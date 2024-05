Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Autour du hockey ITW : Basile Gouttry vit son rêve Québécois ! Gardien expatrié dans la Belle Province, jeune international français U16 il y a une paire de saisons, Basile Gouttry a quitté sa Haute-Savoie natale à l’été 2022 pour rejoindre sa « Terre Promise », le Canada au sein du Collège St-Bernard de Drummondville. Le jeune tricolore de l’étranger, originaire de Megève et formé au HC 74, aujourd’hui âgé de 18 ans, dresse le bilan de ses premières saisons Outre-Atlantique dans une entrevue ! Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 08/05/2024 à 10:25 Tweeter Basile Gouttry (Archives) Gouttry et sa formation HH : « Salut Basile, peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas ? »



B.G : « Je m'appelle Basile Gouttry, j'ai 18 ans et je joue au hockey au Canada plus particulièrement au Québec pour l’équipe des Sénateurs du Collège St-Bernard de Drummondville. J'ai commencé le hockey à l'âge de 3 ans et je suis devenu gardien à l'âge de 7 ans. La suite est passée par Megève, puis plus tard et jusqu'en U17 au HC 74. Une opportunité s’est alors offerte à moi de traverser l’Atlantique pour tenter l’aventure canadienne. Ça fait maintenant 2 saisons que je suis au Québec ! ».



HH : « Tu as un nom qui n’est pas inconnu dans le paysage du hockey haut-savoyard. C’est une histoire de famille chez les Gouttry puisque ton frère jouait la saison dernière en Division 1 chez les Pingouins de Morzine, ton père Jérôme est depuis plusieurs saisons dirigeant au sein des différentes entités du hockey haut-savoyard, et ta maman Laetitia a été toujours été proches de vous dans cette discipline. Tu peux nous en dire quelques mots ? »



B.G : « Pour être honnête, le hockey est réellement devenu une histoire de famille depuis que j'ai commencé à pratiquer ce sport. Avant, c'était surtout le ski et le rugby qui dominaient, mais Eliott et moi avons pris les rênes et nous avons donné un emploi du temps chargé et rempli de glace tous les week-ends à nos parents qui ont été extraordinaires. Ils nous ont énormément aidés du début à la fin. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Même s’ils n’ont jamais pratiqué ce sport, notre amour pour cette discipline les a poussés à en apprendre plus sur le monde du hockey, et finalement, ils adorent ça. Espérons désormais que l’héritage familial perdurera dans les générations à venir ! »



HH : « Le hockey haut-savoyard a, on l’imagine, une place importante à tes yeux également puisque, mégevan, tu dois garder un œil intéressé sur les résultats de ton club formateur, le HC 74, avec qui tu as connu également beaucoup de succès ? »



B.G : « Oui bien sûr ! Je regarde les résultats ! D’abord parce que c’est un club qui compte pour moi, et ensuite parce que beaucoup de mes amis jouent toujours au HC 74. C’est très important de garder un œil sur mes anciens coéquipiers, qui sont presque des frères pour certains d’entre eux. Je me tiens informé et intéressé tout au long de la saison. »



Maxime Richier Franck Constantin, Basile Gouttry et Stéphane Ménard HH : « Tu es expatrié depuis le début de la saison 2022/2023, comment as-tu fait le choix d’un départ pour l’étranger ? »



B.G : « Ce choix s’est en grande partie fait grâce à Franck Constantin, avec qui je m'entraîne depuis que je suis en U13. Il m’a permis de rencontre Stéphane Ménard, qui entraîne les gardiens au Québec (NDLR : Stéphane Ménard est notamment l’entraineur de la légende NHL actuellement au Wild du Minnesota, Marc-André Fleury). Cette rencontre et mon envie de retourner au Québec après des souvenirs exceptionnels du tournoi Pee-Wee en 2018, m’ont poussé à m’installer là-bas. Cette fois-ci, je m'y suis établi et je suis déjà très attaché à cet endroit. Je dirais même que si le sport devait s’arrêter, je ne serais pas pour un retour en France pour autant. »



HH : « Ton équipe, les Sénateurs du Collège Saint-Bernard de Drummondville, est composé en quasi-totalité de joueurs canadiens. Comment s’est passée ton acclimatation ? »



B.G : « Extrêmement bien ! Les gens ici ont un amour pour le contact humain. J’ai de suite été très bien accueilli. Ils te mettent de suite à l'aise. Il n’y a donc eu aucun problème d’acclimatation, ça a même été très facile. »



HH : « Il y a un joueur français, Antoine Daoud, issu de la formation amiénoise dans l’effectif, est-ce une aide d’avoir pu compter un compatriote ? »



B.G : « Oui, l'aide d'Antoine a été importante, surtout au début. Après comme je l’ai évoqué précédemment, les Québécois nous ont très vite intégrés. Nous nous sommes très vite sentis à l'aise, lui comme moi. On peut dire que nous faisons partie de l'environnement, comme n’importe quel joueur de l’effectif. »



HH : « Tu partages la cage avec Georges-Loup Giguère, un gardien québécois de 18 ans, comment se passe la concurrence et le partage de matchs entre vous ? »



B.G : « Ici, la mentalité est la suivante : "tu joues, c'est égal à la progression". Donc, le partage des matchs pendant la saison était très égalitaire et nous nous soutenions tous les deux pour le bien de l'équipe. La concurrence est saine ! Ensuite, en séries éliminatoires, nous avons partagé de la même façon la cage et nous nous faisions confiance les yeux fermés, c’est un statut très précieux. L’intérêt collectif doit toujours primer et au bout du compte, cela a très bien fonctionné ! »



Basile Gouttry (Archives) Le portier Basile Gouttry titré cette saison ! HH : « Ton équipe et toi-même venez d’ailleurs tout juste de remporter le championnat Provincial « RSEQ M18 D1 Relève » qui compte au bas mot 45 équipes réparties dans les différents collèges de la Province. Peux-tu nous dire un mot de cette ligue et de votre parcours cette saison ? »



B.G : « Cette saison, on a connu du très hauts, mais aussi des bas. Ce qui demeure important, c’est que nous avons réussi à être soudés au meilleur des moments possibles. Ça nous a permis de glaner le titre de Meilleure Équipe au Québec cette année. C'était impossible à prédire au début de l'année. Pourtant, nous avons travaillé fort et ça restera gravé dans nos têtes jusqu'à la fin de nos jours. »



HH : « Quels sont tes projets pour les futures saisons ? »



B.G : « Mon futur est pour l'instant assez flou encore. Aujourd’hui, je n’éprouve pas l’envi de rentrer en France. Il me reste des camps de sélections à faire pour entrer au niveau Collégial ici au Québec ou aux États-Unis. L’avenir nous dira de quoi demain sera fait. »



HH : « Quelques questions hors-glace désormais ! On parle souvent de la douceur de vivre de la Belle Province du Québec, tu confirmes ? »



B.G : « Confirmation à 100%. Le Québec est très accueillant, après bien sûr, il y a des gens qui sont faits pour vivre ici et d'autres non. Personnellement je me sens très bien et la vie est belle au Québec. »



Basile Gouttry (Archives) Fier récipiendaire de la coupe Provinciale HH : « En dehors des études et du hockey, tu as des activités au Québec ? »



B.G : « J’aime passer du temps avec les gens que j'aime, c'est le plus important. On joue au golf, on partage des repas entre amis au resto. L’important c’est de passer de bons moments tous ensemble. »



HH : « Quel conseil pourrais-tu donner à un jeune joueur qui aimerait suivre le même parcours que le tien ? »



B.G : « Surtout et principalement de ne pas hésiter à sauter le cap ! Je lui dirai de ne pas hésiter ! L’expérience est exceptionnelle et il faut la vivre à fond. Tu deviendras professionnel ou non, mais une chose est certaine, tu auras vécu des expériences enrichissantes qui te font grandir et qui resteront dans ta mémoire toute ta vie ».



HH : « Un dernier mot ? »



B.G : « Oui, j’aimerai pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien. Leur soutien est essentiel ! Merci à toi aussi ! J'adore votre travail sur Hockey Hebdo. Je suis ça avec intérêt depuis le Canada et c'est excellent ! »



HH « Merci pour tes bons mots Basile ! »



B.G : « Merci à toi ! Et à bientôt ! » © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







