QUARTS DE FINALE Lausanne HC vs SCL Tigers en 7 (4-3) Le premier de la saison régulière a été amené à affronter un participant aux play-in (selon la nouvelle formulaire qualification aux séries). Des doutes ont été soulevés dans les rangs du LHC, alors qu’à Langnau, tout va pour le mieux. Au compte final, les deux équipes ont chacune gagné à domicile, avec 1-2 but d’écart sur 5 matchs. Lausanne a passé l’épaule aux matchs n°5 et 7, avec un écart plus grand. Ainsi, Lausanne affronte donc Fribourg-Gottéron en demi-finale des séries éliminatoires 24-25. ZSC Lions vs EHC Kloten en 5 (4-1) Le « Z » a eu rendez-vous avec son voisin, pour le derby cantonal. Kloten est également sorti des play-in. La troupe de Marco Bayer – a tué Kloten dans l’œuf – en gagnant 3-0 après autant de matchs. Kloten a eu un sursaut d’orgueil, mais Zürich a rappelé qui était le maître de la cérémonie dans l’acte 5. Les ZSC Lions rencontrent donc le HC Davos pour la deuxième ronde des play-offs. SC Bern vs Fribourg-Gottéron en 5 (1-4) Quelle histoire que ce derby des Zaehringen, en play-offs ! Cette série « Best Of 7 » a été disparate. Entre deux victoires fribourgeoises à la PostFinance Arena, et une victoire bernoise à Fribourg, ce sont les Dragons qui sortent vainqueurs. Cela n’était pas gagné d’avance, car le SC Bern avait tous les arguments pour mettre en doute les stratégies de Lars Leuenberger. Finalement, Fribourg joue le Lausanne HC au tour suivant. EV Zug vs HC Davos en 4 (0-4) Un bon duel – comme on en fait peu en Europe – attendait le EV Zug (4e) et le HC Davos (5e) ! Cela s’est terminé avec une nette victoire des Grisons. Seul le premier match a été – un tant soit peu – disputé. Au total, la formation de Suisse centrale, a encaissé 16(!) buts dans les quatre parties de cette série de play-offs. Le club aux 31 titres de première division a rendez-vous avec les ZSC Lions en demi-finale.

DEMI - FINALES

Lausanne vs Fribourg-Gottéron en 7 (4-3) Lausanne a dû batailler dur pour venir à bout de Fribourg-Gottéron en sept matchs. L’équipe au Lion francophone avait d’ailleurs commencé par perdre son premier match et après un sursaut au premier avril (avec un match blanchi, seulement d’un but, marqué par Ken Jager), ils en ont encore perdu deux.

Menés 3-1 dans la série au 5 avril, donc, les lausannois ont pourtant réussi à renverser la situation ! Fribourg a résisté mais a souffert d’offensive après plusieurs blessures. Les Fribourgeois ont perdu sur une blessure Jacob de la Rose, troisième meilleur pointeur. Ils composent aussi sans leur meilleur buteur Lucas Wallmark, blessé pendant le match 2 de la demi-finale contre Lausanne. Les trois dernier matchs étaient terribles. Fibourg ne marquait qu’une fois à chaque match tandis que les lions montaient en puissance, 2 buts, puis 4, puis 5…

La tension était d’ailleurs très présente au match 7, avec 11 pénalités sur les deux premiers tiers du match.

Le tout jeune kevin Etter avait redonné de l’espoir à son équipe en marquant à la 4e minutes de la dernière période. De là, la tentative désespérée de sortir le gardien fribourgeois au dernier tiers n’a pas porté ses fruits puisque Suomela et Rochette ont tous les deux alourdi la marque grâce à la cage vide. Lausanne a pu compter sur Kevin Pasche, tout jeune auteur d’un excellent 94,1% d’arrêts, et sur le susnommé Antti Suomela, qui a brillé avec 10 points sur ses 5 derniers matchs, dont 4 lors du match décisif. En tout, le Finlandais de 31 ans aura marqué 15 points en 17 matchs pour l’instant, depuis le début des PO.



Le goût laissé par cet affrontement de demi-finales et celui, fréquent, d’un espoir déçu, tourné vers une équipe partant un peu moins favorite (F-G) mais assez robuste pour créer un petit miracle finalement jamais arrivé.

LHC Inside épisode 11 : Acte VII, en route vers la finale 🔴⚪️



Grâce à notre partenaire la BCV, revivez les émotions vécues lors de l'acte VII de la série entre le Lausanne HC et le HC Fribourg-Gottéron. pic.twitter.com/l2ydRHyEww — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) April 14, 2025

Zürich vs Davos en 6 (4-2) Le miracle moins probable mais peut-être encore plus attendu. Zürich a la meilleure défense de la ligue, rien de bien nouveau. C’est une équipe qui donne cette petite impression de rouleau compresseur sympathique, une entité qui part toujours victorieuse dans les pronostics et qui ne leur donne pas souvent tort, mais sans qu’on puisse lui enlever ses qualités ou l’accuser de voler ses succès. En face, le charme de Davos, sa légitimité dans l’histoire du hockey suisse, son amour du grandiose dans cette arena en bois donnait très envie de les voir gagner. Le face à face s’annonçait croustillant mais a fait moins de miettes que prévu. Le lion germanophone n’en laisse jamais beaucoup sur son passage.



Les ZSC Lions ont pris le dessus sur Davos en six matchs, avec la solidité défensive qu’on leur connait. On le dit toujours mais en même temps… Hrubec fait le Cerbère et il le fait bien. Davos a tout de même réussi à accrocher deux victoires, et au 5 avril, les deux équipes étaient dos à dos. Dès le 5e match, Davos prenait la figure du cavalier cramponné sur un cheval emballé, s’accrochant coute que coute mais sans avoir aucune main sur la situation. Les 32 tirs contre 50 au match 5, les plus de 65% d’engagement gagnés pour le ZSC montre bien que Davos courait derrière. La tension montait d’ailleurs, avec un gros combat à la sonnerie de fin de match, entre Egli et Geering.

Mais ce n’est pas que Davos qui a fini par perdre, c’est aussi Zürich qui a fini par gagné, en haussant son niveau de jeu, très soudainement d’ailleurs, pour sécuriser sa place en finale. Ces deux matchs ont été gagné assez haut la main, l’un 5-1 et l’autre 3-1 avec un Zürich qu’on aurait pu croire laissé pour mort. Et puis les lions ont repris la main avec un blanchissage 3-0 et à domicile s’il vous plait ! et un match à 6 buts gagné 6-4 chez l’adversaire.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hockey Club Davos (@hcd_official)

FINALE

Lausanne HC vs ZSC Lions en 5 (1-4)

Pour beaucoup de suiveurs du hockey suisse de première division, cette finale serait rééditée. En effet, à l’issue de la campagne 23/24, l’affiche était la même, à la seule différence que les Zurichois étaient premiers et les Lausannois seconds. Cette finale – version 24/25 – s’est déroulée sous les meilleurs auspices possibles pour la formation au lion bleu blanc et rouge. Seul l’acte III à Lausanne a fait douter. La troupe des « Rouges et Blancs » a eu fort à fait et a blanchi le dernier rempart du Z, à l’acte I. En conclusion de cette saison 24/25, les ZSC Lions sont les champions suisses !

Die ZSC Lions spielten die perfekte Saison mit dem Sieg in der Champions Hockey League und der Titelverteidigung in der National League. Das inspirierte auch den Tages-Anzeiger zu einem Sondereffort: einer 20-seitigen Meisterbeilage 📰

Download 👇https://t.co/A02Yj4Iu5m pic.twitter.com/2WRpv8hw2P — ZSC Lions (@zsclions) April 28, 2025

CONCLUSION

Après 52 journées passionnantes, les séries ont démarré à pleine vitesse. Contrairement à ce que nous disions dans notre article à ce sujet, Zoug a été écarté (très, peut-être trop ?) tôt de la compétition et Berne a été envoyé en vacances par Fribourg. Votre rédaction s’excuse platement pour ces erreurs de jugement.



Il y a parfois les émotions, le jeu, le terrain, les arbitres, le public etc… mais parfois, il y a aussi la logique. Plus les séries avançaient, plus était clair que l’affiche finale de cette saison 24/25 serait la même que l’exercice précédent. Au vu des performances du Lausanne HC (1er) et des ZSC Lions (2e) en saison, notamment, cette suite l’était tout autant.



NOUS VOUS REMERCIONS SINCÈREMENT D'AVOIR SUIVI LA NATIONAL LEAGUE SUR HOCKEY HEBDO, POUR CETTE SAISON 2024/2025. ON SE RETROUVE (PROBABLEMENT) À NOUVEAU EN AOÛT 2025 !







