Mais avant tout : une petite info, en passant. Nathan McKinonn est le premier jour à atteindre 75 points cette saison avec d’ailleurs un but magnifique marqué sur Fleury que voici : Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet)





CLASSEMENT







Le transfert de la décénnie



Le 3 janvier, l'Avalanche du Colorado a effectué une transaction majeure en échangeant Mikko Rantanen avec les Hurricanes de la Caroline. Ce transfert faisait partie d'un échange à trois équipes impliquant également les Blackhawks de Chicago. Mikko Rantanen et Taylor Hall de Chicago (24 points en 46 matchs) sont partis pour la Caroline.

En retour, l'Avalanche a reçu Martin Necas, Jack Drury, un choix de deuxième ronde en 2025 et un choix de quatrième ronde en 2026.

Les Blackhawks ont conservé 50 % du salaire de Rantanen et ont reçu un choix de troisième ronde en 2025. Rantanen, qui était en fin de contrat et pouvait devenir agent libre, a été un joueur clé pour l'Avalanche avec ses performances … déroutantes. Il jouait depuis 2015 avec le club soit presque 10 ans. Ses trois dernières années se sont chacunes soldées par presque 120 points. Il avait déjà joué 49 matchs avec le Colorado cette saison et avait déjà marqué 64 points. Les Hurricanes, font donc un coup de maître en mettant ce joueur dans leurs rangs.

Les fans ont été lourdement impactés par ce transfert qui est décrit par beaucoup comme le transfert le plus important de la décennie.



Un petit aperçu de son palmarès :

Mikko Rantanen’s legacy in Colorado …



▫️10th overall pick in 2015

▫️2x All-Star

▫️55 goals in 2022-23

▫️Stanley Cup champion

▫️6th in franchise history in goals

▫️7th in franchise history in points



Special run 🏔️ pic.twitter.com/uYSE26qvUQ — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) January 25, 2025

Markstorm s’est pris un poteau (enfin… on l’a aidé)



Le gardien des Devils, Jacob Markstrom, a subi une blessure au genou lors du match contre les Bruins le 22 janvier 2025. C’est Justin Brazeau, de Boston, qui a percuté Markstrom, le projetant contre le poteau de son propre filet.



Markstrom a été transporté hors de la glace avec l’aide du personnel médical. Les examens ont révélé qu'il souffrait d'une entorse de la ligament collatéral médial (on retiendra que c’est une blessure bas du corps), ce qui l'empêchera de jouer pendant 4 à 6 semaines.

Justin Brazeau crashes into Jacob Markstrom who has left the game and needed assistance getting off the ice 🤕 pic.twitter.com/iAxrZajvOR — Gino Hard (@GinoHard_) January 23, 2025

C’est loin d’être une bonne nouvelle pour les Devils. En attendant, c’est Jake Allen qui devrait assumer la majorité des responsabilités de gardien de but en l'absence du blessé.



Toujours des histoires de gardiens



Le gardien des Penguins de Pittsburgh, Tristan Jarry, a été placé au ballotage le 15 janvier. Cette décision a été prise en raison de ses performances … moins brillantes en ce moment. Jarry affiche une moyenne de 3,31 buts encaissés par match et une pourcentage d'arrêts de .886 en 22 matchs.



Les Penguins ont de plus perdu trois matchs consécutifs et sept de leurs huit derniers matchs. Ces résultats ont secoué la direction de l’équipe qui veut maintenant se tourner davantage sur une sécurité de filet signée Joel Blomqvist ou Alex Nedeljkovic. Jarry sera assigné à l'équipe affiliée des Penguins, les Wilkes-Barre/Scranton Penguins, s'il n'est pas réclamé par une autre équipe. En tous les cas, c’est une très mauvais passe pour le joueur, surtout qu’il n’en est qu’à sa deuxième année dans un contrat de cinq ans signé avec Pittsburgh.



MAIS ! En parlant de Nedeljkovic – et les Pengins font bien de compter sur lui - le 19 janvier, le gardien littéralement marqué l'histoire de la LNH en marquant rien de moins que DEUX points en matchs. Rappelons à ce moment opportun qu’il y a certains attaquants qui aimeraient eux aussi marquer parfois deux points par match. Le goalie a marqué un but et une assistance dans le même match contre les Sabres de Buffalo. C'est tout simplement … la première fois qu'un gardien de but parvient à réaliser cet exploit.



Lors du troisième tiers-temps, alors que les Sabres jouaient avec un attaquant supplémentaire en tentant de revenir dans le match, Nedeljkovic a récupéré le palet derrière son propre filet et a tiré pour marquer son premier but en LNH. Il a également assisté Cody Glass sur un but en avantage numérique au deuxième tiers.

Nedeljkovic a terminé la rencontre avec 40 arrêts sur 42 tirs et a été acclamé par ses coéquipiers et les fans pour cette performance exceptionnelle. ALEX NEDELJKOVIC GOALIE GOAL! 🤩 pic.twitter.com/VY3nmoV2jF — Sportsnet (@Sportsnet) January 18, 2025

Un rapide point sur celui qui en marque le plus



Point… sur l’avancée d’Ovi dans la course au record du plus de points dans l’histoire de la ligue. Après son retour de blessure, il s’est remis à jouer très fort avec une moyenne plus qu’admirable : un but tous les deux matchs. Il a en effet joué 14 fois et a marqué 7 fois, ce qui le place maintenant à 20 points du record de Wayne Gretzky. Son équipe est en tous cas pour le moment plus qu’en forme puisqu’on trouve les Washiington Capitals à la première place du classement général avec 71 points. L’équipe a joué 48 matchs, ce qui veut dire qu’il leur en reste 34 à jouer en saison régulière et qu’il sont en bonne position pour être des play-offs, de moins en moins nombreux sont ceux qui doutent qu’il va réussir à battre le record le plus prestigieux de NHL.



Petit record pour patienter cependant : c’est Ovechkin qui a marqué contre le plus de gardiens différents de l’histoire de la ligue, soit 179. C’est d’autant plus impressionnant quand on regarde le top 3 des gardiens sur lesquels il a le plus scoré : Marc-André Fleury en premier avec 28 buts, Henrik Lundkvist avec 24 et Carey Price et Kary Lehtonen ex aequo avec 22.



"Ça craint pour lui mais pour nous, c’est chouette" – Alex Ovechkin



Cette phrase a été prononcée par le futur recordman à l’occasion de la sanction prononcée à l’encore de McDavid. La vedette d’Edmonton et capitaine de l’équipe Connor McDavid, a été suspendu pour trois matchs, le 20 janvier. La peine se fait en raison du double échec à la tête de l'attaquant des Canucks de Vancouver, Conor Garland, lors du match du 20/01. Connor McDavid’s the best player in the world. If the refs aren’t going to stop this from happening I’m fine with how 97 reacted.



100% fine with it. pic.twitter.com/TJ6j1ytlIs — Sid Seixeiro (@Sid_Seixeiro) January 19, 2025

Vers la fin de la rencontre, McDavid et Garland se sont affrontés, ce qui a conduit McDavid à donner un coup de bâton à Garland. La LNH a jugé ce geste comme étant intentionnel et suffisamment violent pour justifier une suspension. McDavid a également été privé de 195 312 $ de salaire. Le joueur a ensuite exprimé son regret pour son geste et a reconnu que sa réaction n'était pas appropriée.



Et le même soir !



Le capitaine des Utah Hockey Club, Clayton Keller, a subi une blessure pour le moins impressionnante lors du match contre les Jets, également le 20/01. Vers le début de la deuxième période, une rondelle tirée par son coéquipier Michael Kesselring a ricoché sur son visage, juste au-dessus de son œil droit et sous son casque. Keller a immédiatement quitté la glace et est retourné au vestiaire pour recevoir les premiers soins. “Cut me, Mick!” - Clayton Keller, probably… pic.twitter.com/9DDgYKApXl — Clean Hits (@CleanHitsHockey) January 21, 2025

Après environ 25 minutes, Keller est revenu sur la glac e avec 12 points de suture et un œil ensanglanté. Malgré la blessure, il a continué à jouer et a même assisté au premier but de son équipe. Keller a déclaré après le match qu'il avait eu de la chance, car la rondelle n'avait pas touché son œil. Il a ajouté que la blessure s'était produite si rapidement qu'il n'avait pas vraiment ressenti grand-chose au moment de l'impact. Il a contribué à la victoire de son équipe 5-2.

Les pépites, combats et faits divers :



Dans la catégorie Inédits :



Un fan a jeté une assiette de nachos sur la glace en plein milieu du troisième tiers-temps pendant le matchs d'Edmonton contre Washington. Cela a créé une distraction majeure pour le gardien des Capitals, Logan Thompson, qui a perdu sa concentration pendant quelques instants. Profitant de cette opportunité, Corey Perry des Oilers a marqué un but, réduisant l'écart à 3-2.

Les arbitres ont décidé de laisser le but compter, car l'objet sur la glace n'a pas directement interféré avec le jeu. Thompson a exprimé son mécontentement, mais a finalement assumé la responsabilité de la défaite.

Nachos can’t be any good at Roger’s place @EdmontonOilers pic.twitter.com/ucKzj7vQfv — Bdozer (@bdozer74) January 22, 2025

Lors du match entre les Maple Leafs et les Blue Jackets le 22 janvier, alors que les Maple Leafs exerçaient une forte pression offensive dans la zone des Blue Jackets, le gardien de Columbus, Elvis Merzlikins, a perdu sa crosse avant de voler celui d'Auston Matthews en essayant d'arrêter la rondelle avec son bloqueur.

Se retrouvant donc sans bâton, Matthews a décidé de ramasser celui de Merzlikins. Les deux joueurs ont alors été punis pour avoir utilisé un équipement non conforme. Auston Matthews and Elvis Merzlikens both lost their sticks, Elvis took AM34's so Auston picked up the goalie stick 😭



Both got two minutes for swapping sticks pic.twitter.com/s7pN1ac1YG — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) January 23, 2025

Dans la catégorie Altercations :

Un doublé pour Xhekaj qui commence par repousser Reaves d'un geste : crying at xhekaj refusing to engage with reaves this is so funny to me pic.twitter.com/XVgSkiLmoS — bel (@77hischier) January 19, 2025

Puis un combat avec Matt Rempe (avec qui d'autre, en même temps...) gagné en mettant son adversaire à terre et célébré un poing en l'air avant de partir en prison.

omg look how rempe forcing to hug xhekaj 😍 what a brothers



pic.twitter.com/Msp8QmQE6S — mavka⁷³ ʚ rempire era ᨳ🧸ྀིଓ՟ (@daliborempe) January 20, 2025

Dans la catégorie des Buts :

But à un angle impossible de Slavskovsky contre Tampa Bay :

Slaf GOAL🔥#GoHabsGo

pic.twitter.com/1Wc8OcZ8i1 — SlafkovskyMuse (@SlafkovskyMuse) January 22, 2025



Dans la catégorie des Arrêts :

Auston Matthews et le michigan raté sur Jonas Johansson

Jonas Johansson denied Auston Matthews’ Michigan attempt! 👀🚫

•••

(🎥: @NHL) pic.twitter.com/Zx9EBSkyED — JayOnSC (@JayOnSC) January 21, 2025

Et un plongeon de Woll pour arrêté un missile de Suzuki

Joseph Woll with heist level robbery against Suzuki 🤯#LeafsForever | #GoHabsGo

pic.twitter.com/FEay7hzhgv — Top Shelf Dusters (@TopShelfDusters) January 19, 2025