Hockey sur glace - Hockey en France : Chamonix (Les Pionniers) ITW - Clément Masson : "Je ne me ferme aucune porte !" Après 13 saisons sous le maillot chamoniard et près de 20 ans de carrière en SYNERGLACE Ligue Magnus, le capitaine chamoniard et n°3 a décidé de quitter son club fanion à la fin de l'exercice 2024-2025, au terme d'une année sportive pleine, au cours de laquelle l'attaquant de 38 ans aura inscrit 40 points en 43 matchs de saison régulière sous le maillot montagnard. L'occasion d'une entrevue avec le natif de la Capitale. Interview, Hockey Hebdo Hockey Hebdo, la Rédaction le 04/04/2025 à 15:00



Clément Masson : « Je suis arrivé très jeune à Chamonix puisque j’y ai débuté ma carrière professionnelle en 2005, il y a 20 ans. C’est un chiffre éloquent, qui représente plus de la moitié de ma vie. Ce club a donc une place évidemment très importante dans mon cœur puisqu’il m’a permis de faire de nombreuses rencontres : joueurs, entraineurs, staffs, bénévoles, dirigeants, partenaires, supporters. On a la chance de jouer pour un club mythique dans une ville magnifique, dans un cadre qui fait rêver de nombreux athlètes et d’être entourés par des gens incroyables. Chamonix, c’est aussi la rencontre de mon épouse, mes enfants sont nés dans la v allée, ce qui en fait évidemment un endroit très spécial pour moi ! » Archives Hockey Hebdo



Hockey Hebdo : « Tu as pris la décision de ne pas poursuivre sous le maillot des Pionniers la saison prochaine, peux-tu nous dire ce qui a dicté ce choix ? »



Clément Masson : « Quand je suis rentré d’Angers, qui joue les premiers rôles dans notre championnat, il y a 5 saisons pour revenir à Chamonix, c’était pour un double-projet qui était de terminer ma carrière au pied du Mont-Blanc et d’assurer, au fur et à mesure, une après-carrière en qualité de Manager du club, en étant intégré petit à petit dans ces nouvelles fonctions. Ce sont des discussions que nous avions entamées avec beaucoup d’enthousiasme au moment de faire le choix de revenir avec ma famille. J’ai malheureusement constaté à la fin de la première saison de mon retour qu’il n’y aurait pas réellement de poste disponible, malgré ce projet de reconversion et les discussions qui avaient su me convaincre de déménager et de retrouver la Haute-Savoie. Ma première décision a donc été de formuler officiellement au club une demande de formation en tant que « Manager Général d’un Club Sportif Professionnel » au CDES de Limoges, afin de disposer d’une possibilité de reconversion à l’issue de ma carrière de joueur, suite à l’accord qui nous avions initialement passé ensemble. J’ai entamé cette formation et j’ai énormément appris. Ça m’a permis de demeurer dans la vallée et de conserver mes attaches amicales et familiales. Pourtant, ces dernières années, plusieurs signaux forts m’ont été envoyés, me prouvant que nous ne trouverions pas de terrain d’entente. Aujourd’hui, je suis un petit peu déçu car la vallée a une place très particulière dans mon cœur, mais aussi soulagé, constatant qu’il n’y aurait pas d’évolution de la situation. J’arrive aujourd’hui au terme de cette formation et mes précédents désaccords avec la Direction Sportive du club m’ont poussé à stopper ma très belle collaboration avec le club de Chamonix, à qui je souhaite le meilleur pour la suite, et que je garderais dans mon cœur pour le reste de ma vie. L’avenir nous réunira peut-être dans le futur, qui sait… ».



Hockey Hebdo : « Y’a-t-il un souvenir particulier qui marqué ce chapitre à Chamonix ? »



Clément Masson : « Il y a des tas de beaux souvenirs, mais à chaud et sans réellement penser à l’ensemble de ces années, deux souvenirs me reviennent. Le premier c’est cette saison 2011-2012 où l’on termine 3ème du championnat régulier avec une équipe que je qualifierais comme une belle bande de potes, composée d’une majorité de joueurs français issus de l’équipe junior du Chamonix Hockey Club de l’époque. Le second, c’est la finale de la Coupe de la Ligue 2013-2014, là encore avec un groupe très solide dont la moitié des joueurs sont aujourd’hui encore de véritables amis. Ce sont, à mon sens, les deux meilleures années de ma carrière en Magnus, tant sur le plan sportif qu’humain avec deux très belles épopées en championnat et en Coupe. » Archives Hockey Hebdo



Hockey Hebdo : « À 38 ans, tu termines cette aventure chamoniarde comme co-leader du classement des pointeurs, sur une note positive sportivement avec une saison pleine : 40 points en 43 matchs de saison régulière, une 7ème place et une série très disputée face à Angers, quel est ton regard sur cet exercice 2024-2025 ? »



Clément Masson : « Au début de la saison, je m’étais engagé à respecter cette dernière année de contrat en donnant le meilleur de moi-même pour le club. Lorsque j’ai rencontré les coachs en début de saison, qui m’ont renouvelé leur confiance et le capitanat, j’ai tout de suite établi entre eux et moi que cette année sportive serait ma dernière sous le maillot des Pionniers, confirmant mon intention de donner 200% sur la glace pour conclure cette aventure de 13 années en beauté. Il était important pour moi d’honorer le sérieux et l’implication qui m’a suivi tout au long de ma carrière de joueur. J’ai toujours tout donné… C’est une marque de fabrique et je tenais à laisser une belle image et un beau dernier chapitre dans mon histoire avec le club. On termine cette saison en play-offs, avec une 7ème place et deux victoires en série face à un des cadors de la Ligue Magnus. Les prestations en play-offs ont prouvé à tous qu’un club comme le nôtre pouvait poser des difficultés, voir faire douter n’importe quel adversaire. » Archives Hockey Hebdo



Hockey Hebdo : « Chamonix a retrouvé les play-offs et avait quelques belles ambitions cette année. Quels sont les axes d’amélioration pour que le club puisse continuer à progresser dans son développement selon toi ?



Clément Masson : « Chamonix est un club avec une gestion extra-sportive irréprochable. Il y a évidemment et comme dans tous les clubs des axes d’améliorations identifiés, mais Cham n’a rien à envier aux grosses structures. Les conditions d’accueil sont très acceptables avec un beau vestiaire, une salle de sport, un environnement et un cadre de vie exceptionnel, même si la patinoire est quelque peu vieillissante et peut sembler moins attractive que d’autres complexes plus modernes. Ensuite d’un point de vue plus interne, je pense qu’il faut continuer d’améliorer la structuration du club pour établir une vision à long terme de sa progression. Il faut des ressources humaines qualifiées et employées à temps plein sur certains postes à responsabilités. Bien sûr, la nouvelle patinoire sera un outil, mais il y a aujourd’hui des postes stratégiques indispensables au développement de ce dernier. D’autres exemple, améliorer encore davantage l’accompagnement médical, la récupération et la physio qui, avec un rythme de matchs qui tire évidemment sur les organismes de chacun, notamment avec la suppression des trêves cette saison, devient un enjeu majeur pour assurer plus de confort et limiter le risque de blessures des joueurs. Ensuite, je pense que Chamonix évolue, mais que pour progresser encore davantage dans son rayonnement, le club doit ajouter des éléments clés pour atteindre ses objectifs. Ces détails font la différence. On ne peut, à date, pas comparer ce qui se fait à Angers et à Chamonix puisque les moyens et les stratégies sont différents, mais la transition à l’avenir pourrait être assez parallèle puisque les Ducs avaient, avant l’Iceparc, une patinoire vieillissante et moins d’engouement populaire. Ils ont su créer une machine de guerre en quelques saisons, capables de gagner des titres à l’image de la Coupe de France cette année et de cette accession à la finale de Ligue Magnus. Cette transition demande bien entendu une véritable structuration interne et externe qu’il faut appréhender et préparer. Cham peut y parvenir si le club établit un vrai projet sportif et de club construit sur de solides bases ».



Hockey Hebdo : « Tu évolues dans le championnat Magnus depuis 2005, tu l’as vu se développer, se professionnaliser. Quel regard portes-tu sur la Ligue Magnus d’aujourd’hui ? »



Clément Masson : « La Magnus a pris de l’ampleur depuis quelques années. Il y a plus de matchs, le niveau semble plus élevé, le championnat est plus professionnel et encadré par la Fédération Française de Hockey sur Glace, ce qui est un véritable atout pour les joueurs. Il y a un engouement bien plus important, plus de remplissage, d’effervescence dans les patinoires et ça se vérifie à l’échelle des sports indoor collectifs dans leur globalité. Il faut persévérer et tout mettre en œuvre pour protéger la formation, les associations et les autres divisions. Que le championnat majeur progresse est une excellente chose, mais il ne faut surtout pas oublier les autres divisions et la formation en route, sans quoi, on peut tendre vers une ligue qui ressemble à un championnat fermé, et une formation qui pourrait prendre du retard sur ses voisins. Ça permettrait notamment de donner davantage de responsabilités aux joueurs français et de faire progresser le niveau global de développement de nos JFL, qui est aujourd’hui le vivier dans lequel se servent les clubs professionnels. Certaines structures passées en société privilégient les résultats sportifs immédiats, oubliant parfois l’intérêt pur du développement et de la formation des JFL. La Division 1 peut, à ce compte, devenir à terme plus attractive que l’élite si certaines équipes ne se mettent pas plus à intégrer les jeunes au sein de leurs effectifs pour les développer et les emmener vers le très haut-niveau ».



Hockey Hebdo : « Tu as une riche carrière de joueur et si l’on en croit les derniers échanges, ce n’est peut-être pas encore terminé… Tu sembles toujours avoir cette passion pour ton sport, sans tout dévoiler ici, as-tu des projets pour la saison prochaine ? »



Clément Masson : « Je ne me ferme aucune porte, je suis même très ouvert sur mon avenir. Je viens de terminer ma formation de Manager Général d’un club sportif professionnel. J’espère désormais trouver un nouveau challenge avec ou sans patins, sur la glace ou dans un staff et même en dehors du monde du sport. Tout est ouvert ! J’ai aujourd’hui une belle carrière derrière moi, une famille qui a su faire de nombreuses concessions pour que leur mari ou leur papa puisse vivre de sa passion. Le choix familial entrera forcément en ligne de compte, mais je le répète je suis à l’écoute de toutes les opportunités pour la suite. »



Hockey Hebdo : « Merci Clément ! Hâte de découvrir de quoi sera fait cet avenir ! »



Clément Masson : « Merci à vous et à très bientôt ! »

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







