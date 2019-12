Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 L'avant Match : Cergy vs Chambéry Co-leaders, les Jokers de Cergy-Pontoise accueilleront les Eléphants de Chambéry ce samedi 21 décembre à 20h30. Pour le dernier match de l’année, les Cergyssois voudront confirmer leur victoire de la semaine précédente face à Neuilly-sur-Marne. Surprenant 4e et en pleine confiance, les Eléphants comptent bien venir jouer les troubles fêtes à l’Aren’Ice Cergy - l’Aren Ice, Hockey Hebdo Florent Gasparini le 19/12/2019 à 17:45 Tweeter Les jokers veulent finir l’année en beauté



Après trois défaites consécutives, les Jokers ont renoué avec la victoire samedi dernier contre leur meilleur ennemi, Neuilly-sur-Marne. Une rencontre accrochée qu'ils ont su aller chercher aux penalties malgré les absences de Kerins, Lorcher et Hordelalay, malades. Les Bisons étant venus gagner aux prolongations à Cergy, les deux équipes se séparent de cette double confrontation sur un statu-quo. Ce qui les oblige à partager le fauteuil de leader.



Photographe : Olivier Bénard Herrera-Mione et ses coéquipiers monteront sur la glace pour conserver la première place du classement

Afin de poursuivre leur marche en avant, les Jokers doivent confirmer à domicile face à Chambéry d’où ils avaient seulement ramené un point. Lors du match aller (Retrouvez notre article et galerie photos) , les Cergypontains avaient tiré deux fois plus que leur adversaire, sans faire la différence. Ils s’étaient inclinés 5-4 aux prolongations après avoir égalisé à 1’30 de la fin du match.



Ayant réalisé le sans faute lors de leur double confrontation contre Strasbourg, les Elephants sont désormais 4e. Une petite surprise quand on pense à la saison dernière. Finissant bons derniers du l’exercice précédent, ils doivent leur présence en D1 à l’impossibilité administrative de Courchevel-Méribel-Pralognan de valider sa montée et au dépôt de bilan de La Roche-sur-Yon qui avait terminé avant-dernier. Bien partis pour atteindre leur objectif de maintien, les Savoyards ont déjà cumulé plus de points que leur total de la saison dernière. Cette embellie est en partie due au retour de Vyhonsky (#94, 22 pts dont 12 buts) en Savoie après une saison en Norvège, remportant au passage un titre de champion de 2e division. On peut également citer l’excellent début de saison de Janecek (#23, 19 pts dont 14 buts) et la bonne forme du moment de Mathieu Valérian (#71, 9 pts dont 7 assists).



Photographe : Laurent Lardière (Archives) Vyhonsky poursuivi par Fransson

Cependant, l’équipe la plus jeune du championnat possède encore quelques failles dans lesquelles les Jokers comptent bien se faufiler. Bien que le scénario du match aller soit là pour rappeler qu’il ne suffit pas de lancer pour gagner, Chambéry est tout de même l’équipe qui concède le plus de tirs de la division. Les opportunités devraient être bien présentes pour les Jokers. L’enjeu sera d’en convertir quelques-unes en restant attentifs aux contres. Car bien que troisième défense du championnat, les franciliens encaissent en moyenne 4 buts par match depuis cinq rencontres. Beaucoup trop au goût de Jonathan Paredes qui attend bien mieux de ses lignes arrière. Il sera donc primordial pour les Jokers de réaliser avant tout une prestation défensive aboutie. Ce que Chimienti, auteur d’un premier blanchissage* à Brest fin octobre, verrait plutôt d’un bon œil.

Meilleure attaque de la division avec une moyenne de 4,6 buts marqués par match, les Jokers savent s’appuyer sur leur vitesse et les situations de powerplay pour faire trembler les filets adverses. Deux atouts majeurs à mettre en évidence face à des Éléphants dont les unités spéciales ne brillent pas particulièrement. La force principale de ces derniers sera de se présenter en pleine confiance et libérés de toute pression sur la glace de Cergy.

Credits : SOC Hockey sur Glace / Gérard TEMPO Valerian devant Corbett

Belle journée hockey à l’Aren Ice puisque l’équipe féminine des Jokers recevra Tours à 16h45 (entrée libre) pour une rencontre comptant pour la poule Nord du championnat Elite. Actuellement troisièmes de la division, les Cergyssoises auront l’opportunité de revenir à hauteur des Tourangelles, deuxième. Un duel dont le résultat risque de peser lourd dans la qualification à la phase finale.



