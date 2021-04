Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : L'épervier impérial La grande finale de la coupe Gagarine 2021 ouvre ses portes sur la même affiche qu'en 2019, le CSKA reçoit l'Avangard pour une opposition de style. Les deux équipes espèrent mettre la main sur le prestigieux trophée Moscou, MSK CSKA Arena, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 18/04/2021 à 21:11 Tweeter CSKA Moscou - Avangard Omsk CSKA Moscou - Avangard Omsk

1 - 4

(0-1, 0-1, 1-2)

(Omsk mène la série 1-0)

Le CSKA tombe sur un bec :



La partie débute sans round d'observation, les locaux se présentent rapidement à l'offensive mais Hrubec veille au grain. L'Avangard va s'offrir une première occasion de très belle facture. Khokhlachyov en break parvient à centrer pour Tolchinsky qui ouvre le feu mais Johansson qui a bien suivi repousse de la botte au loin.

Le CSKA repart à son offensive sans partage et domine ce début de rencontre dans un flottement défensif visiteur, heureusement pour eux leur portier intervient avec brio comme devant Mamin à bout portant ou face à Leipsic lancé seul dans l'angle. KHL Hrubec tient en respect Mamin et le CSKA Sorkin dévie devant l'enclave pour trouver un coéquipier, sans résultat, le coup de canon d'Andronov s'arrête net sur Hrubec.

La puissance du CSKA se montre incapable de trouer le but. A l'inverse les Sibériens vont lui donner une cinglante leçon de réalisme. Au quart d'heure de jeu, Omsk temporise derrière la cage locale, Kaski remet à la bleue pour Chistyakov, il dévie de l'autre côté, le coup de canon de Chinakhov vient fusiller le portier moscovite effaré (0-1 à 15'57).

L'Avangard respire mieux en cette fin de premier tiers et parvient à faire jeu égal avec son adversaire.



Tirs cadrés : 17 / 5 pour Moscou La partie débute sans round d'observation, les locaux se présentent rapidement à l'offensive mais Hrubec veille au grain. L'Avangard va s'offrir une première occasion de très belle facture. Khokhlachyov en break parvient à centrer pour Tolchinsky qui ouvre le feu mais Johansson qui a bien suivi repousse de la botte au loin.Le CSKA repart à son offensive sans partage et domine ce début de rencontre dans un flottement défensif visiteur, heureusement pour eux leur portier intervient avec brio comme devant Mamin à bout portant ou face à Leipsic lancé seul dans l'angle.Sorkin dévie devant l'enclave pour trouver un coéquipier, sans résultat, le coup de canon d'Andronov s'arrête net sur Hrubec.La puissance du CSKA se montre incapable de trouer le but. A l'inverse les Sibériens vont lui donner une cinglante leçon de réalisme.L'Avangard respire mieux en cette fin de premier tiers et parvient à faire jeu égal avec son adversaire.: 17 / 5 pour Moscou



Les ailes déployées :



Omsk revient bien en début de période et s'offre encore une sacrée occasion. Potapov en contre dévie vers Semyonov de l'autre côté mais la passe un peu trop appuyée vient toucher le patin de son compère qui ne peut reprendre.

Peu après l'Avangard est pénalisé, mais la défense visiteuse reconstituée parvient à faire le métier et efface cette infériorité sans dommage.

Omsk s'installe à l'offensive et tente sa chance mais la défense locale fait le ménage et ne concède que des lancers peu menaçants venus de loin. Les contres moscovites sont sans véritable danger. Les Avangardistes font circuler le palet à l'offensive, Kostin entre en zone seul, il sert Boucher tente vainement sa chance en angle fermé. Semyonov sert Gotovets en retrait, le biélorusse envoie un missile dans le trafic qui termine au fond (0-2 à 30'42). KHL Tolchinsky heureux, Andronov soucieux Omsk revient bien en début de période et s'offre encore une sacrée occasion. Potapov en contre dévie vers Semyonov de l'autre côté mais la passe un peu trop appuyée vient toucher le patin de son compère qui ne peut reprendre.Peu après l'Avangard est pénalisé, mais la défense visiteuse reconstituée parvient à faire le métier et efface cette infériorité sans dommage.Omsk s'installe à l'offensive et tente sa chance mais la défense locale fait le ménage et ne concède que des lancers peu menaçants venus de loin. Les contres moscovites sont sans véritable danger.Les Avangardistes font circuler le palet à l'offensive,Kostin entre en zone seul, il sert Boucher tente vainement sa chance en angle fermé.

Les Sibériens passent tout proches d'infliger le KO, Chinakhov parvient à décaler Zernov qui lance, Johansson parvient à dévier du bout de la mitaine. Le CSKA malmené parvient à contrer grâce à sa vitesse mais il est pris dans l'hermétique défense de l'épervier. Telegin en solitaire ne parvient pas à lancer. Kovaltchuk lui répond rapidement mais son coup de fusil ne surprend pas le portier suédois.

Les Moscovites passent proche de débloquer leur compteur, le puck traîne dans l'angle Mamin s'en saisit et envoie un bon tir décroisé du poignet en direction de l'angle ouvert mais il ne réussit qu'à faire tinter le poteau.



Tirs cadrés : 8 / 5 pour Omsk



Pris dans les serres :



Pokka perd le contrôle du palet devant sa cage, Loktionov tend la crosse et parvient à s'en emparer, seul à pleine vitesse devant la cage il glisse entre les pads de Hrubec bien impuissant (1-2 à 41'01).

Le public exulte et respire un peu, mais l'Avangard reprend vite le contrôle de la rondelle. Zernov en pointe lance à côté. Les Sibériens s'installent et font tourner le palet, Khokhlachyov tente sa chance. Tolchinsky décale vers Khokhlachyov mais Johansson intervient de nouveau. Kovaltchuk et Kaski à la bleue n'ont pas plus de réussite.

Le CSKA contre, Telegin se retrouve bien placé devant le but, sa déviation fait monter le palet mais Hrubec dévie de l'épaule.

L'Avangard retourne au charbon et met de la pression sur le but local, la cage vole et le palet finit dedans mais après, l'arbitre étend logiquement les bras. Omsk contrôle le palet et fait tourner, Semyonov tente mais le bout de la mitaine du portier local parvient encore à sauver la mise. Dedunov à bout portant se heurte aussi à Johansson. KHL L'Avangard remporte avec brio le match 1

Le CSKA peine à voir le jour et commet un stupide surnombre, première pénalité pour le club local qui s'est bien retenu, mais elle va être fatale après à peine douze secondes d'infériorité. Omsk gagne l'engagement, Tolchinsky met à la cage pour Knight au premier poteau qui dévie instinctivement de l'autre côté où Boucher à l'embuscade envoie une fusée Soyouz dans la cage grande ouverte dans un angle complexe (1-3 à 51'23).

Le CSKA commence à prendre l'eau sous les assauts adverses, il perd complètement en lucidité et perd le palet devant sa propre cage, Kablukov lance, mais la défense parvient à dévier dans l'angle, Potapov reprend, Johansson a bien suivi et bloque.

Les locaux repartent de l'avant, Blajievsky envoie un pétard de la bleue, Hrubec bloque en deux temps. Le jeu s'accélère côté local, mais Omsk presse haut et coupe les passes, la défense se porte vers l'avant et sape le jeu adverse parfaitement. Le temps file, Nikitin demande son temps mort et sort son gardien avec plus de 3'30 encore de jeu à faire. Le CSKA installé tente de faire sauter le verrou que le cerbère tchèque maintient parfaitement hermétique. Kablukov récupère à la mi-zone défensive, il envoie un long dégagement jusque dans la cage vide (1-4 à 57'38).

Echec et mat, la patinoire se glace, sauf la poignée de fans avangardistes, Nikitin mué en statue de cire ne cligne même pas d'un oeil. L'épervier s'envole dans ce premier match !



Tirs cadrés : 13 / 7 pour Omsk



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Sergeï Tolchinsky

** : Simon Hrubec

* : Kirill Gotovets La partie redémarre fort sur le glaçon mais une grossière erreur défensive des visiteurs relancent bien involontairement le CSKA.Le public exulte et respire un peu, mais l'Avangard reprend vite le contrôle de la rondelle. Zernov en pointe lance à côté. Les Sibériens s'installent et font tourner le palet, Khokhlachyov tente sa chance. Tolchinsky décale vers Khokhlachyov mais Johansson intervient de nouveau. Kovaltchuk et Kaski à la bleue n'ont pas plus de réussite.Le CSKA contre, Telegin se retrouve bien placé devant le but, sa déviation fait monter le palet mais Hrubec dévie de l'épaule.L'Avangard retourne au charbon et met de la pression sur le but local, la cage vole et le palet finit dedans mais après, l'arbitre étend logiquement les bras. Omsk contrôle le palet et fait tourner, Semyonov tente mais le bout de la mitaine du portier local parvient encore à sauver la mise. Dedunov à bout portant se heurte aussi à Johansson.Le CSKA peine à voir le jour et commet un stupide surnombre, première pénalité pour le club local qui s'est bien retenu, mais elle va être fatale après à peine douze secondes d'infériorité.Le CSKA commence à prendre l'eau sous les assauts adverses, il perd complètement en lucidité et perd le palet devant sa propre cage, Kablukov lance, mais la défense parvient à dévier dans l'angle, Potapov reprend, Johansson a bien suivi et bloque.Les locaux repartent de l'avant, Blajievsky envoie un pétard de la bleue, Hrubec bloque en deux temps. Le jeu s'accélère côté local, mais Omsk presse haut et coupe les passes, la défense se porte vers l'avant et sape le jeu adverse parfaitement. Le temps file, Nikitin demande son temps mort et sort son gardien avec plus de 3'30 encore de jeu à faire. Le CSKA installé tente de faire sauter le verrou que le cerbère tchèque maintient parfaitement hermétique.Echec et mat, la patinoire se glace, sauf la poignée de fans avangardistes, Nikitin mué en statue de cire ne cligne même pas d'un oeil. L'épervier s'envole dans ce premier match !: 13 / 7 pour Omsk*** : Sergeï Tolchinsky** : Simon Hrubec* : Kirill Gotovets



L'Avangard aura véritablement enfilé son plus beau costume pour entrer dans cette finale du bon patin. Malmenés en début de match, les visiteurs se sont appuyés sur leur impénétrable cerbère pour tenir et on donné une froide leçon de réalisme à leur adversaire. Et puis Omsk a déroulé son jeu durant les quarante minutes restantes : rapide, porté vers l'avant avec des passes maîtrisées, forçant le CSKA à courir après le palet et à s'épuiser et à gagner en nervosité à mesure que le temps filait. L'offensive sibérienne a tourné comme un avion et avec un powerplay éclatant. Une excellente copie pour les éperviers que beaucoup promettaient aux chiens dans cette finale, Hartley a fait un beau pied de nez à ses détracteurs. Il faudra conserver ce sérieux offensif et défensif aux prochaines rencontres. Décidement l'extérieur réussit bien à Omsk qui ne se gêne définitivement pas chez les autres.

Le CSKA qui partait favori dans cette finale a démarré vite et fort mais n'a pu réussir à briser le verrou, puis s'est fait surprendre et n'a pu ensuite poser son jeu tant il a été gêné par son adversaire. Contraints de courir après le score et après le palet les locaux se sont épuisés et n'ont dû leur unique but qu'à une offrande de la défense adverse. Il faudra resserrer les rangs et les boulons dès mardi pour le deuxième match. L'armée rouge revient un peu sur terre et comprend que la finale ne sera pas une promenade de santé. (Omsk mène la série 1-0) © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo