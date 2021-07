Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey Mineur : Chamonix (Les Pionniers) Le Chamonix Elite Camp U18 a démarré ! En cette saison estivale 2021, le Chamonix Hockey Club accueille le Chamonix Élite Camp 2021 ! Camp organisé par la section Mineur du club et sur la glace de Richard Bozon, il présente, durant deux semaines, des Camps U13 et U15 professionnalisants, puis un stage U18 d’un très bon niveau. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 13/07/2021 à 10:20 Tweeter La semaine passée, les U13 et U15 avaient attirés 72 joueurs et gardiens. Cette semaine et jusqu’au 17 juillet, 30 sportifs issus de la catégorie des moins de 18 ans ont choisi de parfaire leur condition physique et technique dans ce camp professionnalisant avec un très beau programme à la clé.



Parmi ces champions de demain, des joueurs et joueuses issues des clubs des 4 coins de l’hexagone, ou évoluant déjà, pour certains, dans de très bons championnats à l’étranger. Les clubs représentés sont nombreux. L’on peut citer : Amiens, Bordeaux, Roanne, Compiègne, Strasbourg, Evry-Viry, les Français-Volants, Gap, HCMP, Orléans, Reims, Valence, Wasquehal, ou la formation locale du HC 74 !

Alexandre JUILLET

Un programme intense



Au menu, un planning dense et engagé incluant des séances sur et hors glace, de la musculation, des sessions théoriques, de la préparation mentale et des sessions auprès de Kiné et Physio’, mais également des témoignages et conférences de joueurs actuels ou de coachs en exercice.



Ces interventions relatant le partage d’expérience, la gestion du sommeil, la nutrition, les spécificités des carrières professionnelles, la tenue des objectifs, mais également le développement physique (la mobilité des hanches, dos, haut et bas du corps) sont au programme.

Alexandre JUILLET



Un staff fourni pour la progression des jeunes talents



En collaboration avec Our Zone Hockey Goalies, ce camp se déroule sous la houlette de 8 coachs : Bruno Margerit - (Entraineur Général du hockey Mineur à Chamonix) Alexandre Audibert - (Entraineur du hockey Mineur à Chamonix) Stéphane Gros - (Ex-entraineur Magnus, élu à deux reprises Meilleur Entraineur de Ligue Magnus) Nicolas Luomi - (Ex-gardien des Pionniers de Chamonix et encadrant pour les gros clubs formateurs HIFK et Karhu-Kissat) Thomas Ravanel - (Préparateur Physique et cadre de la formation de Roanne en D2). Eliott Weber - (Défenseur formé en Haute-Savoie et joueur actuel de Strasbourg en D1). Marc Carrere - Intervenant notamment dans le milieu du Hockey sur Glace et auprès d’athlètes de haut-niveau en Escalade Claire Rosello - Professeur de Yoga/Pilates. Alexandre JUILLET Un encadrement professionnel, complété par la présence d’un Kiné : Guillaume Palasset et d’une infirmière dédiée, offrant une palette de compétences importantes au développement.



« Au cœur de ces entrainements, nous voulons d’abord mettre en avant l’aspect de la progression individuelle » expliquait les entraineurs en place sur le camp. « Chaque joueur a dû se préparer durant un mois pour arriver en forme au Camp, et pour pouvoir donner son 100% pour évoluer sereinement et progresser au maximum sur le plan individuel ! On travaille sur les détails, mais ces détails ont de l’importance quand on veut entrer chez les professionnels. C’est une belle manière de démarrer une nouvelle saison ! »



De nouvelles évolutions sont attendues dans les prochaines années pour ce camp, qui a promis de conserver ses spécificités et son aspect professionnalisant. Ouvert à de nombreux joueurs, il devrait connaitre un très beau succès lors des prochaines éditions.



Plus d’informations sur le camp : https:// chamonixhockeyclub.com/cec



Alexandre JUILLET

