Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Hockey sur glace - Edition spéciale - Poule de maintien C’est une véritable course au maintien qui débute ce soir entre les quatre dernières équipes de la Division 1. Cette poule de maintien va se disputer en 6 journées pour se terminer le 18 Avril. Avec un match par semaine on sera donc loin d'un rythme de post-saison, les écarts entre les participants reste minces. Chaque équipe a la possibilité de sauver sa peau, mais gare aux deux derniers car ils n’auront pas d’autre choix que de prendre la direction de la Division 2 Média Sports loisirs , Hockey Hebdo Guillaume FRANCOIS le 07/03/2020 à 12:00 Tweeter STRASBOURG Classement 11 ème avec 34 points

Résultats à Domicile 6 Victoires et 7 Défaites

Résultats à l'Extérieur 6 Victoires et 7 Défaites

Attaque 83 Buts (7ème)

Défense 85 Buts (9ème)

Pénalités 270' (1er)

Jeu de Puissance 19,49 % (8ème)

Jeu en Infériorité 80,58 % (6ème)

Top Scoreur René Jarolin & Sebastien Trudeau 34 Pts (3ème)

Meilleur Marqueur René Jarolin19 (4ème)

Meilleur Passeur Sebastien Trudeau & Michal Duras 20 (6ème)

Strasbourg a réalisé une meilleure deuxième partie de championnat sur la phase retour du championnat, ce qui a permis la remontée au classement. Le retard pris en début de saison était trop important pour permettre à l’étoile noire de décrocher une place en Playoffs ou de viser le maintien directement. Si les Strasbourgeois ont été capables de faire tomber des équipes de haut de tableau à l’Iceberg Cergy, Caen, Mont-Blanc et Nantes cette fois c’est la survie en D1 qui est en jeu pour la maison Alsacienne. Après la descente de Ligue Magnus la saison dernière c’est une nouvelle course au maintien qui est lancée. Le coach Daniel Bourdages doit pouvoir s’appuyer sur l’expérience de ses joueurs cadres combinée à la fraicheur des jeunes espoirs Alsaciens Strasbourg doit pouvoir être en mesure de sauver sa peau dans la Division.



Sébastien Trudeau (Etoile Noire de Strasbourg)



CHOLET Classement 12 ème avec 30 points

Résultats à Domicile 3 Victoires et 10 Défaites

Résultats à l'Extérieur 5 Victoires et 8 Défaites

Attaque 99 Buts (2ème)

Défense 117 Buts (13ème)

Pénalités 516' (14ème)

Jeu de Puissance 19,13 % (9ème)

Jeu en Infériorité 73,04 % (12ème)

Top Scoreur Zach White & Mathieu Sevigny 30 Pts (10ème)

Meilleur Marqueur Zach White 16 (6ème)

Meilleur Passeur Mathieu Sevigny 19 (10ème)

Cholet a connu un début de saison tonitruant et les Dogs visaient les playoffs, disposant d’une redoutable attaque mais d’une défense trop fragile, c’est donc une grande déception du côté des Mauges de devoir jouer le Maintien. Pour survivre en D1 il faudra donc que les joueurs de Julien Pihant puissent remporter un maximum de points face aux équipes moins bien classées en évitant de prendre trop de buts ce qui reste le véritable point faible de l’équipe Choletaise



Matthieu Depanian (Dogs de Cholet)





MONTPELLIER Classement 13 ème avec 19 points

Résultats à Domicile 2 Victoires et 11 Défaites

Résultats à l'Extérieur 4 Victoires et 9 Défaites

Attaque 70 Buts (13ème)

Défense 116 Buts (12ème)

Pénalités 487' (12ème)

Jeu de Puissance 21,10 % (5ème)

Jeu en Infériorité 72,22 % (14ème)

Top Scoreur Vladimir Kubus 27 pts (19ème)

Meilleur Marqueur Filip Martinec 12 (18ème)

Meilleur Passeur Vladimir Kubus 17 (15ème)

Montpellier a connu une saison compliquée et a su redresser la barre dans les moments de doute, mais cela n’a pas été suffisant pour espérer obtenir une meilleure place au classement. Terminant avant dernier désormais les compteurs sont remis à jour et les Vipers accusent deux points de retards sur le premier de la poule de maintien Strasbourg. Tout reste possible pour l’équipe Montpelliéraine qui espère pouvoir s’accrocher au maintien dans la Division1. Il faudra tout donner car la survie se jouera à chaque rencontre.



CLERMONT Classement 14 ème avec 18 points

Résultats à Domicile 2 Victoires et 11 Défaites

Résultats à l'Extérieur 4 Victoires et 9 Défaites

Attaque 75 Buts (12ème)

Défense 118 Buts (14ème)

Pénalités 504' (13ème)

Jeu de Puissance 20,18% (7ème)

Jeu en Infériorité 78,87 % (9ème)

Top Scoreur Deniss Baskatovs 26 Pts (20ème)

Meilleur Marqueur Martin Kulha 16 (6ème)

Meilleur Passeur Deniss Baskatovs & Julius Sinkovic 15 (25ème)

Clermont a terminé la saison régulière tant bien que mal en dernière position. La phase de Maintien démarre avec un crédit de 6 points pour les Sangliers ce qui permet de garder de l’espoir pour ce nouveau championnat qui débute. La première rencontre à Strasbourg pourra déjà être déterminante pour le groupe Auvergnat car un bon résultat en Alsace pourrait avoir un effet « remontada ». En cas de défaite, ce sera une véritable lutte à laquelle peut s’attendre les les joueurs de Eric Sarliève, pourvu qu’elle ne se termine pas en calvaire.





© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo