KHL : Le match des étoiles Les joueurs de la division Bobrov remportent le match des étoiles KHL 2020 Philippe Rouinssard le 19/01/2020 à 21:00

Division Bobrov - Division Tchernychyov : 7-4 (2-0, 5-4)

Les pensionnaires de la division Bobrov ont assuré à "domicile" en dominant leurs homologues de la division Tchernychyov. Le jeune joueur de MHL de l'Altay, German Shaporev a assuré en inscrivant un hat-trick et quatre points. Même total pour Morozov du Severstal. Jaskin du Dynamo Moscou compte lui trois points. En face malgré un doublé de Dietz (3 points) et de Soshnikov (4 points), c'est la défaite.



Division Tarasov - Division Kharlamov : 8-6 (4-4, 4-2)



La Division Tarasov a eu chaud alors qu'elle menait 3-0 puis 4-1 elle se fait égaliser avant la première sirène. Kharlamov reprend l'avantage à 4-6. Les Occidentaux marquent quatre fois sans réplique pour se qualifier pour la finale. Stéphane Da Costa marque deux buts et trois points. Trois points également pour Robinson, Genoway et Syomin. De l'autre côté Goncharov et Bailen ont marqué aussi trois points.



Match pour la 3e place :



Division Kharlamov - Division Tchernychyov : 8-9 TAB (3-3, 5-5, 0-1)



Il a fallu avoir recours aux tirs au but pour voir la division Tchernychyov remporter la troisième place. Les joueurs de la division Kharlamov ont pourtant fait la course en tête tout le match mais se sont progressivement fait rejoindre. Almqvist égalise dans la dernière minute de jeu. Aux tirs au but, seul le jeune joueur MHL d'Omsk, Egor Chinakhov trouve la faille.



Finale :



KHL L'équipe de la division Bobrov remporte le match des étoiles

Division Bobrov - Division Tarasov : 7-6 TAB (4-3, 2-3, 1-0)



Division Bobrov - Division Tarasov : 7-6 TAB (4-3, 2-3, 1-0)

Les joueurs de la division Tarasov démarrent pleine vitesse la finale et mènent rapidement 2-0 mais patiemment les "locaux" reviennent et passent même devant juste avant la pause. La division Bobrov mène 5-3 puis 6-4 mais son adversaire revient et égalise à son tour. Aux tirs au but, Lehtonen déjà auteur de deux buts et trois points dans le match, donne la victoire à Bobrov qui remporte le match des étoiles. Malgré la défaite, Stéphane Da Costa a marqué deux buts et manqué son tir au but







