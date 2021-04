Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Un match sensationnel Le CSKA mne dsormais la finale, et peut prendre une avance dcisive en cas de victoire. L'Avangard domicile doit l'emporter pour galiser Balachikha, LD Arena, Evgeny Lyapkin, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/04/2021 20:30 Tweeter Avangard Omsk - CSKA Moscou Avangard Omsk - CSKA Moscou

4 - 3 ap 4 - 3 ap

(0-2, 1-0, 2-1, 1-0)

(2-2 dans la série)

L'armée ouvre le feu :



Les locaux attaquent fort mais se font rapidement contrer. Popov sert Shalunov bien décalé mais la glissade d'un défenseur parvient à couper la passe. Le CSKA s'installe et fait tourner le palet. Tolchinsky part en contre mais cerné par les joueurs de l'armée rouge il ne peut rien.

Le jeu est rapide et plutôt agréable en ce début de rencontre. Progressivement les visiteurs accélèrent pendant que les locaux traînent. Le CSKA se montre très dangereux en zone offensive, Okulov bien décalé lance, Hrubec sort un impeccable arrêt mitaine. La défense sibérienne est dépassée, lente et mal placée elle abandonne complètement son gardien face aux assauts. Leipsic bien seul à la cage lance, le rebond profite à Slepychev libre de marquage qui pousse au fond à bout portant (0-1 à 09'03).

Omsk touché peine à repartir, Boucher fait tout de même un lancer dangereux. Une énorme occasion pour les locaux voit Kostin pousser dans l'angle et Johansson fermer la porte, le palet ressort et fonce vers la ligne, un défenseur, s'en empart de la main et le glisse entre les jambes de son portier. L'arbitre qui a vu l'action siffle un tir de pénalité. Omsk peut revenir. Boucher s'élance, part dans l'angle se ferme lui même la porte, et son lancer morne et sans beauté vient logiquement s'achever sur Johansson.

Coup dur pour les fans de Balashikha qui désespèrent de voir une victoire à domicile des éperviers. Ceux ci tentent de s'installer mais se font contrer dans la foulée. Karnaukhov et Mamin partent en break à deux contre un, le Biélorusse sert parfaitement le Russe devant l'enclave, Hrubec a suivi mais il est un chouilla trop juste (0-2 à 12'11). KHL Excellent premier tiers pour le CSKA Moscou de Mamin

Le CSKA reste rapide et dangereux, Omsk brouillon et complètement dépassé ne sait plus que faire, même sentiment sur le banc, ou les entraîneurs restent de marbre. La promenade moscovite manque de coûter encore plus cher, Robinson élimine les défenseurs mais Hrubec harponne bien le palet avec sa crosse. C'est encore le cerbère rouge qui sauve les siens sur un excellent lancer de Shalunov, bien seul dans l'angle.

Omsk repart un peu en fin de période, Goncharov contourne la cage à toute allure et remet dans le cercle où Gotovets y va de son coup de canon, le palet passe au dessus du but. Kostin mène la charge avec sa fougue, mais Loktionov se distingue par un fort vilain geste d'un coup de crosse dans l'entrejambe du jeune attaquant. Il écope logiquement d'un 5+20. La première minute du powerplay avant la sirène n'est guère transcendante et Omsk rentre aux vestiaires tirant largement de l'arrière et sans vraie solution pour l'instant.



Powerplays bien mal négociés :



Boucher lance, Kostin reprend dans le slot, Johansson s'étend pour réaliser un excellent arrêt, mais Knight est au rebond et fait enfin trembler les filets (1-2 à 23'14).

Omsk repart de l'avant pour espérer revenir à hauteur. Stas passe la bleue et tente de mettre au fond, Shalunov lancé comme une balle coude en avant vient lui heurter la tête avec une telle violence que le Biélorusse reste au sol sonné. KHL Knight dbloque les compteurs pour l'Avangard Omsk Le meilleur compteur du CSKA écope d'un fort logique 5+20 et quitte la glace sous les huées. Omsk a une deuxième chance en or de revenir au score, mais le powerplay complètement transparent se perd dans des passes compliquées, du jeu alambiqué, et des tirs de loin, aiséments bloqués par la défense, ou stoppés par le gardien. Le dernier carré de l'armée rouge tient héroïquement et tue les cinq minutes sans avoir cédé.

Le CSKA repart de l'avant, Blajievsky de loin vient trouver Hrubec sur sa route. Omsk tente le contre à son tour, Zernov ou Chinakhov font parler leur vitesse mais ne lancent pas, Knight dévie juste au dessus du but.

Les visiteurs contrôlent la rondelle et une fois encore la défense locale coule, Sorkin seul dans l'angle peut lancer à trois reprises sans être bousculé par personne, Hrubec reste impérial sur sa ligne. Mamin dans l'angle enrhume la défense mais bute sur le portier tchèque. Kostin contre et récupère une nouvelle supériorité. Elle sera encore plus mal menée que la deuxième ne donnant pas un lancer dangereux. Les contres moscovites sont dangereux et la défense rouge se montre extrêmement fébrile. Une perte de palet devant la cage permet à Leipsic de servir en retrait Slepychev qui lance entre ses jambes à la "Datsyuk" mais Hrubec s'offre une impeccable save de la mitaine.



Revenus de si loin :



Omsk démarre bien le dernier tiers, Komarov fait le show en amenant le danger. Kablukov dans le slot manque de peu de déjouer le portier visiteur. Bereglazov de loin ou Kostin en angle fermé tentent leur chance. Le CSKA lance une nouvelle fois au dessus du plexi et se retrouve pénalisé. Le powerplay sibérien tourne enfin bien. Tolchinsky sert Knight au premier poteau qui remet dans le slot pour Kostin qui égalise d'un coup de feu juste sous la barre (2-2 à 43'05).

Le jeu se débride et va d'une cage à l'autre. Le CSKA est plus dangereux que son vis à vis et Telegin et Slepychev devant la cage mettent l'effroi mais Hrubec s'en sort. Slepychev envoie un terrible coup de crosse au visage de Kablukov qui sort en sang. Il n'écope que d'un généreux 2+2. L'Avangard cafouille encore son powerplay. Le CSKA repart mais est encore pénalisé. Une fois encore Omsk ne parvient pas à en profiter. KHL Egalisation l'ultime seconde !

Okulov parvient à servir Popov devant l'angle ouvert mais son tir s'écrase sur la transversale. L'offensive visiteuse fait toujours aussi mal à la défense sibérienne. Chinakhov en contre sert Kovaltchuk devant le filet qui ne peut reprendre. Sharipzyanov envoie un missile de la bleue et donne pour la première fois l'avantage à Omsk à 4 minutes de la fin (3-2 à 55'53).

Le CSKA repart mais peine à se déployer et le temps file. Une faute derrière la cage dans la dernière minute met les locaux en grande difficulté. Les Moscovites pressent, les rouges ne parviennent pas à se dégager, les visiteurs finissent par arracher l'égalistion. A l'ultime seconde le coup de fusil de Robinson de la bleue vient cueillir Hrubec gêné par trois joueurs (3-3 à 59'59)



Infériorité maîtrisée :



Pour la première fois de cette finale on assiste à une prolongation. Les deux équipes sont visiblement fatiguées. Le CSKA contrôle le palet, Omsk se contente de dégager au loin en attendant des jours meilleurs. L'armée rouge met de l'affolement dans la défense et cherche à prendre le dessus.

Une pénalité est sifflée contre l'Avangard dans cette prolongation. Une belle opportunité pour le CSKA qui peine pourtant à installer son jeu. Omsk se dégage et fait filer le temps. Pokka récupère la rondelle et lance le long de la bande, Okulov ne parvient pas à le bloquer et il file jusqu'à Dedunov qui accélère et part en contre à deux avec Zernov face à Robinson seul qui se jette pour bloquer le tir, Dedunov lance parfaitement, son tir décroisé côté mitaine heurte le montant et transperce le filet (4-3 à 65'39). KHL Dedunov donne la victoire Omsk en prolongation

Kostin bondit hors de la prison, les rouges exultent sur la glace, l'arena chavire de bonheur enfin les fans de Balachikha voient leur équipe expatriée chez eux l'emporter à domicile. Ils peuvent célébrer leur joie, ils attendaient ça depuis plus d'un mois, elle remontait en effet au 26 mars contre MMK !



Tirs cadrés : 4 / 3 pour Omsk



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Corban Knight

** : Klim Kostin

L'Avangard remporte à l'arrachée un match à sensations. Bien mal embarqué après un premier tiers catastrophique, les Sibériens ont ramé pour revenir malgré de nombreuses suppériorités numériques. Finalement par deux fois son powerplay a fonctionné avec des buts à couper le souffle. Puis l'épervier est même passé devant récompensant tant d'efforts. Mais Omsk a craqué à dix dixième de secondes de la fin et a du disputer une prolongation. En infériorité numérique et dos au mur, Dedunov joueur de quatrième bloc a surgit et dans un éclair rouge a offert une si belle victoire à Omsk qui égalise dans la finale après un match époustoufflant. Il faudra resserrer les boulons en défense pour s'assurer moins d'angoisse lundi à Moscou.

Le CSKA a livré la marchandise au premier tiers s'offrant un début de partie idéal et puis les Moscovites ont perdu leurs nerfs et leur sang froid multipliant les fautes et les gestes inutiles et dangereux à l'encontre de leur adversaire. Noyés sous les fautes ils ont été rejoins puis dépassés, et c'est sur un powerplay qu'ils ont arraché l'égalisation. Mais c'est encore un powerplay qui les a fait sombrer, pourtant en suppériorité ils ont encaissé le but en or de la prolongation. Le CSKA devra se calmer lors des prochaines rencontres pour ne pas rééditer cette contre performance.







