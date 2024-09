Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : Chamonix (Les Pionniers) Lancement du Projet Esprit Pionniers À quelques jours de la reprise de SYNERGLACE Ligue Magnus, les Pionniers de Chamonix s’engagent dans une nouvelle voie, un nouveau projet, les amenant à porter un maillot totalement épuré, afin de renforcer durablement le lien avec leurs fans et supporters. Chamonix, Hockey Hebdo Communiqué des Pionniers de Chamonix le 12/09/2024 à 14:49 Tweeter À l’époque des premiers clubs, les équipes se choisissaient une tunique et des couleurs pour se différencier sur un terrain. Ce signe distinctif est devenu ensuite un véritable emblème, forgeant ainsi l’identité des clubs. Forts de cela, ces derniers ont ainsi pu rassembler des fans et fait naître des passions ! Depuis plus de 200 ans, l'Esprit des Pionniers forge l'ADN de notre vallée. Des alpinistes qui ont conquis les plus hauts sommets aux hockeyeurs qui ont décroché les 30 titres, Chamonix Mont-Blanc est le berceau de ces destins croisés.



GÉNÉRATION APRÈS GÉNÉRATION



Telles les grandes familles d'alpinistes, les générations de joueurs se succèdent dans les rangs d’un club et en deviennent, pour une ou plusieurs saisons, des ambassadeurs. Depuis 1910, ce sont plus de 1100 joueurs qui ont porté un jour le maillot de Chamonix. Un maillot qui a connu différents blasons et différentes couleurs, mais qui a surtout forgé l’histoire hors du commun de ce club. C’est dans le respect de cette histoire exceptionnelle qui s’écrit depuis 115 ans (et qui doit se poursuivre de longues décennies encore) que les Pionniers lancent le projet Esprit Pionniers. Pionniers de Chamonix



LE MAILLOT COMME MOYEN D’EXPRESSION



Le nouveau maillot des Pionniers illustre le désir de sanctuariser l’emblème le plus représentatif d’un club et de la passion de ses fans. Totalement épuré en écho à la pureté du Mont-Blanc, il témoigne de notre volonté de le protéger comme on préserve les montagnes qui nous entourent et ce qu'elles représentent à nos yeux.

« UN PIONNIER, C’EST UN AVENTURIER QUI OUVRE LA VOIE POUR ALLER LÀ OÙ

PERSONNE N’EST JAMAIS ALLÉ AVANT »

À l’image du long passé de conquêtes qui a forgé l’ADN de notre Vallée et celle de notre club, Chamonix endosse une nouvelle fois ce rôle de précurseur pour devenir le premier club professionnel français à repenser ce qu'est le sponsoring maillot et ce qui forge durablement les relations entre un club, ses partenaires, ses fans et son environnement.



Cette initiative voit le jour grâce aux convictions de partenaires historiques, qui nous soutiennent pour avant

tout « être aux côtés des Pionniers de Chamonix et de leurs fans, et non pas simplement sur un maillot ».

Cette vision partagée et leur engagement durable témoignent de leur attachement au club et à la passion de tous les partisans. Il est aussi la preuve de leur volonté de faire perdurer l’histoire du club chamoniard. Pionniers de Chamonix - Alexandre JUILLET Maillots domicile et extérieur des Pionniers 2024-2025



LE MOT DES PARTENAIRES FONDATEURS

«Les Pionniers sont des ambassadeurs de leur sport, mais aussi de notre Vallée, tout comme les équipes de la Compagnie du Mt-Blanc qui chaque jour mettent en valeur avec passion notre territoire. C’est tout

naturellement qu’une entreprise comme la nôtre, ancrée dans la vallée de Chamonix, soutient cette initiative».

Antoine BURNET

Compagnie du Mont-Blanc



«De par notre métier, nous sommes aussi des Pionniers. Toujours « les premiers sur le terrain » !

Comme les Pionniers, nous sommes les héritiers d’un long passé, ancrés dans cette vallée, attachés aux relations durables. Passionnés, les femmes et les hommes de Benedetti-Guelpa ont souhaité renouveler leur confiance et s’engager dans ce projet».

Arnaud RECH

Benedetti-Guelpa



«Depuis maintenant 10 ans, Bontaz apporte son soutien au Club de Chamonix et Radio Mont-Blanc l’accompagne depuis près de 30 ans. Que ce soit le groupe industriel ou le média, nous sommes fiers de

soutenir et de valoriser les initiatives sportives et innovantes comme ce nouveau projet : Esprit Pionniers».

Daniel ANGHELONE

Bontaz / Radio Mont-Blanc





