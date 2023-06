Malgré une tension qui a mené les deux équipe coude à coude jusqu’en overtime, ce troisième match était beaucoup plus calme cette fois-ci, à la FLA Live Arena de Sunrise, en Floride (dans la nuit de Jeudi à Vendredi, erratum). Les deux camps cumulent toujours énormément de fautes, mais moins tout de même. A Vegas on avait battu des records. Les trois tiers étaient relativement bien équilibrés. 2 buts au premier, puis un par deux suivants. Les lignes sont restées inchangées.

Brandon Montour(Six Nations) nets a goal and helps the Florida Panthers win as the Golden Knights take a 2-1 lead in the SCF! pic.twitter.com/aa1wDEOJka — Hockey Indigenous (@HKYIndigenous) June 9, 2023

Impossible à arrêter : les Panthers n’auront cette fois rien à reprocher à leur gardien. Bobrovsky s’est surpassé. Marchessault, complètement survolté s’en prend à la cage à de nombreuse reprise. On lui doit l’assiste du premier but de Vegas et il reste souvent trainer ses guêtres dans le slot. Le premier but que le gardien russe de Floride encaisse sur les 2 de la rencontre était un inarrêtable. Mark Stone en power play était devant lui. A défaut de l’obstruction, il lui bouche totalement la vue.

Cependant, ce match était celui de Sergei Bobrovsky, indubitablement. Après s’être relativement fait martyrisé par Vegas lors deux premiers matchs, il a retrouvé l’atout majeur qu’on lui connaissait : la souplesse. Grand adepte des grands écarts, il a non seulement une capacité à s’étirer beaucoup et rapidement, mais également dans ses déplacements. Bobrovsky ne plie pas il se tord. Plus que souple, il est flexible. En observant ses mouvements au ralenti, on a l’impression qu’il est fait du même caoutchouc que le palet. Souple et terriblement dur à la fois. Même en collant les poteaux, les genoux déjà au sol, il est capable d’ouvrir complètement son papillon (ce que peu de goalies font d’ordinaire, attendant plutôt d’être déjà assis ou encore debout) et de le rétracter dans la même secondes et ce plusieurs fois d’affilée, tantôt faisant écran total devant la cage, tantôt se replaçant dans le bon axe.



Un très bel arrêt redore son blason dans le dernier quart du deuxième tiers. Theodore lui tire en plein plastron, et il enjôle le rebond d’un coup de mitaine rapide. Malheureusement le palet, pris par l’inertie ressort de la mitaine. Alors qu’Howden est dans l’angle droit de la cage, le gardien de Panthers n’a pas le temps de se replacer correctement. Il déploie alors un magnifique grand écart qui n’aurait finalement pas grand-chose à envie au patinage artistique. Arrêt crosse, le palet monte et le jeu reprend.

Bobrovsky is standing on his head tonight

pic.twitter.com/EJt9ZTM1W4 — RunYourPool (@RunYourPool_) June 9, 2023

Une occasion en or : Le but de Tkatchuk fait sourire. A peine plus de deux minutes avant la fin du dernier tiers, alors que l’idée trotte dans la tête des coachs de Floride de faire sortir le gardien, (1 but d’écart, on l’aurait à moins cette idée), Bennett manque un premier assaut qui échoue sur la botte de Hill. La passe se fait par Reinhart puis Barkov sur le poteau gauche. Logiquement, Hill vient le faire face, se tournant entièrement, face à la bande. Quand Barkov passe à Tkatchuk, il a juste à pousser un peu le palet. A ce niveau d’ouverture de la cage, on pourrait presque le considérer comme un but en cage vide.