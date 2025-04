Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : Clermont-Ferrand (Les Sangliers Arvernes) Hommage à Yannick Martin (Photographe HH) Hockey Hebdo perd un de ses plus fidèles collaborateurs, Yannick Martin s'en est allé il y a quelques jours. Photographe passionné, il avait rejoint en 2009 l'équipe de correspondants clermontois. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Gaëtan Boucheret le 04/04/2025 à 17:30 Tweeter **Hommage à Yannick Martin**

C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition de Yannick Martin un ami, un collègue et un passionné, Yannick nous a quittés subitement. Pendant plus de dix sept ans, Yannick a été un pilier de notre webzine Hockey Hebdo, apportant son talent et sa passion pour la photographie de sport et plus particulièrement pour le hockey sur glace.



Photographe officiel des Sangliers Arvernes mais sutout un passionné de hockey sur glace, Yannick a su capturer l'essence même de notre équipe et de notre sport, immortalisant des moments forts et émouvants sur la glace. Son regard unique et son sens de l'esthétique ont enrichi notre publication et ont permis à nos lecteurs de vivre le hockey comme jamais auparavant.



Mais Yannick n'était pas seulement un photographe talentueux ; c'était aussi un homme au grand cœur, toujours prêt à partager sa passion pour la photographie. Il était souvent aperçu déambulant dans les rues de différents villages et villes, son appareil photo à la main, à la recherche de scènes pittoresques et de moments fugaces à immortaliser. Chaque cliché qu'il prenait racontait une histoire, révélant sa capacité à voir la beauté dans les détails du quotidien.



Sa présence lumineuse et son enthousiasme contagieux vont nous manquer. Nous garderons en mémoire non seulement son œuvre, mais aussi les souvenirs précieux que nous avons partagés ensemble.



Repose en paix, Yannick. Ton héritage continuera de vivre à travers tes photos et dans nos cœurs.





Hockey Hebdo s’associe à la douleur de sa famille en ces moments difficiles, et nous leur adressons nos plus sincères condoléances. La mémoire de Yannick et son héritage artistique continueront de vivre à travers ses œuvres et dans nos cœurs.











Yannick lors d'un de ses derniers matchs à Clermont-ferrand





Yannick à Bercy Salon VIP lors d'une Finale de Coupe de France (2012) Trophée Coupe Magnus





