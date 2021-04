Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Egalité Après une victoire confortable au match 1 l'Avangard espère poursuivre sa série de victoires à l'extérieur. Le CSKA doit rebondir devant ses partisans pour égaliser Moscou, MSK CSKA Arena, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/04/2021 à 21:30 Tweeter CSKA Moscou - Avangard Omsk CSKA Moscou - Avangard Omsk

3 - 0 3 - 0

(0-0, 0-1, 0-2)

1-1 dans la série



Des pénalités en veux-tu ? En voilà !





Mamin lancé en vitesse cherche à remettre pour Okulov dans l'axe mais ce dernier rate sa reprise. L'Avangard installe son jeu en zone et oblige Johansson à s'illustrer. Chinakhov en break rapide est bien bloqué par Robinson à la limite de la légalité. KHL Chinakhov n'a pas pu tout faire tout seul Karnaukhov est pénalisé dans la foulée. Le powerplay sibérien n'est guère tranchant et ne réussit pas grand chose. Khokhlachyov bien placé dans le slot voit sa crosse retirée par un défenseur ce qui lui fait manquer sa reprise. Karnaukhov sort de prison au bon moment et peut partir en contre, son lancer est impeccablement capté par la mitaine de Hrubec.

Slepychev isolé dans le slot lance au dessus du but, Omsk contre mais est pénalisé d'un 2+10 sévère. Le powerplay moscovite n'est guère imaginatif, Shalunov dans l'angle bute contre Hrubec. A peine revenu à cinq une nouvelle faute incompréhensible est de nouveau sifflée contre Omsk qui retourne à quatre défendre. Les visiteurs tuent la faute mais peinent à se relancer dans les dernières instants. Monsieur Kulakov le head de la rencontre siffle une nouvelle faute extrêmement sévère contre les visiteurs dans les derniers instants, Hartley atteré sur son banc préfère en rire jaune.



Laborieusement :



La partie redémarre fort côté local, Hrubec s'illustre déjà. Sorkin accélère et s'offre une percée solitaire parfaitement bloquée par le cerbère sibérien.

Le rythme baisse progressivement et les visiteurs sont aux abonnés absents, le CSKA n'en profite pas vraiment. Il contrôle bien le palet mais ne fait que des lancers lointains peu inspirés. Mamin récupère une mauvaise sortie de zone pour tenter sa chance en solitaire mais Hrubec intervient.

L'Avangard contre un peu, Gotovets lance de loin en cherchant devant lui la déviation de Chinakhov mais elle n'arrive pas et Johansson bloque sans difficulté.

Le CSKA continue de dominer le jeu mais se borne à des offensives solitaires, ni Andronov, ni Sveltakov ne peuvent prendre à défaut la vigilance de Hrubec. Omsk souffre et ne sait que faire, les sorties de zones complètement ratées s'enchaînent, témoins de la fébrilité du champion oriental. KHL Le CSKA égalise en remportant le match 2

Omsk finit par faire quelques contres dangereux, Chinakhov lance, le rebond file au second poteau Kovaltchuk passe tout près de la reprise.

Omsk est de nouveau pénalisé, de manière moins discutable, mais tout de même assez sévèrement. Finalement le powerplay moscovite fonctionne. Okulov au premier poteau parvient à glisser devant la cage jusqu'à Shalunov à l'angle opposé, il reprend dans l'angle ouvert et ouvre le score (1-0 à 35'27).

L'attaquant ne s'y trompe pas et c'est en soufflant de soulagement qu'il rejoint le banc pour cogner le poing de ses coéquipiers. Telegin s'offre un raid solitaire bien intercepté par Hrubec. Une empoignade s'en suit et donc un épisode à quatre contre quatre. Slepychev bien décalé rate le cadre. La contre-offensive de Omsk semble dangereuse mais les visiteurs continuent inlassablement leurs dégagements en fond de zone, perdant systématiquement le palet, dans la foulée.



Logiquement :



L'Avangard n'a plus le choix il doit carburer pour revenir au score, il accélère en ce début de dernier tiers. Tolchinsky mène la dance mais son lancer est dévié du bout de la botte par le portier local.

Le CSKA parvient à contrer et va doubler son avance. Sergeyev allume un pétard de la bleue, le puck file au deuxième poteau où Slepychev dévie de son patin, involontairement disent les arbitres, le contraire eu été étonnant (2-0 à 43'22).

KHL Popov en break marque le troisième but du CSKA Rien ne va plus chez les blancs, Popov parvient à partir dans le dos de la défense et seul en break gagne son duel en glissant entre les pads du gardien (3-0 à 47'56).

Nouveau coup de pompe dans les rangs sibériens, qui ne savent plus que faire. Et dont l'arbitre continue de donner des fautes plus que contestables. Le powerplay moscovite ne parvient pas à creuser un nouveau trou dans le navire adverse, car Hrubec tient bon.

L'Avangard qui semble ne plus avoir de batterie, laisse filer. Même en powerplay, lorsque les arbitres consentent enfin à siffler contre les locaux, l'épervier semble perdu sur la glace. Chinakhov fait parler la vitesse de sa jeunesse pour lancer deux fois mais en vain. Le CSKA part en break et récupère une supériorité, Hrubec tient bon. Shalunov seul dans l'angle rate la cage grande ouverte. Okulov tente à son tour, il voit la porte grande ouverte et lance, Hrubec s'élance, bondit et repousse le palet par miracle. Le cerbère tchèque étant le dernier sur le pont avangardiste, tenant jusqu'au bout du bout, donnant encore un peu de beaume au coeur des fans d'Omsk dans une soirée compliquée. Tel l'orchestre du Titanic qui a continué de jouer jusqu'aux derniers instants du naufrage.



Tirs cadrés : 14 / 9 pour Moscou



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Maksim Shalunov

** : Lars Johansson

* : Simon Hrubec



Le CSKA se rattrape devant son public dans cette finale en remportant ce match 2 sans encaisser de but. Pourtant le club de l'armée rouge n'a pas été transcendant mais il a su être efficace et profiter des erreurs grossières de son adversaire et des largesses du corps arbitral. On est pas sur un match référence pour le CSKA mais un match de rachat qui permet d'égaliser dans la finale avant deux matchs dans la banlieue pour y affronter l'Avangard tout de rouge vêtu.

Omsk méconnaissable dans ce match 2 a enchaîné les approximations, les lacunes et les bévues, dans tous les secteurs du jeu. Un relâchement qu'on ne devra pas revoir dans cette finale. Šimon Hrubec a été laissé bien seul durant cette rencontre, et il a fait de son mieux pour tenir le fort, mais le portier tchèque ne peut pas encore aller marquer des buts. Pas aidés par les zèbres, les Avangardistes se sont tirés une balle dans le pied en produisant un jeu très laborieux et qu'il faudra vite oublier.







