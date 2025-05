Hockey sur glace - Championnats du monde La Suisse et les USA assurent et filent en demie Les quarts de finale du Mondial scandinave ont débuté. Sans surprise, la Suisse, vice-championne du monde en titre et les Etats Unis, qui ont écarté la menace finlandaise, se sont qualifiés pour les demi-finales. Media Sports Loisirs, Hockey Hebdo Fabien Sgarra le 23/05/2025 à 07:15 Tweeter Respectivement vainqueurs de la Finlande (5-2), championne olympique sortante, et de l'Autriche (6-0), les États-Unis et la Suisse ont fait respecter la hiérarchie en se qualifiant logiquement, ce jeudi, pour les demi-finales du Championnat du monde Elite qui se déroule à Stockholm (Suède) et Herning (Danemark).



Le conte de fée a donc pris fin pour les Autrichiens, qui disputaient leur premier quart de finale au Mondial depuis 1994. La 13e Nation mondiale a constaté que la marche vers le très haut niveau était encore trop haute. Sur la glace de la Jyske Bank Boxen à Herning, la Suisse n’a pas laissé planer le moindre suspens et a rapidement mis sous l’éteignoir son adversaire, déjà en retard de trois buts après un quart d’heure de jeu.

Pas assez incisifs devant la cage suisse gardée par l’expérimenté Léonardo Genoni (37 ans), les Autrichiens, 4e du groupe de l’équipe de France, ont finalement encaissé six buts par six marqueurs différents, sans parvenir à sauver l'honneur. Les 13 tirs référencés contre 40 pour la Nati ont été bien insuffisants pour espérer renverser des Helvètes en pleine confiance, lancés à la conquête de leur premier titre mondial.



De leur côté, les Américains sont montés en puissance au fil des minutes. Menés à la demi-heure de jeu (1-2) par les champions olympiques Finlandais emmenés par leurs joueurs NHL – Jusso Parssinen et Eeli Tolvanen, - « Team » USA a fait basculer la rencontre en un peu plus d'une minute en fin de deuxième tiers-temps. Le prometteur défenseur de Minnesota, Zeev Buium (19 ans), puis l’attaquant des Vancouver Canucks, Conor Garland, pour son doublé personnel en supériorité numérique, ont redonné de l’élan et de la puissance collective aux Américains, qui n’ont plus rien lâché, inscrivant deux nouveaux buts dans le 3e tiers par le pointeur d’Ottawa Senators, Shane Pinto, puis par Clayton Keller dans une cage vide.



