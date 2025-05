Hockey sur glace - Championnats du monde La sensation danoise au Mondial Tombeur du Canada après une fin de match complètement folle, le Danemark s’est invité dans le dernier carré du Mondial (samedi) ou il affrontera la Suisse. La Suède, qui fait désormais figure de grande favorite à domicile, défiera les Etats-Unis dans une demi-finale explosive. Media Sports Loisirs, Hockey Hebdo Fabien Sgarra le 24/05/2025 à 06:00 Tweeter Aucun observateur n’avait prédit ce scénario fou qui va certainement avoir des répercussions au pays du hockey. Le Canada et ses nombreuses stars de NHL tels que Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Marc-André Fleury ou encore le jeune prodige Macklin Celebrini, est tombé dès les quarts de finale, battu par des Danois décomplexés, surmotivés devant leur public de la Jyske Bank Boxen à Herning.



Le Canada, nation la plus titrée du tournoi avec 28 titres, connaît une nouvelle désillusion avec cet échec. L’an dernier, les Nord-Américains étaient déjà rentrés bredouilles du Mondial après avoir été battus par la Suède pour la médaille de bronze. Le Head coach Dean Evason est donc forcément critiqué et sur la sellette après ce revers retentissant en pleine série finale de NHL. C’est seulement la deuxième fois dans l’histoire des Mondiaux que le Danemark domine le Canada.



Après deux premiers tiers-temps vierges, malgré une domination stérile des Canadiens (18 tirs cadrés dans le 1er tiers), Travis Sanheim, l’attaquant des Flyers de Philadelphie, avait enfin trouvé l’ouverture dans le dernier tiers temps (45’17). Loin d’être déstabilisés, les Danois, bien protégés par Frederik Dichow-Nissen, auteur de 39 arrêts, sont restés au contact, soufflant dans le cou des Canadiens avant de mordre dans un money time complètement fou. Les Danois ont égalisé par l'intermédiaire de Nilolaj Ehlers avant un improbable but de Nick Olesen à 49 secondes de la fin du temps réglementaire, envoyant l’un des deux pays hôtes de ce Mondial (avec la Suède) au paradis et le Canada en enfer.



Dans la deuxième demi-finale, la Suède, devant ses fans, a assumé son statut de prétendante au sacre mondial en dominant la République tchèque (5-2), qui a abandonné définitivement son titre acquis l’an dernier. La première demi-finale explosive opposera ce samedi la Suède aux États-Unis avant Suisse-Danemark en soirée à l’Avicii Arena de Stockholm.





PROGRAMME DEMI-FINALE AVICII ARENA DEMI-FINALE Samedi

24 mai 14:20

Suède

Etat Unis 0-0 Article Résumés

vidéo 18:20

Suisse

Danemark 0-0 Article



RESULTATS DES QUARTS DE FINAL Avicii Arena J yske Bank Boxen Date heure

score vidéo résumé heure score vidéo résumé QUARTS DE FINALE QUARTS DE FINALE Jeudi

22 mai 16:20

Etats Unis

Finlande Finlande 5-2 résumés

vidéo 16:20

Suisse

Autriche Autriche 6-0 résumés

vidéo 20:20

Suède

Rep. Tchèque Rep. Tchèque 5-2 20:20

Canada Canada Danemark 0-2





