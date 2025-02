Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - National League Lausanne sauvé, valse bernoise et focus sur Kloten Trois gardiens à Langnau, prolongations à Fribourg et Zug, blessure long-terme à Lausanne. Zoom sur le EHC Kloten ! Suisse, Hockey Hebdo Stéphane Ducret / Roxane Gindre le 07/02/2025 à 10:07 Tweeter Classement :



LANGNAU

Luca Boltshauser, Martin Neckar et Jovin Trachsel seront les gardiens titulaires des SCL Tigers jusqu'à la fin de la saison. Cette décision a été prise suite à la blessure au genou de Stéphane Charlin, contractée lors du match contre le HC Lugano le week-end dernier, qui entraînera son indisponibilité pendant six à huit semaines. La direction sportive des SCL Tigers, en collaboration avec l'équipe de coaching et les responsables de l'équipe partenaire EHC Coire, a décidé de faire confiance à leur trio de gardiens internes.



Pascal Müller, le directeur sportif des SCL Tigers, a déclaré : "Il est vite apparu clairement que nous continuerions à miser sur nos propres gardiens." Avec Luca Boltshauser, Martin Neckar (licence B EHC Coire) et Jovin Trachsel (U20-Elit SCL Young Tigers), les SCL Tigers disposent d'un trio solide. NATIONAL LEAGUE | Internal solution - The SCL Tigers will not sign a new goaltender #SCLTigers https://t.co/UMIYVKvSts — swisshockeynews.ch (@SwissHockeyNews) February 6, 2025

Vili Saarijärvi, le défenseur finlandais des SCL Tigers, a subi une blessure à la main après avoir reçu un tir lors du match contre le SC Bern le 31 janvier. Les examens médicaux ont révélé une lésion nécessitant une absence estimée jusqu'à fin février. En conséquence, les SCL Tigers devront faire face à cette perte temporaire et compter sur leurs autres joueurs pour combler le vide laissé par Saarijärvi.

LUGANO L'ailier italien de 22 ans, Marco Zanetti, a subi une luxation acromio-claviculaire de l'épaule gauche lors du dernier derby tessinois contre le HC Lugano. Suite à cette blessure, il sera absent des terrains pendant environ quatre semaines. Zanetti devrait pouvoir rejoindre l'effectif des HC Lugano Bianconeri à la fin du mois de février.



Le portier Dominic Nyffeler (32 ans), engagé par le HC Lugano pour pallier l'absence de Joren Van Pottelberghe, a prolongé son contrat jusqu'à la fin de la saison en cours. Dominic Nyffeler, qui a rejoint la Cornèr Arena en octobre dernier, a déjà participé à trois matchs avec les Bianconeri. Auparavant, il a principalement joué avec le HC Bellinzona en deuxième division, sous forme de prêt. La direction du HC Lugano a décidé de maintenir Nyffeler dans l'effectif jusqu'à la fin de la saison 2024/25.



Leandro Hausheer, défenseur de 21 ans formé à Zug et en Argovie, a été prêté au HC Coire en vue des séries éliminatoires de la deuxième division suisse. Hausheer, sera disponible pour rejoindre les HC Lugano Bianconeri à tout moment si besoin. Pour rappel, Hausheer, quittera le club tessinois pour le EHC Kloten à la fin de la saison.

ZUG L'attaquant suédois Andreas Wingerli (27 ans) a renouvelé son contrat avec l'EV Zoug, club de Suisse centrale. Depuis son arrivée en 2023 en provenance du club nord-suédois Skellefteå AIK, Wingerli a su s'imposer et devrait continuer à porter le maillot au taureau jusqu'en 2027. Il a exprimé sa satisfaction de rester au sein de cette organisation et a mentionné l'importance du soutien des fans et de l'accueil de sa famille à Zoug.

FRIBOURG Kevin Nicolet, attaquant de 21 ans, et Simon Seiler, défenseur de 28 ans, ont prolongé leur aventure chez les Dragons. Kevin Nicolet, formé à Fribourg, puis en Suède au Timra IK, a marqué 32 points en 46 matchs lors de la saison 2021-2022 et continue de progresser. Simon Seiler, natif de Frauenfeld, a rejoint les Dragons après avoir impressionné en Swiss League. Les deux joueurs seront à la disposition de la formation sarinoise jusqu'en 2026, au minimum.

AMBRÌ-PIOTTA L'attaquant international français Floran Douay (29 ans) du HCAP a été victime d'une luxation de l'articulation acromio-claviculaire de l'épaule droite lors du dernier derby tessinois contre le HC Ambrì-Piotta. Cette blessure, survenue le 2 février, nécessitera une absence estimée à trois à quatre semaines. Douay, qui a marqué 15 buts et 22 assistances en 45 matchs cette saison, sera grandement manquant pour les matchs à venir. La direction du HCAP espère une rapide récupération pour que Douay puisse reprendre la compétition dès la fin février. 46’ GOOL! 3-1 siglato da Floran Douay, al suo primo gol in maglia biancoblù! #HCAPvsLiberec pic.twitter.com/8IwhOAMU6h — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) September 1, 2023

LAUSANNE Janne Kuokkanen, le centre finlandais de 26 ans, a subi une opération à la main après avoir été blessé en janvier. Cette blessure, survenue lors d'un match contre le SC Bern, l'a écarté des patinoires jusqu'à la fin de la saison. Kuokkanen, qui a marqué 6 buts et 19 assistances en 35 matchs cette saison, a déjà manqué les quatre derniers matchs de Lausanne. Il reste sous contrat avec le club jusqu'en 2026.

BERNE

+2 ! Le défenseur suédois Hardy Hämen Aktell (26 ans) et le gardien fribourgeois Christof von Burg (24 ans) débarquent dans la capitale helvète. Le premier nommé arrive des Hershey Bears (LAH) et le second de Winterthur.



Zoom sur Kloten Petite ville d’à peine plus de 20'000 habitants, cette commune du canton de Zürich est connue essentiellement pour abriter l’aéroport de… Zürich, bien sûr. Le club de hockey est la deuxième chose notable de l’endroit. D’ailleurs, jusqu’en 2016, le club se nommait Les Flyers de Kloten, en rapport avec l’aviation. L’équipe joue en Ligue national depuis 2022. C’est donc sa troisième saison.



