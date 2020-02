Les qualifiés :



A l'Ouest tout dabord on retrouve encore et toujours, les deux clubs de l'armée multimilliardaires soutenus par les géants pétro-gaziers. Le CSKA Moscou, champion en titre a été le premier qualifié, dès le 16 janvier. Une avance telle qui permet à l'armée rouge de défendre son titre au printemps. Le SKA Saint-Pétersbourg a lui aussi composté son billet, il tentera d'arracher la première place dans les derniers matchs qui lui restent, ce ne sera pas simple avec 5 longueurs de retard. Huit équipes sont déjà qualifiées pour les playoffs 2020 Troisième qualifié, le Dynamo Moscou auteur d'une bonne saison emmenée par ses snipers offensifs, Shipatchyov et Jaskin les deux meilleurs pointeurs de la ligue. Aux coudes à coudes avec le quatrième qualifié, le club de la police devra batailler jusqu'au bout pour tenir la troisième place. Les Jokerit Helsinki quatrièmes, à égalité de points ont aussi composté leur billet pour les playoffs. Avec un match de retard, les Jokerit ont encore un joker dans la manche.

A l'Est, le leader, l'Ak Bars Kazan est qualifié une fois encore pour les playoffs, avec quatre points d'avance et deux matchs de retard, les Tatars sont bien partis pour finir en tête. L'Avangard Omsk, bien calé dans sa deuxième place s'est aussi qualifié pour les séries et peut encore espérer la première place, mais doit regarder encore dans son rétroviseur car la chasse lancée derrière lui est encore proche. Le Barys Nur-Sultan auteur d'une excellente saison à 33 victoires a validé son ticket pour les séries et peut espérer encore même raccrocher le deuxième fauteuil. L'Avtomobilist Ekaterinbourg après un coup de mou au début d'année a parfaitement réagit et a su rebondir pour raccrocher la quatrième place et se qualifier pour les playoffs. Le club de l'Oural peut monter plus haut mais peut aussi glisser vers le bas. Il faudra maintenir le rythme jusqu'au bout. Premier tour d'horizon, ceux des équipes qualifiées d'ores et déjà pour les playoffs 2020, ils sont huit, quatre par conférence.A l'Ouest tout dabord on retrouve encore et toujours, les deux clubs de l'armée multimilliardaires soutenus par les géants pétro-gaziers. Le, champion en titre a été le premier qualifié, dès le 16 janvier. Une avance telle qui permet à l'armée rouge de défendre son titre au printemps. Lea lui aussi composté son billet, il tentera d'arracher la première place dans les derniers matchs qui lui restent, ce ne sera pas simple avec 5 longueurs de retard.Troisième qualifié, leauteur d'une bonne saison emmenée par ses snipers offensifs,etles deux meilleurs pointeurs de la ligue. Aux coudes à coudes avec le quatrième qualifié, le club de la police devra batailler jusqu'au bout pour tenir la troisième place. Lesquatrièmes, à égalité de points ont aussi composté leur billet pour les playoffs. Avec un match de retard, les Jokerit ont encore un joker dans la manche.A l'Est, le leader, l'est qualifié une fois encore pour les playoffs, avec quatre points d'avance et deux matchs de retard, les Tatars sont bien partis pour finir en tête. L', bien calé dans sa deuxième place s'est aussi qualifié pour les séries et peut encore espérer la première place, mais doit regarder encore dans son rétroviseur car la chasse lancée derrière lui est encore proche. Leauteur d'une excellente saison à 33 victoires a validé son ticket pour les séries et peut espérer encore même raccrocher le deuxième fauteuil. L'après un coup de mou au début d'année a parfaitement réagit et a su rebondir pour raccrocher la quatrième place et se qualifier pour les playoffs. Le club de l'Oural peut monter plus haut mais peut aussi glisser vers le bas. Il faudra maintenir le rythme jusqu'au bout.

Les éliminés :

Cette saison est particulièrement serrée en KHL, puisqu'à moins d'un moins de la fin de la saison régulière seulement deux équipes sont éliminées officiellement de la course aux playoffs, deux clubs occidentaux, pas un seul club de l'Orient n'a encore mathématiquement plus de chance de se qualifier. Le Dinamo Minsk a été le premier à tomber, une saison catastrophique avec 12 petites victoires en 54 matchs. Il faudra en tirer de nouveau des enseignements. Le Dinamo Riga ne pourra pas non plus se qualifier pour les séries, une année encore. 14 victoires loin d'être suffisants, les blessures de joueurs importants n'expliquent pas tout.

En ballotage favorable à l'Ouest :

Le Spartak Moscou est quasiment qualifié pour les séries, il ne lui manque que quelques miettes de points. Une ou deux victoires associées à des défaites des clubs sous la barre permettraient aux club de Znarok de rejoindre le club des 8. Il est vrai que le club du peuple a fait un peu le yoyo mais s'est offert de très bonnes performances il faudra poursuivre dans ce sens pour se qualifier, ce sera chose faite sans doute très rapidement.

Le Lokomotiv Iaroslavl après un début de saison catastrophique s'est bien relancé et à réalisé un bon mois de janvier pour récupèrer la sixième place. Douze points d'avance sur la zone rouge, le Loko est presque sauvé il faudra tenir bon jusqu'au bout pour valider ce ticket mais aussi pour eptu être grimper encore au classement pour obtenir un meilleur tirage aux playoffs.

En ballotage favorable à l'Est :

Le Sibir Novossibirsk est bien parti pour retrouver les playoffs et reste en forme au coeur de l'hiver. Les Sibériens prennent des points importants et ont onze points d'avance sur la zone rouge. A moins d'une énorme contre-performance ils devraient parvenir à aller à bout cette année.

Le Salavat Yulaev Oufa déçoit un peu malgré son armada alignée. Il est sixième mais reste relativement proche (7 points) du mauvais wagon. Toutefois il arrive à prendre des points important et garde un potentiel de victoires qui devrait lui permettre de composter son billet. Il peut même espérer grimper au général pour terminer du côté de ceux qui recevront.

La bataille de l'Occident :

Quatre équipes prétendent à deux places en Occident. Le Torpedo Nijni Novgorod avec 58 points est 7e, le Vityaz Podolsk, 8e mais avec le même nombre de points. La partie s'annonce tendue pour ces deux là qui peinent à se rassurer à l'approche du terme de la saison. Derrière, la chasse est menée par le Leopard Sotchi qui aligne 6 longueurs de moins mais également un match de retard, donc potentiellement à deux victoires des séries. Pour le Severstal Tcherepovets, ce sera plus compliqué, avec un match d'avance sur les deux derniers qualifiables et deux sur Sotchi pour dix points de moins de la 8ème place. Un gouffre quasi insurmontable surtout que les sidérurgistes ont lourdement perdus les derniers matchs face au Vityaz et au Torpedo. La dernière ligne droite sera capitale pour ces quatre clubs surtout les trois premiers cités.

En Occident, six clubs peuvent se qualifier encore

Le Torpedo a la série de matchs le plus difficile : CSKA, SKA, Amur, Spartak, SKA, Leopard , Jokerit. Il ne joue qu'un club de la bande des quatre pour prendre des points directs, et encore à l'extérieur. A l'inverse il doit disputer quatre matchs sur les sept restant contre les meilleures équipes occidentales. Les planètes ne sont donc pas trop alignées pour le club du cerf.

Le Vityaz a une série un peu plus simple, mais finalement serrée : Leopard , Amur, Lokomotiv, Leopard , Severstal , Spartak, Lokomotiv. Les trois matchs contre des adversaires directs peuvent être l'occasion de s'envoler ou justement de se faire rejoindre.

Le Leopard a également les cartes en main : Vityaz , Sibir, Barys, Salavat Yulaev, Vityaz , Torpedo , Severstal , CSKA. Le déplacement en Orient sera compliqué pour Sotchi mais avec quatre matchs contre des adversaires directs, tout est encore possible.

Le Severstal avec seulement six match à disputé ne pourra sans dou pas raccrocher : Kunlun Red Star, Sibir, Traktor, Dynamo, Vityaz , Leopard . Bien qu'il ait deux matchs contre des adversaires direct, Tcherepovets réalise un déplacement compliqué en Orient.

La bataille de l'Orient :

A l'Est, mathématiquement, toutes les équipes (six) peuvent encore rejoindre les playoffs. Le Traktor Tchelyabinsk, qui ferme la marche, à toutefois dix longueurs de retard et un match d'avance, et ce sera sans doute très compliqué pour lui. Cinq points séparent le Neftekhimik Nijnekamsk, de la barre, tous les espoirs sont donc encore permis. Même score pour l'Amur Khabarovsk qui reste sur quatre victoires consécutives ! L'Admiral Vladivostok n'est lui qu'à trois points de la huitième place, un petit coup de vent dans les voiles et il y sera. Pour l'instant le Red Star Kunlun tient cette huitième place, mais il n'a plus guère d'avance et enchaîne les revers. De plus Pékin ne peut plus jouer à domicile à cause du coronavirus et doit donc s'expatrier en Sibérie. Surtout le club chinois possède trois matchs d'avance sur tous ses concurents (deux sur le Traktor), la fin d'exercice s'annonce périlleuse pour le dragon. Le Metallurg Magnitogorsk, qui réalise sa plus mauvaise saison depuis bien longtemps, est septième et n'a que quatre points d'avance sur la zone rouge, il devra jouer serré. Rien n'est donc fait en Orient.

En Orient toutes les équipes ont encore leur chance

Le Metallurg toutes ses chances devant lui pour se qualifier, il affronte : Spartak, Neftekhimik , Jokerit, Red Star Kunlun , Neftekhimik , Salavat Yulaev, Sibir, Traktor . Pas moins de la moitié des matchs contre des adversaires directs, il doit remporter ces duels pour sécuriser sa place au chaud.

Pékin n'a plus que cinq parties pour espérer se mettre à l'abri, ce ne sera pas aisé : Sibir, Severstal, Traktor , Metallurg , Riga. Toutefois Kunlun affronte deux adversaires directs et des adversaires globalement tous à portée et peut si il serre les rangs réaliser un carton plein. Rien n'est perdu !

L'Admiral a une série de matchs très compiqués et il lui faudra arracher les points qui lui manquent : Salavat Yuaev, Avangard, Neftekhimik , SKA, Traktor , Riga, Barys, Neftekhimik . S'il affronte trois équipes du haut de tableau, Vladivostok joue également trois adversaires directs. Il faudra jouer fin.

L'Amur peut il compléter son incroyable retour : SKA, Vityaz, Torpedo, Neftekhimik , Riga, Neftekhimik , Neftekhimik , Barys. Après un délicat déplacement à l'Ouest, les tigres qui affrontent trois fois les loup devront prendre les points là.

Nijnekamsk a de loin la série la plus si ce n'est facile, en tout cas capitale et improbable, en effet sur ses sept matchs restant le Neftekhimik affronte six adversaires directs pour la qualification : Lokomotiv, Metallurg , Admiral , Amur , Metallurg , Amur , Amur , Admiral . Si les loups ne rejoignent pas les séries ils ne pourront s'en prendre qu'à eux même car ils ont leur destin entièrement entre leurs mains.

Le Taktor est encore loin et ne joue plus que six matchs : Jokerit, Red Star Kunlun, Severstal, Admiral, Sibir, Dynamo, Metallurg. Toutefois Tchelyabinsk affronte trois adversaires directs mais avec les nombreux matchs des uns face aux autres il faudra un miracle pour que les astres soient favorables aux ours.

Les pronostics Hockey Hebdo :

Hockey Hebdo se mouille un peu et vous donne son pronostic pour le classement final des deux conférences pour les huit premiers.