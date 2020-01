Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le concours d'habileté Retrouvez les vidéos du concours d'habileté entre les joueurs du match des étoiles KHL Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 18/01/2020 à 21:00 Tweeter Ce week end à Moscou se déroule le match des étoiles de la KHL. Le samedi est traditionnellement réservé au concours de talent des joueurs KHL sur différentes épreuves. Petit tour d'horizon en vidéo.



Première épreuve celle du patineur le plus rapide :







La série de tirs au but





Le concours des snipers :







Le concours du lancer le plus puissant :





L'épreuve du relais course d'obstacles :





L'épreuve de hockey-biathlon

