Pour ce deuxième match de la finale de la Coupe Stanley, les Golden Knights offrent à voire un carnage, tant au niveau du scores que du comportement sur la glace. Dire que les deux équipes se battent pour le trophée ne serait même pas à prendre au second degré. Le schéma du match est le suivant : les deux premiers tiers où la Floride se fait humilier, jusqu’à rappeler son gardien fétiche, Bobrovsky, sur le banc ; et le troisième qui ressemble plus à un pugilat qu’à autre chose, battant le record de pénalités du premier match ! Du spectacle à l’américaine.

Les pépites :

But on the rocks : 4e but de Vegas, dans cette longue série qui a fait pâlir la Floride dans la première moitié du match, le but de Howden, jeune canadien depuis deux ans chevalier. Un petit délice. Marquer en se cassant la figure a toujours un panache supplémentaire.



Récupérant le palet lancé par Stephenson, il arrive sur la cage et ne freine tout simplement… pas. Il se prend donc le patin dans la botte de Bobrovsky. Le puck rentre, Howden fait un vol plané contre la bande et célèbre à genou sur la glace.

Brett Howden now finds the back of the net to make it 4-0 @GoldenKnights in the second period. pic.twitter.com/Vdjpws7Bfw — Golden Knights Radio (@VGKRadioNetwork) June 6, 2023

Des yeux dans le dos : Superbe passe en arrière entre Amadio et Karlsson. Un bijou. Karlsson part en break, côté à côte avec deux défenseurs des Panthers et Amadio, un peu plus loin mais toujours sur la même ligne de front. Tout logiquement, Lyon, qui a pris la relève du gardien russe, se place pour recevoir le palet de la part de Karlsson qui fonce sur lui. Coup de génie de ce dernier, au tout dernier moment, il passe en arrière à Amadio au poteau droit. La cage était forcément grande ouverte puisque Karlsson semblait vouloir tirer à gauche. Un but magnifique, saveur présence d’esprit.



Le deuxième et dernier but des Panthers, par Tkatchuk, est construit sur le même schéma. Bennett ouvre la cage côté mitaine avant de passer en arrière. La passe est plus ample et plus rapide mais la recette de Vegas est un succès même chez leurs adversaire ; Adin Hill est piégé malgré un joli coup de patin.

okay now let's catch up on the goals!!!



AMMOOOOOO! SIX PACK! 🙂 pic.twitter.com/pjJlBT8hD0 — z - Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) June 6, 2023

Goalie + defs = <3 : Alors que les gardiens seuls, abandonnés par des défenseurs mal placés, est une vieille rengaine, Theodore vient la démentir de façon flamboyante en sauvant la mise à Hill. Tkatchuk, toujours dans les bons coups, venait de tirer et le palet avait glissé dans l’angle du bassin et de la jambe de Hill, décrivant une courbe qui allait finir automatiquement derrière la ligne. Et le palet était dessus d’ailleurs. Mais Theodore a plongé et a dégagé in extremis.

On parle souvent de la précision de attaquant, snipers d’élite et autres tireurs frontaux, mais il est clair qu’à quelques centimètres près, un geste trop brusque, une mauvaise maitrise de sa vitesse ou tout autre facteur mal géré pouvait envoyé le palet dans le but au lieu de l’en sauver. Le geste de Theodore était là chirurgical.



Une fois le pire évité, il ne restait plus à Hill qu’à geler le palet en s’allongeant dessus de tout son long, bras le long du corps, tel une chenille sur glace.



Extrait ci-dessous :





Côté statistiques :

La Floride tire plus que Vegas, cadré ou pas. Pourtant, même en power play, cela se révèle peu efficace. Sur le 7 en sa faveur dans le match, aucun n’a été productif. Adin Hill, que l’on découvre réellement cette saison, veille au grain avec 29 saves. Des deux côtés, on ne fait pas dans la dentelle. 1h04 de pénalité pour Vegas, 1h24 pour la Floride.



Petit florilège :



Après deux matchs à Vegas, le prochain aura lieu sur les terres de Panthers, dans la nuit de Mercredi à jeudi.