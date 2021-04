Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Trouver porte close A galit dans la finale les deux quipes se retrouvent Moscou pour un match 5 trs important. Le vainqueur du jour prendra une option en vue de la Coupe Gagarin Moscou, MSK CSKA Arena, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 26/04/2021 21:53 Tweeter CSKA Moscou - Avangard Omsk CSKA Moscou - Avangard Omsk

0 - 2 0 - 2

(0-0, 0-2, 0-0)

(Omsk mène la série 3-2)

Intensité mais verrouillé :



Le CSKA démarre fort mais se heurte d'entrée à Hrubec auteur d'une série d'arrêts. Omsk sous pression concède une première faute. Les visiteurs arc-boutés sur leur cage tiennent bon. Mamin tente sa chance en solitaire, Hrubec capte de la mitaine.

De retour à cinq, les Sibériens contrent vite mais ne parviennent pas à se créer de franches occasions. La conte-offensive locale fait mal mais la défense omskienne et Hrubec parviennent à contenir le feu de l'armée rouge. Le CSKA est très rapide et aggressif sur les palets en zone offensive, il monte un bon visage mais n'arrive pas à créer le décalage. Slepychev en solitaire voit son lancer repoussé au loin par la jambière de Hrubec. KHL Un cinquime match engag entre le CSKA et l'Avangard

Omsk crée du danger grâce à sa vitesse mais les locaux conservent l'initiative cependant ils se brisent devant la porte défendue par le cerbère tchèque. L'Avangard rassuré parvient à contrer rapidement et s'installe en zone offensive. Kostin bien décalé lance mais Johansson se jette et parvient à bloquer.

Le rythme est rapide et plaisant. Le palet va d'un côté à l'autre à grande vitesse. Slepychev déborde la défense mais pas le dernier rempart sibérien. Zernov contre à la vitesse d'une fusée soviétique mais il est chargé illégalement. Le CSKA est pénalisé dans la dernière minute, le gros lancer de Boucher dans l'axe n'inquiète pas Johansson.



Vole petit oiseau :



La minute d'infériorité restante est bien tuée par les Moscovites, Svetlakov contre en sortie de prison mais le palet est bloqué par le portier. Omsk est pénalisé sur l'action suivante. Sochnikov tente sa chance dans l'angle. Même après le retour à égalité numérique, le CSKA reste installé et apporte du danger. La défense sibérienne commence à tanguer dangereusement sous les coups de bêlier. Pourtant c'est au moment où l'obscurité est la plus profonde que la lumière jailli. Kablukov fait un gros effort à la bleue pour sortir le palet, Semyonov rapide est le premier dessus et contre, Sharipzyanov lancé dans l'axe comme une balle reçoit l'offrande de son compère, sa reprise fait trembler les filets locaux (0-1 à 24'23).



Knight récupère une mauvaise relance locale et seul devant le but tente un tir décroisé, le bouclier de Johansson repousse dans la rondelle dans les gradins. Goncharov de la bleue n'a pas plus de réussite. Le jeu va vite d'un côté à l'autre de la patinoire. Mais les Moscovites sont plus dangereux. Robinson parvient à servir Telegin seul dans l'angle, Hrubec sort une incroyable save avec son épaule et dévie le palet au loin. La défense visiteuse est en grandes difficultés et ne sait plus que faire si ce n'est une faute. Le powerplay moscovite n'est guère enthousiasmant. KHL Reid Boucher marque un but incroyable Une passe ratée par Okulov est récupérée par Reid Boucher qui accélère comme un avion, Kiselevitch parvient à lui faire perdre le palet et à le déséquilibrer, alors qu'il tourne sur lui même prêt à tomber il parvient d'un ultime coup de crosse à propulser la rondelle au fond pour un but phénoménal (0-2 à 34'23).

Omsk presse de tous côtés pour tenter de tuer le match, Kaski y va d'un bon coup de canon. Kostin cherche la déviation sans succès. Le CSKA repart un peu mais il a prit un coup sur le casque et ne peut pas grand chose avant la sirène.



La porte éternellement fermée :



Le CSKA contrôle le palet et cherche à revenir vite. Andronov en solitaire voit son lancer terminer dans la mitaine de Hrubec. Okulov dans l'angle n'a pas plus de résultat. Le CSKA surdomine le jeu, Omsk acculé à la défensive se contente de dégager à l'infini vers la zone moscovite. Une stupide faute des locaux donne aux visiteurs l'occasion en or de plier le match. L'Avangard s'installe et fait tourner le palet. Zernov dévie dans le slot mais Johansson est dessus. Le lancer de Bereglazov est repoussé par le portier, Khokhlachyov se jette sur le rebond mais Johansson gèle la rondelle.

Le jeu sombre dans un faux rythme qui sert les visiteurs puisque le chrono défile. Le CSKA fait des erreurs, perd le palet et ne trouve pas de solution. Loktionov qui profite d'un petit trou dans la profondeur lance jusqu'à la cage mais Hrubec bloque. Omsk est complètement perdu et ne fait plus que des dégagements interdits : agacé, Hartley prend son temps mort pour recadrer ses hommes.

Moscou continue de jouer vite sur tous les palets mais l'Avangard tente des contres offensives qui déstabilisent le plan de jeu local. Knight profite d'une perte de palet pour lancer mais son tir est bloqué. Khokhlachyov ou Tolchinsky en break apportent du danger mais ils sont bien repris par la défense rouge et bleue. KHL Simon Hrubec imprial blanchit le CSKA

Le CSKA tente toujours, Sorkin remet au second poteau pour Mamin mais le palet frôle la crosse. Hrubec reste vigilant sur les lancers lointains de ses adversaires qui ne savent plus que faire pour transpercer la muraille. Nikitin demande son temps mort et sort son gardien à deux minutes du coup de sirène. Leipsic envoie un coup de canon qui fait tinter le poteau. Andronov envoie un missile bien bloqué par Hrubec, qui dévie encore du bouclier la tentative de Popov où de la jambière celle de Kempe. Le temps file, le cerbère ne lâchera rien, la sirène retentit, l'Avangard l'emporte, Hrubec blanchit avec 26 arrêts.



Tirs cadrés : 9 / 2 pour Moscou



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Simon Hrubec

** : Reid Boucher

L'Avangard a fait exactement le match qu'il fallait pour l'emporter une deuxième fois sur la glace de Moscou et une troisième fois dans la finale. A un succès du cosmos, Omsk est un peu plus près des étoiles. Solide défensivement la plupart du temps, les Sibériens se sont appuyés sur la performance stratosphérique de Simon Hrubec, impérial sur sa ligne, et qui respire la force tranquille. Deux contres bien menés dont un en infériorité leur ont permis de clore le spectacle et de se placer à une victoire du titre suprême. Il faudra aller l'emporter à "domicile" sur la glace de Balachikha pour décrocher cette coupe Gagarine et enfin avoir la tête dans les étoiles.

Le CSKA privé de son meilleur compteur, Shalunov (suspendu très généreusement un seul match par la commission disciplinaire après sa charge à la tête de Stas) a été fébrile offensivement et n'a jamais pu prendre à défaut la vigilance du cerbère au numéro 11. Deuxième défaite du CSKA de suite qui se retrouve en mauvaise posture, contraint à l'exploit d'aller remporter les deux prochains matchs sans plus trébucher.







