier pour les Playoffs. Echouant à la porte du Top4 l’équipe Tourangelle bénéficie d’un cours déplacement pour affronter Caen sur sa patinoire dès ce week-end. Le coach Claude Devèze espère bien trouver la bonne formule fort de son titre l’an passé, pour permettre à ses joueurs de se défaire de la défense en béton armée des Normands. Disposant de la 3e meilleure offensive Tours doit tout faire pour remporter à minima une rencontre à Caen la mer car comme le classement en atteste pour cette série ce sera du 50/50



Brest - Mont-Blanc : 0-4Mont-Blanc - Brest : 1-4Brest a connu un début de saison difficile occupant même la dernière place, l’arrivée de renforts et de joueurs de haut rang à l’image de Jesse Juntheikki a permis aux Albatros de relever la tête en jouant le Top 4 jusqu’à terminer la saison régulière sur la dernière marche du podium. L’avantage de la glace peut avoir toute son importance pour les Bretons un bon démarrage peut permettre à l’équipe de se déplacer tranquillement la semaine prochaine pour aller terminer la série à Mont-BlancLes Yétis héritent de Brest pour ce ¼ de Finale, Arrivés en 6e position les joueurs du Mont-Blanc doivent se focaliser sur cette série car c’est un tout autre championnat qui commence. Après avoir terminé la saison sur une belle série de 5 victoires consécutives, les hommes de Julien Guimard sont gonflés à bloc. L’équipe devrait se transcender pour aller chercher la victoire au Rinkla Stadium, chose est sur les Yétis ne lâcheront rien sur cette série.Tours - Caen : 1-4Caen - Tours : 4-1Les Normands ont joué le haut de tableau tout au long de la saison régulière dont 23 journées sur le podium en 26 journées, les Drakkars ont terminé tant bien que mal ce championnat scie jusqu’à perdre leur 3place. Les hommes de Luc Chauvel sont parvenus à retrouver in extrémis une place dans le Top4 offrant l’avantage de recevoir sur ces deux premiers matchs de la série. Si Caen connait bien son adversaire pour avoir pu battre les Tourangeaux à deux reprises, avec la meilleure défense du championnat et le deuxième meilleur jeu en infériorité numérique, les Drakkars auront fort à faire face aux Rempart. L’expérience de Ronan Quemener dans les buts pourrait être un atout pour remporter la série.Avec un handicap de -3 points tout au long de la saison les Remparts de Tours sont parvenus à se qualifier pour les Playoffs. Echouant à la porte du Top4 l’équipe Tourangelle bénéficie d’un cours déplacement pour affronter Caen sur sa patinoire dès ce week-end. Le coach Claude Devèze espère bien trouver la bonne formule fort de son titre l’an passé, pour permettre à ses joueurs de se défaire de la défense en béton armée des Normands. Disposant de la 3meilleure offensive Tours doit tout faire pour remporter à minima une rencontre à Caen la mer car comme le classement en atteste pour cette série ce sera du 50/50 Cergy - Dunkerque : 3-4Dunkerque - Cergy : 3-4Cergy n’a jamais caché ses ambitions lors de ce championnat 2019-2020. En lutte avec Neuilly et Caen, les Jokers ont su prendre leurs distances lors de la deuxième partie du championnat. L’équipe montée par Jonathan Paredes a pu impressionner ses adversaires avec de loin la meilleure attaque de D1. Pour ce ¼ de Finale les Jokers doivent franchir un nouveau cap en affrontant un adversaire imprévisible. Il faudra être appliqué à l’Aren’Ice Samedi et Dimanche pour prendre l’avantage dans la série en allant défier les Dunkerquois sur leur patinoire dès Mercredi.Dunkerque a dû attendre la dernière journée pour valider son billet pour les playoffs, en fonction des résultats des concurrents la défaite face aux Bisons de Neuilly sur Marne n’a pas remis en cause l’accès aux phases finales pour les Corsaires. Après une saison en dents de scie les hommes de Antoine Richer repartent sur une nouvelle saison. Qualifiés sur le fil les Corsaires vont jouer à fond ce ¼ de Finale sans se soucier de la force de frappe de leur adversaire. Il faudra compter sur une équipe Nordiste mobilisée et prête à réaliser un exploit sur cette série.Nantes - Neuilly / Marne : 2-4Neuilly / Marne - Nantes : 1-2 PRLNeuilly Finaliste la saison dernière a réussi sa saison en terminant sur une belle deuxième place au championnat. L’équipe emmenée par l’emblématique coach Frank Spinozzi jouant sa dernière campagne vise une qualification en ½ finale pour la 3année consécutive Les Bisons doivent néanmoins se méfier des Corsaires qui ont rivalisé à armes égales lors des confrontations en saison régulière, il ne sera pas évident pour le groupe Nocéen de remporter la série en 3 matchsNantes a terminé la saison en 7position, pourtant attendus plus haut dans le classement en début de saison les blessures et l’absence de joueurs majeurs ont pu faire défaut du côté des rives de l’Erdre. La qualification s’est jouée au sprint final, si les Corsaires ont montré de bonnes choses lors des équipes de haut de tableau. Si les matchs à enjeux motivent le groupe de Martin Lacroix cette série s’annonce d’ores et déjà serrée entre les deux adversaires. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo