Au classement

En tête En bas Les meilleurs de leur division Est Atlantique : Canadiens de Montréal

Est Métropolitaine : New Jersey Devils

Ouest Centrale : Colorado Avalanche

Ouest Pacifique : Anaheim Ducks (oui, oui)

Pas bons à la maison Les Kings de Los Angeles et les Rangers de New York n’ont pour l’instant offert qu’une seule victoire à domicile à leurs fans locaux depuis le début de la saison. La surprise En ce début de saison, les Ducks d’Anaheim, qui sont de grands habitués de tréfonds de classement sont 2e au général avec 23 points et avec un état de forme excellent puisqu’ils en sont à leur 7e victoire d’affilée. Pas bons ailleurs Sortis de chez eux, c’est la débandade. Plusieurs équipes ont bien du mal à gagner à l’extérieur. C’est le cas notamment des Sabres qui n’ont pas encore gagné à l’extérieur, ou encore des Predators ou des Maple Leafs qui n’ont gagné qu’une fois. Le club des 10 victoires Ceux qui ont passé le palier des dix victoires depuis le début de la saison sont : Avalanche, Ducks, Devils, Hurricanes, Canadiens and Bruins. Pénurie de buts

Les équipes ayant le moins marqué sont sans surprise d’abord les Flames de Calgary, derniers, avec 38 buts, suivis par le Kraken, pourtant 14e donc dans la moitié haute, avec 39. Certaines équipes sont actuellement quasiment au double (L’Avalanche est 64 par exemple).

Mention spéciale aux Washington Caps pour l’effort de monter au combat. Actuellement 27e sur 32, l’équipe de la capitale est la seule parmi les 14 dernières équipes à avoir un différentiel de buts positifs. Ils n’ont pour l’instant encaissé que 38 buts quand la moyenne des autres équipes est autour de 45. A noter qu'ils ont aussi deux matchs de retard par rapport à d’autres équipes de la ligue.



En termes de statistiques de joueurs : la jeunesse est à l’honneur. Nathan McKinnon domine certes le classement avec 29 points mais tout de suite après on trouve le tout jeune suédois Leo Carlsson de 20 ans, avec 25 points marqués chez les Ducks, puis Connor Bedard avec 25 points aussi, puis Macklin Celebrini avec 24. Seulement ensuite vient McDavid, pour vous dire, puis dans l’ordre Nylander, Kaprizov et autres Eichel et Makar…



Valise mémorable



Samedi 8, les hommes de McDavid se sont pris une lourdée, une valise, une râclée, une dérouillée et j’en passe contre l'Avalanche du Colorado.

L’humiliation vient du score final 9 - 1 mais aussi de l’endroit puisque le match se jouait à Edmonton et que tout s’est passé sur les terres même des malchanceux et devant plus de 18 000 personnes. Pire revers de l'équipe depuis 2009, avec un match perdu 10-2 contre les Sabres. Il n’avaient jamais connu un tel différentiel de buts en un match depuis.



Cela a permis néanmoins à l’attaquant phare de l’Avalanche de briller. Nathan MacKinnon a marqué pas moins de quatre points dans le match. Le défenseur Devon Toes en a marqué 4 aussi. Les deux premiers buts du matchs sont exactement les mêmes et marqués à à peine plus d’une minute d’écart : mis au fond par Cale Makar, assisté par Toews et MacKinnon.



La réaction du coach K. Knoblauch : "J’espère vraiment que ça va nous mettre un coup de pieds aux fesse. J’espère que ça va réveiller pas mal des gars."



Petit aperçu de la sidération des joueurs dans le vestiaire face au score :









Le 900e d’Ovechkin



C’était le 5 novembre contre les Blues et sur place s’il vous plait, à Washington donc, et sur un match gagné haut la main par les locaux 6-1. Ovechkin a marqué son 900e but au tout début du deuxième tiers. Jakob Chychrun, tire de la ligne bleue. Le tir est dévié, Ovechkin récupère la rondelle et marque du revers. Comme après la sonnerie d’un match 7, tout le monde est descendu en même temps sur la glace. Ovechkin a 40 ans et c’est son 1504e match en saison régulière.







Pour toujours plus de saveur, n’oubliez pas de saupoudrer d’un peu de malice de goalie.

Le gardien des Blues, Jordan Binnington, qui donc venait de prendre le but historique, a tenté de cacher le palet dans ses pants. C’est l’arbitre qui est venu le récupérer.







Les Flames font des étincelles, mais n'enflamment rien



Perdu 0 à 4 à domicile, le match des Flames commençait mal avec un but de Tyler Bertuzzi de CHhicago en power-play d’une crosse haute du suédois Rasmus Andersson. Alors que le match commençait sérieusement à leur échapper c’est du côté des Flames qu’est venu le premier coup. Joel Farabee a pris 5 minutes pour bagarre de même que Colton Dach du côté Blackhawks, venu venger son coéquipier Nazar, sorti après une mise en échec salée. Autre combat en ouverture de la deuxième partie du match entre Weegar et Vlasic puis, avec le même scénario d’une vengeance par un coéquipier, Joel Hanley s’est battu avec Nick Foligno.







Joe Thornton au Hall of fame



Joe Thornton, le barbu désormais très très barbu, a été honoré cette semaine pour une carrière de 24 saisons en NHL, au cours desquelles il a accumulé 1 714 matchs et 1 539 points (dont 1 109 passes décisives). Ce sont les Bruins qui l'ont repêché au premier rang en 1997 puis il a joué pour les Sharks pas moins de 1 104 matchs.

Il a également joué deux saisons à Davos en Suisse, une saison pour les Maple Leafs et une pour les Panthers.



Et pour toujours plus de moustaches :





Il a d’ailleurs remporté le Trophée Art-Ross (du meilleur pointeur) et le Trophée Hart (du joueur le plus utile à son équipe) en 2006.

That's Hall of Famer Joe Thornton to you. 🫵



Congratulations on your @HockeyHallFame induction this weekend, Joe Thornton! pic.twitter.com/mVbxiKLJZ6 — NHL (@NHL) November 7, 2025

Les pépites : Ce but de McDavid que beaucoup voient déjà comme un candidat dans la liste des plus beaux buts de l'année.



Cet arrêt de Jonahthan Quick, parti terriblement loin. Et on ne comprend toujours pas bien comment Patrick Kane a fait pour ne pas le mettre dedans. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet) On ne le dira jamais assez : Attention au rebond !!! Et ce n'est pas Kevin Lankinen qui va démentir. Dans le match du 10 novembre pendant lequel McKinnon a ouvert le score en marquant deux buts en moins de 2 minutes. Vancouver recevait le Colorado et a perdu en prolongation, ce rebond là aurait pu être celui qui menait à une victoire... Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet) Ce but impossible ou du moins qui semble impossible mais qui ne l'est pas pour Leon Draisaitl : Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet)