Hockey sur glace - Ligue Magnus La Gamme de Protections faciales chez BAUER BAUER lance une nouvelle gamme de protections faciales afin d'aider les joueurs, les entraneurs et les supporters recommencer jouer au Hockey. Mdia Sports Loisirs / Bauer, Hockey Hebdo La Rdaction le 18/06/2020 10:17

En s'inspirant des protecteurs faciaux de qualité médicale de BAUER, l'entreprise lancera une nouvelle gamme de produits pour aider les joueurs de hockey à revenir au jeu en toute sécurité et assurer

leur sécurité au quotidien.



Vous retrouverez toute cette gamme chez les revendeurs BAUER dès le mois d'Août.

PROTECTION HORS GLACE

LA VISIÈRE BAUER POUR CASQUETTE http://view.ceros.com/bauer-hockey/hockeysafety-2020-1/p/2 Cliquer sur l'image pour toutes les informations

LE MASQUE RÉVERSIBLE EN TISSU BAUER

http://view.ceros.com/bauer-hockey/hockeysafety-2020-1/p/2 Cliquer sur l'image pour toutes les informations PROTECTION SUR LA GLACE

INSERT ANTIGOUTTELETTES - CONCEPT 3 BAUER (compatible exclusivement avec la visière BAUER Concept 3)







