Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France : Castres (Castres Hockey Club) Le Castres Hockey Club menacé de disparaitre Sous fond de crise énergétique le Castres Hockey Club risque de disparaitre. Média Sports Loisirs / CHC, Hockey Hebdo La rédaction / gb le 21/09/2022 à 21:00 Tweeter Après la situation sanitaire connue suite au COVID, un nouveau fléau touche les clubs de hockey. La conjoncture économique actuelle pause problème pour la pérennité du hockey sur glace en France.



En effet face à un soi-disant contexte sous fond de crise énergétique les gestionnaires de patinoires quel que soient leurs statuts prennent ou ont déjà pris des décisions de fermetures ou de non ouvertures des patinoires alors que tous les clubs sont fin prêts pour rebondir après le tsunami qu’ils ont subi depuis 2019.



Le Castre Hockey Club, bien que son équipe fanion n’officie qu’en loisir n’est pas moins un club dynamique et formateur, hélas il est touché par l’une de ces mesures qui risque de le condamner à disparaitre.



Pour info une patinoire affiche bien moins de déficit que ne peut le faire une piscine, gymnase ou un terrain de football… c’est une question de gestion mais surtout de volonté politique.



Hockey Hebdo s’indigne de ces mesures dont le hockey sur glace et autres clubs de sports de glace sont les victimes suite à des choix politiques ont certaines ne datent pas d’aujourd’hui qui peuvent laisser perplexe...











© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur