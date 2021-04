Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : L'épervier vole jusqu'aux étoiles L'Avangard après un bon succès à Moscou n'est plus qu'à un succès du cosmos. Il espère en finir dès ce soir devant ses partisans. Le CSKA dos au mur doit l'emporter pour survivre dans cette finale Balachikha, LD Arena, Evgeny Lyapkin, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/04/2021 à 21:56 Tweeter Avangard Omsk - CSKA Moscou Avangard Omsk - CSKA Moscou

1 - 0

(1-0, 0-0, 0-0)

(L'Avangard Omsk gagne la série 4-2)



Verrouillé presque jusqu'au bout :





La partie s'équilibre assez rapidement. Le CSKA se crée une belle occasion, Okulov lance, le palet repoussé par Hrubec file au second poteau Shalunov tend la crosse mais ne parvient pas à reprendre face à l'angle ouvert. Les Moscovites tentent mais Hrubec reste tranquille sur sa ligne.

Kovaltchuk part en contre vite et donne une excellente passe de l'autre côté vers Goncharov qui rate le contrôle. Omsk joue vite mais rate des passes pour se créer des ouvertures. KHL Un seul but signé Tolchinsky a suffit au match 6

Le match est agréable et se dispute sur un bon rythme. Les deux équipes créent du danger sur la cage adverse. Pokka lance de la bleue sans succès, Robinson dans la même situation mais de l'autre côté n'a pas plus de réussite. Khokhlachyov lancé dans la profondeur trouve la mitaine de Johansson sur la trajectoire de son lancer.

Une fois n'est pas coutume l'Avangard entre vite et bien dans le match, contrôle le palet et attaque en premier face à un CSKA attentiste. Les tentatives de contres visiteurs sont des échecs.

La partie s'équilibre assez rapidement. Le CSKA se crée une belle occasion, Okulov lance, le palet repoussé par Hrubec file au second poteau Shalunov tend la crosse mais ne parvient pas à reprendre face à l'angle ouvert. Les Moscovites tentent mais Hrubec reste tranquille sur sa ligne.

Kovaltchuk part en contre vite et donne une excellente passe de l'autre côté vers Goncharov qui rate le contrôle. Omsk joue vite mais rate des passes pour se créer des ouvertures.

Le match est agréable et se dispute sur un bon rythme. Les deux équipes créent du danger sur la cage adverse. Pokka lance de la bleue sans succès, Robinson dans la même situation mais de l'autre côté n'a pas plus de réussite. Khokhlachyov lancé dans la profondeur trouve la mitaine de Johansson sur la trajectoire de son lancer.

L'Avangard accélère en fin de tiers et fait du dégât dans la défense moscovite. Bereglazov récupère un rebond qui traîne dangereusement devant la cage, son tir décroisé, l'est trop et passe à côté de la cage. Kaski contourne la cage à grande vitesse et remet à mi-zone pour Tolchinsky qui déclenche un tir surpuissan, dévié involontairement par Andronov, monte dans le trafic et vient cueillir Johansson côté plaque (1-0 à 19'28).



Tirs cadrés : 11 / 10 pour Moscou



Sur un vrai rythme de finale :



Le CSKA démarre patin au plancher le tiers médiant, Omsk joue le contre. Kostin subtilise le palet derrière la cage moscovite et vient frapper à la porte.

Le CSKA est à l'offensive, le coup de douze de Robinson fait tinter le poteau. Knight et Kostin partent en contre et se font un bel échange de politesses mais la défense visiteuse parvient à couper le jeu. Sharipzyanov y va de son missile de la bleue, que Johansson capte de la mitaine. Les visiteurs contre, Blajievsky tente aussi de la bleue mais sans plus de succès. Slepychev parvient à servir Telegin dans le slot il bute sur Hrubec. Le CSKA se retrouve en surnombre et donc pénalisé.

Le powerplay sibérien tente sa chance, Knight ou Boucher s'illustrent. Le Canadien voit son tir dévié par la défense, celui de l'Américain est arrêté par le portier. KHL Simon Hrubec blanchit pour la 2e fois de suite avec 25 arrêts

De retour à cinq le CSKA repart au charbon, Mamin va pour contourner la cage mais lance en première intention, Hrubec bloque contre son premier poteau. Le slap de Blajievsky dévié dans le trafic passe à côté.

Khokhlachyov en contre passe devant lui à Zernov mais la passe se perd dans les patins du joueur et il ne voit pas la rondelle. Kostin s'infiltre mais le bouclier du gardien suédois dévie sa tentative. Omsk et rapide et incisif à l'image de Boucher qui lance depuis le cercle gauche.

En fin de période le CSKA accélère, Okulov dans l'axe échoue contre le cerbère tchèque vêtu de rouge noir et or. Robinson n'a pas plus de résultat, ni Shalunov en solitaire qui tente sa chance dans l'angle fermé. A chaque fois Hrubec a le dernier mot.



Tirs cadrés : 10 / 9 pour Omsk

Le CSKA démarre patin au plancher le tiers médiant, Omsk joue le contre. Kostin subtilise le palet derrière la cage moscovite et vient frapper à la porte.

Le CSKA est à l'offensive, le coup de douze de Robinson fait tinter le poteau. Knight et Kostin partent en contre et se font un bel échange de politesses mais la défense visiteuse parvient à couper le jeu. Sharipzyanov y va de son missile de la bleue, que Johansson capte de la mitaine. Les visiteurs contre, Blajievsky tente aussi de la bleue mais sans plus de succès. Slepychev parvient à servir Telegin dans le slot il bute sur Hrubec. Le CSKA se retrouve en surnombre et donc pénalisé.

Le powerplay sibérien tente sa chance, Knight ou Boucher s'illustrent. Le Canadien voit son tir dévié par la défense, celui de l'Américain est arrêté par le portier.

De retour à cinq le CSKA repart au charbon, Mamin va pour contourner la cage mais lance en première intention, Hrubec bloque contre son premier poteau. Le slap de Blajievsky dévié dans le trafic passe à côté.

Khokhlachyov en contre passe devant lui à Zernov mais la passe se perd dans les patins du joueur et il ne voit pas la rondelle. Kostin s'infiltre mais le bouclier du gardien suédois dévie sa tentative. Omsk et rapide et incisif à l'image de Boucher qui lance depuis le cercle gauche.

En fin de période le CSKA accélère, Okulov dans l'axe échoue contre le cerbère tchèque vêtu de rouge noir et or. Robinson n'a pas plus de résultat, ni Shalunov en solitaire qui tente sa chance dans l'angle fermé. A chaque fois Hrubec a le dernier mot.



Solidaires et héroïques jusqu'au cosmos :



Le CSKA revient à l'offensive, il doit vite revenir au score. L'Avangard qui est à 20 minutes de la stratosphère, doit tenir. La défense locale est à la peine en ce début de tiers et laisse des espaces. Mais le CSKA confond vitesse et précipitation et manque de réussite devant et surtout derrière la cage, où les attaquants de l'armée rouge passent leur temps sans y faire grand chose. Karnaukhov lance, Andronov dévie au vol le palet, Hrubec s'offre une impeccable save mitaine. La défense sibérienne est dépassée en vitesse mais le portier tchèque veille au grain.

Un contre mortel manque de tuer le match, Tolchinsky remet pour Khokhlachyov lancé comme le Vostok de Gagarine lancé vers le noir de l'espace, drible tout le monde mais échoue sur le bout de la jambière de Johansson. Qu'à cela ne tienne, Goncharov part en break dans la foulée, son tir passe au dessus de l'épaule du portier, le public retient son souffle, le vaisseau de Gagarine se rapproche à toute allure de l'atmosphère, mais le puck fait tinter la transversale, le premier homme dans l'espace y retourne avec sa coupe sous le bras.

Ces deux belles actions ont relancé la machine avangardiste qui se reprend et gêne bien plus haut le jeu adverse et fait défiler le chrono.

Le pressing visiteur finit par récupérer la première supériorité du match, Omsk se jette mais fait une deuxième faute dans la foulée. Les locaux doivent évoluer à 3 contre 5 pendant une minute 40, Gagarine va sans doute refaire un nouveau tour de la Terre, et la série se poursuivre encore un peu. Le public s'époumone à hurler le nom de son équipe "Avangard, Avangard !" . KHL L'Avangard Omsk décroche sa première coupe Gagarine Le triangle sibérien va être exceptionnel au moins douze fois pendant ce laps de temps qui a paru si long aux fans arborant des chandails avec une tête d'épervier. Les joueurs bougent bien et le CSKA n'a pas de solution, il ne parvient même pas à lancer tant les trois rouges font bloc devant leur cage, héroïques face à l'adversité. Sur un lancer surpuissant d'Okulov, Sharipzyanov paie le prix et se jette devant, il prend le palet en plein dans le genou et tombe au sol alors que sur le banc Hartley pince les lèvres et dans ses yeux clairs passe un éclair d'angoisse. Mais Sharipzyanov se relève sur le poing et prenant appui sur son autre jambe continue de tenir sa place ovationné par toute l'arena debout qui applaudit à tout rompre. Omsk parvient à sortir le palet et le CSKA fait hors jeu. Nikitin toujours statufié sur son banc prend son temps mort et donne ses ordres pour enfin lancer en double avantage ! Le CSKA presse, un lancer atteint la cage de Hrubec masqué qui repousse de la botte, le rebond revient il arrête de nouveau et tombe assis sur la glace, tout le monde se précipite sur le précieux, mais Hrubec referme ses grandes jambes et c'en est fini. Le premier joueur revient, puis le second, Omsk a tenu, comme dans un rêve.

Il ne reste plus que deux minutes à faire et le CSKA ne peut plus prendre de temps mort. L'Avangard survolté maintient le palet en zone offensive et fait tourner pour faire défiler le temps et empêcher son adversaire de sortir son gardien. Tolchinsky ou Zernov avec toute leur vitesse reviennent deux trois fois à l'attaque bloquant Johansson qui ne peut quitter sa cage. Il ne reste plus qu'une poignée de secondes quand le Suédois fonce vers son banc pour faire entrer un joueur supplémentaire. L'Avangard sent que la stratosphère est proche, si proche, proche comme jamais. Les défenseurs se jettent et cherchent à se dégager, le CSKA ne peut même plus lancer, le puck part dans le coin. Le banc sibérien se jette sur la glace, la sirène retentit dans l'arena, Hartley explose sur son banc. Hrubec les bras ouvert le regard au ciel vient de blanchir pour la deuxième fois de suite en finale (25 arrêts), il est dans l'espace avec les siens pour toujours. Lorsque son regard revient vers le monde des Hommes, il voit Pokka qui sautille sur place et se jette dans ses grands bras. Puis c'est Sharipzyanov, Kaski, puis toute l'équipe qui se jette sur le héros du soir, le héros de la finale, le héros des playoffs pour l'Avangard.

Le CSKA est à terre, son offensive restée muette pendant 120 minutes et qui s'incline pour la troisième fois de suite, la quatrième de la finale, fin de règne pour l'armée rouge. Vole petit oiseau, le cosmos est à toi !



Tirs cadrés : 5 / 3 pour Moscou



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Simon Hrubec

** : Sergeï Tolchinsky

* : Lars Johansson



KHL L'Avangard Omsk champion 2021 !

Le CSKA échoue de nouveau en finale, pour la troisième fois en quatre participations. Alors qu'en 2019 il avait humilié l'Avangard 4-0, cette fois il n'a pu passer un adversaire qui a su parfaitement faire son trou dans sa finale. A l'image du match de ce soir où le CSKA ne peut marquer, pour la deuxième fois consécutive. Rapides et dangereux, les joueurs de l'armée rouge ont cafouillé dans le dernier geste et n'ont jamais pu passer la muraille sibérienne. Clap de fin pour le CSKA qui abandonne sa coupe après l'avoir gardée deux ans faute à la pandémie de SARS-CoV2.

C'est fait après deux échecs en finale, l'Avangard l'emporte et conjure le sort pour tenir enfin sa première coupe Gagarine. Que la finale fut belle, à l'image de ce dernier match engagé et intense, et le collectif sibérien l'a emporté, succès plus que mérité. Hrubec a encore été invincible et signe son deuxième blanchissage de suite, le quatrième des playoffs. Toujours là au moment le serein cerbère tchèque a tenu sa ligne inviolée jusqu'au bout. Un unique but marqué par Tolchinsky le meilleur compteur des playoffs avec 20 points, sacré MVP des séries. Tout était dit. Omsk ne pouvait être vaincu ce soir tant l'équipe a fait preuve de solidité et de solidarité, à l'image de cette double infériorité, effacée de main de maître par les Avangardistes. 17 ans que les fans attendaient un titre, le voilà et de si belle manière. L'épervier s'est envolé jusqu'aux étoiles avec Gagarine et sa coupe, elle est à lui après tant d'efforts, il peut la célébrer comme il se doit.

Le CSKA échoue de nouveau en finale, pour la troisième fois en quatre participations. Alors qu'en 2019 il avait humilié l'Avangard 4-0, cette fois il n'a pu passer un adversaire qui a su parfaitement faire son trou dans sa finale. A l'image du match de ce soir où le CSKA ne peut marquer, pour la deuxième fois consécutive. Rapides et dangereux, les joueurs de l'armée rouge ont cafouillé dans le dernier geste et n'ont jamais pu passer la muraille sibérienne. Clap de fin pour le CSKA qui abandonne sa coupe après l'avoir gardée deux ans faute à la pandémie de SARS-CoV2.

La KHL reprendra ses droits le 1er septembre 2021 avec le fameux match d'ouverture, l'Avangard Omsk y recevra le CSKA Moscou, pour recommencer aussi bien qu'on a fini.







