1ère série (1er-8ème) : CSKA Moscou - Torpedo Nijni Novgorod : 75 - 25

Une année encore (la 5e fois en 6 ans), le CSKA remporte la saison régulière et espère faire le coup double en remportant la Coupe Gagarine une deuxième année de suite. Sorokin reste une des pointures de la saison avec 93,5% d'arrêts, son back-up Johansson a des statistiques aussi impressionnantes. La meilleure défense de la ligue tourne avec Nesterov, Robinson, Marchenko ou Kiselevitch font le métier avec brio. Kaprizov réalise une saison éblouissante avec 62 points, Vey, Slepichev et Grigorenko passent tous les 40 points. Okulov et Mamin sont à 38 et 28. Une offensive de feu qui pourrait bien encore une fois tout carboniser en séries.

En face le Torpedo qualifié logiquement mais un peu difficilement devra faire de son mieux pour contrer le champion en titre. Lindbäck a partagé le filet avec Tikhomarov toute la saison, il faudra trancher sur un titulaire en séries. Genoway est la tour de contrôle défensive mais Barantsev, Orlov ou Alyaev font aussi le métier. Schroeder est le meilleur pointeur avec 41 points. Jafyarov, Bocharov, Varnakov et Schenfeld dépassent tous 30 points. Une équipe équilibrée et qui a bien terminé la saison mais il faudra vraiment serrer les rangs en playoffs.

Le CSKA très largement favori pour ce premier tour ne devra pas tomber dans la facilité face à Nijni Novgorod qui voudra faire valoir sa place jusqu'au bout (Premier match de la série lundi).



2ème série (2ème-7ème) : SKA Saint-Pétersbourg - Vityaz Podolsk : 80 - 20



Hellberg reste titulaire mais les jeunes Melnichuk et Samonov cognent à la porte, il faudra faire un choix clair en playoffs sur le gardien des clés. La défense est solide et toujours tenue par Belov, Zub et Tokranov, la blessure de Bengtsson peut être problématique sur le long terme. Tkachyov et ses 42 points est le meneur de jeu, Kuzmenko, Lehterä et Plotnikov sont également en forme, mais le danger peut venir de partout. Bien armé et avec des joueurs d'expérience, Piter part très largement favori pour ce premier tour des playoffs.

Le Vityaz après un excellent début de saison a ensuite réduit de rythme et est même passé pas loin de la sortie de route mais parvient à se maintenir dans les 8 et même arrache la septième place à la dernière journée. Ejov reste un gardien solide et efficace bien secondé par Saprykin. La défense est un peu juste, Jerabek, Lajunen ou Evseenkov font de leur mieux mais souvent, les buts encaissés sont nombreux. Aleksandr Syomin qui a réalisé une saison phénoménale avec 38 points s'est blessé à l'avant-dernier match, un coup très dur pour Podolsk qui perd son capitaine et meilleur pointeur, il faut souhaiter qu'il revienne vite au jeu. Makeev et ses 37 points, Byvaltsev ou Nättinen peuvent un peu compenser mais ce ne sera pas aisé de bousculer le mastondonte pétersbourgeois.

Saint-Pétersbourg en course pour le titre suprême devrait passer ce premier tour aisément, les banlieusards pas aidés par les blessures vont avoir du mal à peser dans cette série. (Premier match de la série dimanche)



3ème série (3ème-6ème) : Jokerit Helsinki - Lokomotiv Iaroslavl : 55 - 45



Les Jokerit bien mal embarqués en début de saison ont su redresser la barre avec talent et revenir à la troisième place du général. Le coup de faiblesse en fin de saison doit être oublié pour se concentrer sur des playoffs serein. Kalnins a gagné sa place de titulaire mais s'est blessé en fin de saison, Niemi qui a eu énormément de mal à s'y mettre se retrouve en première ligne et il faudra serrer les dents en séries à moins que le Letton ne revienne vite. La défense finlandaise qui est loin d'être la plus solide est menée par un monstre, Lehtonen auteur de 49 points ! Lepistö est évidemment aussi incontournable mais il faut rester dans l'appui du gardien. O'Neill est le meilleur pointeur avec presque 50 points, Regin en fait 40, Joensuu, Kontiola et Haapala sont au dessus de 30. Helsinki est bien armé et si il retrouve de la sérénité, notamment devant les filets, il devrait se qualifier au tour suivant. hclokomotiv.ru Le Lokomotiv de Da Costa affronte Helsinki en séries

En face, le Lokomotiv après un début de saison cauchemardesque a su relever le niveau et atteindre une plutôt décevante sixième place. Malgré tout il termine plutôt en forme l'exercice et doit s'appuyer sur ces atouts pour briller en playoffs. Konovalov reste le titulaire et Lazushin est un back-up de qualité. La défense a déçu à l'image de Markov ou Kronwall mais Rafikov ou Nakladal tentent de tenir la baraque. A l'offensive, Alekseev mène la danse avec 37 points. , Stéphane Da Costa, le plus Russe des Français termine deuxième avec 35 points (14 buts, 21 assistances), Lander, Kayumov, Kudryavtsev sont de bons marqueurs. Les recrues arrivées en cours d'année, Pääjärvi et Tkachyov, ont apporté du positif à l'équipe. Iaroslavl bien que n'ayant pas l'avantage de la glace, peut se montrer difficile à manoeuvrer.

Une série indécise entre deux équipes pas si éloignées que ça sur le niveau malgré celui au classement. Les Jokerit avec l'avantage de la glace sont légèrement favoris mais le Lokomotiv se défendra jusqu'au bout et peut renverser la tendance. (Premier match de la série dimanche).



4ème série (4ème-5ème) : Dynamo Moscou - Spartak Moscou : 55 - 45



Le Dynamo Moscou a fait une bonne saison et a longtemps bataillé pour la troisième place avant de céder à l'ultime journée. Une fin de saison un peu plus délicate ne devra pas peser trop sur les esprits en playoffs. Bocharov est devenu titulaire avec une très bonne saison, mais il a eu un coup de mou ces derniers matchs, on peut toujours s'appuyer en cas de pépin sur le vétéran Eryomenko qui est un back-up efficace. Les défenseurs étrangers, Hietanen et Cajkovsky sont les meilleurs de la police, Mironov reste solide et ses charges sont toujours spectaculaires. L'offensive du Dynamo compte les deux meilleurs pointeurs de la ligue, rien que ça. Shipatchyov et ses 65 points (48 assistances), Jaskin et ses 63 points (31 buts), Petersson sur le podium n'a "que" 39 points, Tarasov en a 32 et Indrasis 24. La nouvelle recrue Pulkkinen est également a surveiller, il a en effet marqué 12 points en 17 matchs avec les Dynamistes. Le Dynamo est très bien armé pour réaliser de bons playoffs, mais il faudra rester zen et ne pas paniquer dans un derby toujours délicat. KHL Dynamo - Spartak un beau derby en playoffs

Le Spartak sous la houlette de Znarok a fait une bonne saison, il a même un moment espéré une meilleure place mais a fini à une honorable cinquième place. Le plaisant Hudacek reste un titulaire solide et efficace, il est très bien assisté par Bespalov. En défense, Rylov a retrouvé sa superbe avec une excellente saison, Vishnievsky et Hersley sont également présent mais Kuteikin l'homme au missile dans la crosse, est malheureusement blessé et manquera au club du peuple. Devant, Fyodorov termine meilleur compteur avec 41 points à une unité seulement devant Daugavins toujours aussi tranchant. Zubov, Khokhlachyov, Hanzl et Nikontsev ou même encore Karsums sont également de bons scoreurs. Les Spartakistes alignent une belle force de frappe et sont capables de battre n'importe qui, ils l'ont prouvé toute la saison. Nul doute qu'ils vendront chèrement leur peau en séries.

Conférence orientale :



1ère série (1er-8ème) : Ak Bars Kazan - Neftekhimik Nijnekamsk : 80 - 20

Bilyalov, l'homme aux multiples blanchissages (8 tout de même) avec 1,45% de buts encaissés a partagé la cage avec le Suédois Raiderborn. Il faudra confier les clés du coffre à un seul homme en playoffs. La défense tatare protège aussi ses gardiens avec deux tours de contrôle et faiseurs de jeu, Wikstrand et Yarullin. L'offensive kazanaise avec trois joueurs au dessus de 30 points, Azevedo, Galiev et Petrov tourne très bien surtout que derrière, les Canadiens Frattin et Cormier sont également de la partie tout comme Zaripov, décidement inusable, mais ce dernier sera blessé durant tout le premier tour. L'Ak Bars a toutes les cartes en main pour remporter, aisément ?, le premier tour face à son rival.

Le Neftekhimik a réalisé une saison en dents de scie, très compliquée au début puis une incroyable série de dix victoires de rang pour grimper très haut avant de redescendre très bas. Un gros effort final lui permet d'arracher la huitième et dernière place qualificative à une journée de la fin. Barulin a été le principal gardien, mais sur la fin de la saison le jeune Sharytchenkov a pris de plus en plus de place devant le filet. La défense fait de son mieux pour couvrir, Sharipzyanov et Murphy en sont les principaux ténors. L'offensive tatare est menée de main de maître par White avec ses 34 points. Poryadin, Mitchell et Berglund sont plus loin. Nijnekamsk ne s'est pas qualifé par hasard et sa solidité de fin de saison, peut être un atout.

Un derby tatar pour ce premier tour des playoffs, Kazan part largement favori mais Nijnekamsk peut espérer déjouer les pronostics à la faveur des courts déplacements. Les panthères ne devront pas vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. (Premier match de la série lundi).



2ème série (2ème-7ème) : Barys Nur-Sultan - Metallurg Magnitogorsk : 60 - 40



Le Barys a réalisé une de ses meilleures saisons en KHL et termine avec brio deuxième avec pas moins de 38 victoires. Skabelka essayera de conjurer le sort des playoffs souvent synonymes de désillusions pour les Kazakhs. Pasquale est un solide titulaire et parfaitement complété par Karlsson. En défense, le capitaine Dietz a connu une saison aussi solide que celle de son équipe. Il est bien aidé par Ohtamaa ou Blaker. L'offensive de Nur-Sultan fonctionne parfaitement avec l'excellent Knight et ses 40 points, Starchenko, Mikhaïlis et Videll ont dépassé les 30 points également. Une bonne offensive donc qui sera l'atout des panthères des steppes en séries. hcbarys.kz Nur-Sultan reçoit le Metallurg au premier tour

En face le Metallurg lui a bien peiné toute la saison et ne termine qu'à une modeste septième place. Kochetchkin est toujours en forme olympique devant le filet avec plus de 93% d'arrêts. Demchenko le nouveau back-up semble moins performant. Antipin est toujours le meneur défensif, mais à part Yakovlev il est un peu isolé. Mozyakin s'offre une nouvelle saison éblouissante avec 41 points. Rasmussen dépasse les 30, les nouvelles recrues Nestrasil et Kozun font également le travail. Les autres sont plus décevants et la mayonnaise peine à prendre. Magnitogorsk tentera de défendre son statut en série mais ce ne sera pas facile.

Nur-Sultan part largement favori dans ce duel et devrait logiquement se qualifier, à moins que le Metallurg retrouve sa puissance perdue et ne parvienne à jouer avec tout son potentiel, mais cela semble peut probable après une année très cahotique. (Premier match de la série mardi)



3ème série (3ème-6ème) : Avangard Omsk - Salavat Yulaev Oufa : 55 - 45



L'Avangard après une très bonne saison a perdu la deuxième place à la suite d'une série de défaites en toute fin d'exercice. Troisième il affronte donc le sixième. La cage sibérienne est toujours défendue de main de maître par Bobkov qui fait quasiment tous les matchs, ses back-up ne jouent quasiment jamais. En défense, Voynov connaît une saison prolifique et brillante avec 41 points, il est bien assisté mais les blessures de Franson et de Emelin pourraient coûter cher en défense. Semyonov, Shumakov et Beck assurent devant. Zernov et Shirokov blessés réduisent l'impact offensif des Eperviers. Malgré tout ils restent bien armés et espèrent faire aussi bien que l'an passé. hawk.ru L'Avangard défie Oufa dans la série la plus attendue

En face Oufa malgré une belle armada ne termine que sixième, un peu décevant aux vues de ce qui est aligné dans l'effectif. Metsola est toujours un gardien du coffre efficace, En défense, Larsen mène les autres à la baguette, Pashnin, Arzamastsev font aussi le métier. Omark réalise une incroyable saison avec 54 points, Soshnikov explose aussi avec ses 27 buts, Hartikainen, Kugrychev, Manninen sont tous au dessus de 30 points. Une sacrée armada offensive qui sera l'immense atout des Verts en séries.

Un duel de haut niveau, remake de la finale de conférence orientale de la saison passée où Omsk l'avait emporté en sept parties. Oufa ne part pas favori mais est une équipe de playoffs habituée à renverser la donne. En tout cas le Salavat Yulaev jouera son va-tout sur chaque partie. (Premier match de la série dimanche).



L'Avtomobilist a réalisé une bonne saison et termine quatrième, juste assez pour recevoir au premier tour des séries. Kovar grand maître des cages est blessé, Galkin et Fomin font de leur mieux pour compenser mais cette absence capitale pourra être préjudiciable en playoffs. La défense bien orchestrée par Vasilievsky fait de son mieux mais n'est pas toujours très assurée, il faudra qu'elle le soit si le portier titulaire ne revient pas. Dawes reste le plus prolifique devant avec 50 points. L'excellent Macek le talonne, Holland dépasse les 40 points, Sexton les 30. Une belle diversité offensive qui fait la force d'Ekaterinbourg et qui sera un bel atout en playoffs.

En face le Sibir retrouve les playoffs après plusieurs années de disette. Une belle saison presque sans trou d'air a qualifié les Sibériens à la cinquième place. Säteri solide titulaire est bien épaulé par Krasikov qui semble meilleur année après année. La défense semble être le talon d'Achille même si l'excellent Jokipakka se distingue bien avec 32 points. Les snipers finlandais sont les plus efficaces en Sibérie, Ruohomaa avec 44 points et Puustinen avec 36. Milovzorov, Sharov et Peltola complètent la bande. Novossibirsk possède une équipe équilibrée et efficace qui défendra chèrement sa peau en séries.

L'Avto a domicile part avec le statut de favori mais il ne faudra surtout pas sous-estimer son adversaire coriace et dur au mal, une série qui s'annonce passionnante. (Premier match de la série dimanche).



